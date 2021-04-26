الدفاع الجديدي يرفض رحيل المدرب بنشيخة

عبر المكتب المسير لفريق الدفاع الجديدي لكرة القدم عن تشبثه بخدمات المدرب عبد الحق بنشيخة، مؤكدا أن الفريق يعيش مرحلة فراغ تستلزم خلق جو من الثقة بين الطاقم التقني واللاعبين للخروج من هذه المرحلة.

وجاء في بلاغ إدارة الدفاع الجديدي، تعاطيا مع التصريحات التي أدلى بها المدرب عقب مباراة فريقه أمام نهضة بركان والتي لمح من خلالها إلى نيته في مغادرة الفريق، أن الدفاع يتشبث بالإطار عبد الحق بن شيخة على رأس العارضة الفنية للفريق الأول.

كما أكدت الإدارة أن هذه الفترة هي مرحلة فراغ عابرة، تستلزم خلق جو من الثقة للطاقم التقني واللاعبين للخروج في أسرع وقت من استعصاء النتائج، والرجوع إلى التوهج المعهود في الفريق خلال السنوات الأخيرة.

المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي عبر عن تفهم للقلق الذي تعيشه الجماهير، وأضاف: “نقدم لهم اعتذارا خاصا، ونعدهم بأننا لن ندخر جهدا لرفع الضغط عن الفريق الذي بات ينعكس سلبا عن نتائجه.. ولهذا، نطلب من كافة الغيورين على الدفاع الحسني الجديدي الالتفاف حول الفريق للرجوع إلى السكة الصحيحة”.