الدرهم يتحسن أمام الدولار في سوق الصرف

الدرهم يتحسن أمام الدولار في سوق الصرف
صورة: أرشيف
الإثنين 12 أبريل 2021 - 00:23

تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,78 في المائة، وتراجع بـ 0,5 في المائة أمام اليورو، خلال الفترة من فاتح أبريل الجاري إلى السابع منه.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 2 أبريل الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 305,5 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 14,9 في المائة على أساس سنوي.

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