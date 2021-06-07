الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع 0.24 في المائة مقابل الأورو، فيما تراجع أمام الدولار بنسبة 0.29 في المائة، وذلك خلال الفترة ما بين 27 ماي و2 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة على مستوى سوق الصرف.

كما أضاف بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ، إلى غاية 28 ماي الماضي، 304.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 0.4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ5.4 في المائة على أساس سنوي.