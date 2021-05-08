الدرهم يرتفع أمام الدولار ويستقر مقابل الأورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار ويستقر مقابل الأورو
صورة: هسبريس
السبت 8 ماي 2021 - 04:24

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وسجل ارتفاعا بنسبة 0,53 بالمئة أمام الدولار، ما بين شهري مارس وأبريل 2021.

وأبرز البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر ماي 2021، أنه لم يتم، خلال الفترة سالفة الذكر، إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف منذ أبريل 2018.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم تداول العملات مقابل الدرهم في شهر مارس بلغ 31,8 مليار درهم، بانخفاض قدره 16,4 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في الشهر ذاته من السنة السابقة.

وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط حجم معاملات البنوك مع الزبناء، بلغ في مارس المنصرم 18,7 مليار درهم بالنسبة للمشتريات، و3,2 مليار درهم للمبيعات مقابل 18 مليار درهم و7,4 مليار درهم على التوالي سنة قبل ذلك.

وأضاف البنك المركزي أن الوضع الصافي للصرف لدى البنوك بلغ 1,4 مليار درهم متم شهر مارس، مقابل 4,8 مليار درهم في الشهر الذي قبله.

الأورو الدرهم بنك المغرب سعر الصرف

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