الدفاع الجديدي يرفض رحيل المدرب بنشيخة

الدفاع الجديدي يرفض رحيل المدرب بنشيخة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 26 أبريل 2021 - 15:17

عبر المكتب المسير لفريق الدفاع الجديدي لكرة القدم عن تشبثه بخدمات المدرب عبد الحق بنشيخة، مؤكدا أن الفريق يعيش مرحلة فراغ تستلزم خلق جو من الثقة بين الطاقم التقني واللاعبين للخروج من هذه المرحلة.

وجاء في بلاغ إدارة الدفاع الجديدي، تعاطيا مع التصريحات التي أدلى بها المدرب عقب مباراة فريقه أمام نهضة بركان والتي لمح من خلالها إلى نيته في مغادرة الفريق، أن الدفاع يتشبث بالإطار عبد الحق بن شيخة على رأس العارضة الفنية للفريق الأول.

كما أكدت الإدارة أن هذه الفترة هي مرحلة فراغ عابرة، تستلزم خلق جو من الثقة للطاقم التقني واللاعبين للخروج في أسرع وقت من استعصاء النتائج، والرجوع إلى التوهج المعهود في الفريق خلال السنوات الأخيرة.

المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي عبر عن تفهم للقلق الذي تعيشه الجماهير، وأضاف: “نقدم لهم اعتذارا خاصا، ونعدهم بأننا لن ندخر جهدا لرفع الضغط عن الفريق الذي بات ينعكس سلبا عن نتائجه.. ولهذا، نطلب من كافة الغيورين على الدفاع الحسني الجديدي الالتفاف حول الفريق للرجوع إلى السكة الصحيحة”.

الدفاع الجديدي لكرة القدم عبد الحق بنشيخة مغادرة الفريق نهضة بركان

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‫تعليقات الزوار

5
  • محمد بلحسن
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 15:31

    المدرب السابق لمولودية وجدة بنشيخة قادر، في مدة قصيرة، تحفيز وتأطير جميع للاعبين وتحقيق نتائج تجنب الفريق من مغادرة مجموعة المحترفين الكبار شريطة أن ينكب رئيس جمعية الدفاع الحسني الجديدي على إيجاد مقاول كبير يحسن التدبير ويحسن البحث من مصادر التمويل. هناك إجماع على أن المال عماد الأعمال وأن فريق محترف لا يختلف كثيرا على مقاولة مواطنة تعي أهمية توفير المتعة في لعب كرة القدم مقابل أجور وتعويضات وتحفيزات.

    6
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  • المعقول
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 15:31

    يجب أبعاد كل ما هو جزائري عدو للملكة المغربية يجب ترحيل كل الجزاءريين المقيمين بالمغرب وطردهم بتاتا وبناء الحدود ب صدور اسمنتي ضخم وقطع العلاقة مع الأعداء من الشمال الى الجنوب

    -34
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  • دكالي حر
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 15:38

    لأن رحيل المدرب سيجر معه المكتب الحالي لذلك رفضوا إستقالته من منصبه، مدرب كبير ومحترم وخلوق ولكن ليس لديه نوعية جيدة من الاعبيين الذين ينفذون خططه التكتيكية، وسبق وأن قالها أحب وأحترم ناس دكالة.

    9
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  • سينوح الرجاوي
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 15:42

    مدرب كبير وخرجته الإعلامية دليل على احترافيته وبلاغ المكتب المسير للفريق شجاع ومسؤول الفريق الجديدي تعجبني طريقة لعبه غير أن الحظ يعاكس في كل مرة وبن شيخة سينجح في إخراج الفريق من هذه الدوامة إنا شاء الله

    10
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  • رأي
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 15:54

    المشكل ليس في المدرب ،مايقع بالجديدة ينطبق على المغرب الفاسي، مدربين عمالقة و نتائج مخيبة

    6
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