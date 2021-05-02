الدرهم يتراجع أمام اليورو ويرتفع أمام الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,27 بالمئة أمام اليورو، وارتفع بنسبة 0,25 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 23 أبريل المنصرم، بلغت الأصول الاحتياطية 303,9 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,1 بالمئة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بنسبة 6,4 في المائة على أساس سنوي.