الدرهم يتحسن أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو‎

كشف بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0.46 في المائة أمام الدولار، وتراجع أمام الأورو بـ 0.23 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و19 ماي الجاري.

وأبرز البنك، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل بنك المغرب أنه في 12 ماي الجاري بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 302.2 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.