الدعارة تجر 9 أشخاص إلى التوقيف بالقصر الكبير

أوقفت عناصر الشرطة بالقصر الكبير، الثلاثاء، تسعة أشخاص (أربع فتيات وخمسة رجال)، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد منزل للدعارة والفساد.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار من الجيران، يؤكدون من خلاله أن منزلا بحي الأندلس معد للدعارة ويثير انزعاجهم، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم متلبسين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية أخضعت المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل العمليات الميدانية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في القضية ذاتها.