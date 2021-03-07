الدعاية الجزائرية تواصل الترويج لهجمات البوليساريو الوهمية ضد المغرب

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية توهيم الرأي العام الدولي بتنفيذها هجمات عسكرية واستهداف عناصر القوات المسلحة الملكية، وهي هجمات لا توجد سوى في مخيلة الجبهة وصانعيها، بحسب المتابعين.
فقد تفتقت عبقرية الانفصاليين بإصدار بيان عسكري، مفاده تنفيذ عناصر الجبهة هجمات على الجيش المغربي على طول الجدار الرملي وتكبيده خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وتكلفت آلة الإعلام الجزائري التابعة للعسكر بنشر مضامين “البيان العسكري”، في محاولة لإيهام المجتمع الدولي بوجود معركة عسكرية بين الجيش المغربي وعناصر البوليساريو.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية قصاصة بناء على ما أسمته بيان “قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي”، تفيد بكون هذه الأخيرة شنت “قصفا مركزا استهدف قواعد جنود العدو في منطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة”.
ولم تقتصر وكالة النظام الجزائري وهي تنشر معطيات لا توجد سوى في مخيلة الواقفين وراءها عند هذا الحد؛ إذ ادعت أن هجمات “جيش” الجبهة الانفصالية على الجيش المغربي توالت وكبدته خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار.
وقال الخبير في شؤون الصحراء عبد الفتاح الفاتيحي إن “الدعاية الجزائرية وهي تروج للأكاذيب، دليل إدانة لها، بتوفيرها التراب والتدريب والسلاح لجماعة مسلحة للقيام باعتداءات وانتهاكات على دولة جار”.
وأضاف الخبير المغربي، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن الجزائر “ما زالت تثبت بسلوكها هذا أنها ضالعة في حملة تهديد لأمن الجوار وأمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء”.
ولفت الباحث في شؤون الصحراء إلى أن الجزائر بسماحها بإقامة جبهة البوليساريو فوق ترابها وتحريضها لها على مهاجمة الجيران، عبر دعمها بالسلاح والمال، تخرق مبادئ حسن الجوار.
صحيح هناك هجمات لكن بقشواش عاشوراء
هاد الفرقة العسكرية النسائية خاصها البازاݣلو المغربي هو لي غاينفع معها.
الهجمات حقيقية والضحايا حقيقيون وقد رأيت عائلات تبكي على من فقدوا الفيسبوك به عدد من الفيديوهات تؤكد هذا الكلام عائلات مغربية وهم يعترفون انهم جنود قتلوا في هذه الهجمات السؤال لماذا المغرب لايريد إظهار الحقيقة ولماذا يريد أن تتوسط دول أفريقية لإيقاف إطلاق النار انشروا
وما هذه الفقاعات الاخبارية للنظام الجزائري المحرض على العدوان على المغرب من فوق تراب الجزائر ، الا من اجل توفير راحة بال الجيش الجزائري وعزاء وارضاء للرئيس الجزائري المفروض على الشعب ، وفزاعة للحراك الشعبي ( اصنع الاضحوكة واضحك ما شئت عليها )
مع تواصل الحراك تتواصل الدعاية الجزائرية للفت انظار شعبها مستعملة دميتها البوليزيرو.
حكام الجزائر لم يعد لهم لا هم ولا شغل ولا تقدم ولا اي شيء سوى معاكسة المغرب وتتبع خطواته.
المغرب سائر في بناء تقدمه ونهضة شعبه وتتبيت وحدته الوطنية الترابية.
شتانا ما بين هادا وذاك
السلام عليكم
العرب ومعها الجزائر شي كيحسد شي وشي كيحفر لشي والكل يعادي الكل!
أقسم بالله أنني لا اقدر أن افتخر بعروبتي و أمازيغيتي وباسلامي.
المسلمون متخالفون متحزبون متخندقون يحاربون بعضهم، لمادا هدا الفراق والشقاق والنفاق؟
اللهم اشهد أني لست من هؤلاء الدين يفتنون لإخوانهم.
تبا لأصحاب الفتنة من أمة.
Arretons un peu avec l’algérie. Ce pays ne mérite pas toute l’attention qu’on lui accorde. Et on sait tous que la résolution de l’affaire du sahara marrocain n’est pas entre les mains des algériens mais plutôt celles du G7. Rabâcher à longueur de journée la propagande algérienne ne sert strictement à rien.
المنظومة الجزائرية تحاول زعزعة استقرار المملكة المغربية بشعارات فارغة و تأييد الجبهة الانفصالية بالتعاون مع شنقريحة وجنرالات الجارة
ستبقى الپوليزايو وصنيعتها الجزائر تنبح وتلهت وستبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه
هذهِ الفتنه يراد منها إشعال حرب حقيقيه بين الجزائر و المغرب لا قدر الله. فحداري ثم حداري
C’est ça leurs lâchetés les guignols du régime algérien les mensonges les méthodes des faibles ils sont indignes des hommes qui se respectent mais c’est comme ça la vie des làches comme les femmes jalouses les pleures les mensonges les coups bas de bas de gamme mais le régime lache il oublie que la bravoure ça se gagne sur le terrain
الحل الوحيد الذي سيمكننا من القضاء على البوليساريو هو القضاء على النظام الجزاءري نفسه، المغرب مطالب اليوم بالتدخل اعلاميا ومخابراتيا وماليا في الحراك الجزاءري ،للاطاحة بنظام الفراقشية كبرنات فرنسا…فاحد اسباب استمرارهم في الحكم هو معاداة المغرب.
ليست دعاية ولا بروبكاندا هذا عويل وصراخ الفاشلين المبتورين
لا تتركو ولو شبرا واحدا دون مراقبة. نحن المدنيون في استعداد للعيش في خيام على الحدود. لا تتركوا لهم حرية التنقل. عاش جنودنا الأشاوس.
بما أن المغرب متأكد من أن جارة السوء تخرق مبادئ حسن الجوار، فلماذا إذن لا يقوم باللازم وفق القانون الدولي ويقطع (أو حتى يعلق) جميع العلاقات معها؟؟؟!!