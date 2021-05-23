الدرهم يتحسن أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو‎

الدرهم يتحسن أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو‎
صورة: أ.ف.ب
الأحد 23 ماي 2021 - 16:27

كشف بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0.46 في المائة أمام الدولار، وتراجع أمام الأورو بـ 0.23 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و19 ماي الجاري.

وأبرز البنك، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل بنك المغرب أنه في 12 ماي الجاري بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 302.2 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.

الأورو الدولار بنك المغرب سعر الصرف

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‫تعليقات الزوار

2
  • عثمان
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:51

    تعرضت لخسارة ليست صغيرة نتيجة لهذا الإرتفاع
    وذلك عندما إحتجت أن اقوم بتحويل امولي إلى المغرب
    اولا نتيجة ارفتاع الدرهم
    وثانيا نتيجة تكلفة وسعر التحويل (يتم تحويل الدولار واخذ عمولة من طرف الوسطاء

    1
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  • الحقيقي
    الأحد 23 ماي 2021 - 16:54

    الدرهم تحسن امام الاورو والبارحة ارتفع امام الدولار ومتى ستتحسن جيوب المواطن ومتى سيرتفع مستوى الشعب ؟؟؟؟

    1
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