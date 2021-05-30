الدرهم يستقر أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا تقريبا أمام الدولار الأمريكي، وتراجع أمام اليورو بـ 0,21 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و26 ماي الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل البنك المركزي أنه في 21 ماي الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 303,5 مليارات درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 5,6 في المائة على أساس سنوي.