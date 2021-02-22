الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار‎

أورد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0.22 في المائة، وانخفض بنسبة 0.28 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 فبراير 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك إلى أنه يوم 12 فبراير 2021 ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 312.9 مليارات درهم، بارتفاع قدره 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25.9 في المائة على أساس سنوي.