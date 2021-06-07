الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار

الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:19

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع 0.24 في المائة مقابل الأورو، فيما تراجع أمام الدولار بنسبة 0.29 في المائة، وذلك خلال الفترة ما بين 27 ماي و2 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة على مستوى سوق الصرف.

كما أضاف بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ، إلى غاية 28 ماي الماضي، 304.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 0.4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ5.4 في المائة على أساس سنوي.

الدولار الأمريكي بنك المغرب صرف الدرهم مناقصة سوق الصرف

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‫تعليقات الزوار

2
  • karim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 07:40

    سبحان الله يرتفع الدرهم أمام اليورو فقط عند بداية كل عطلة صيفية لدخول مغاربة المهجر، عيقتو ديال بصح.

    17
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  • مغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:59

    الدرهم يتراجع أمام اليورو و يرتفع أمام الدولار
    الدرهم يتراجع أمام الدولار و يرتفع أمام اليورو

    الدرهم يتراجع أمام اليورو و يرتفع أمام الدولار
    الدرهم يتراجع أمام الدولار و يرتفع أمام اليورو

    الدرهم يتراجع أمام اليورو و يرتفع أمام الدولار
    الدرهم يتراجع أمام الدولار و يرتفع أمام اليورو

    مكاينش الدرهم يسوط فيهم بجوج

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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