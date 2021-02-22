الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار‎

الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار‎
صورة: أرشيف
الإثنين 22 فبراير 2021 - 08:27

أورد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0.22 في المائة، وانخفض بنسبة 0.28 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 فبراير 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك إلى أنه يوم 12 فبراير 2021 ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 312.9 مليارات درهم، بارتفاع قدره 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25.9 في المائة على أساس سنوي.

الأورو الدولار بنك المغرب سعر الصرف

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الخلفي .. نقاش في السياسة
الأحد 21 فبراير 2021 - 22:38 4

الخلفي .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
مراكش تحت الأمطار
الأحد 21 فبراير 2021 - 17:46 3

مراكش تحت الأمطار

صوت وصورة
الجزر يستنزف مياه برشيد
الأحد 21 فبراير 2021 - 16:59 3

الجزر يستنزف مياه برشيد

صوت وصورة
جداريات الفن في وجدة
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:55

جداريات الفن في وجدة

صوت وصورة
مسجد ينتظر اكتمال التجهيز
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:33 5

مسجد ينتظر اكتمال التجهيز

صوت وصورة
أسر في حاجة إلى الكهرباء
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:11 5

أسر في حاجة إلى الكهرباء