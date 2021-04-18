الدرهم يستقر باليورو ويتحسن مقابل الدولار

الدرهم يستقر باليورو ويتحسن مقابل الدولار
صورة: أرشيف
الأحد 18 أبريل 2021 - 12:17

أورد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام اليورو، وتحسن بـ0,58 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة بين 08 و14 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي المغربي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأكد البنك أنه، في 9 أبريل الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 304,3 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع يصل 3 في المائة على أساس سنوي.

الأورو الدولار بنك المغرب سعر صرف الدرهم

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