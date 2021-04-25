الاستقرار يسم سعر صرف الدرهم أمام الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الدولار، وتراجع بنسبة 0,33 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية بلغت، في 16 أبريل الجاري، 304,2 مليار درهم، مقرونة بشبه استقرار من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ2,6 في المائة على أساس سنوي.