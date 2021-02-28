الدرهم يتحسن أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الدولار بنسبة 0.45 في المائة، وتراجع بنسبة 0.32 في المائة أمام الأورو خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 فبراير 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

الأصول الاحتياطية للمغرب تفوق 308 ملايير دهم.