الدفعة الأولى من "لقاح كورونا" تصل إلى سطات

استقبلت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسطات، مساء الاثنين، الدفعة الأولى من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، قادمة من الدار البيضاء تحت حراسة أمنية مشددة، بحضور رجال الأمن والدرك وممثلي الإدارة الترابية وأعوانهم وأفراد القوات المساعدة، إذ جرى وضعها في مستودع خاص داخل مختبر الصحة العمومية بالمندوبية.

محمد أيت الخضر، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعاصمة الشاوية، قال، في تصريح صحافي، إن المندوبية توصلت، مساء اليوم، بأول دفعة من اللقاح ضد “كوفيد-19″، إذ جرى استقبال الدفعة وتخزينها في ظروف آمنة، في انتظار تحديد تاريخ رسمي محدد لانطلاق عملية التلقيح.

وأوضح أيت الخضر أن الأطر المختصة بالمندوبية انكبت على إحصاء الكمية المتوصل بها، قبل الشروع في حملة التلقيح في أقرب الآجال، للتغلب على الداء وتخطي الأزمة بحقيق مناعة جماعية وإرجاع الأمور إلى نصابها.

وحول المراكز المتوفرة بإقليم سطات، أوضح المسؤول عينه أن هناك 86 مركزا قارا ومراكز أخرى متنقلة، وأشار إلى أن حملة التلقيح ستكون على أشطر، إذ سيتم الابتداء بالذين يعانون من الهشاشة ويتعدى سنهم 75 سنة، فضلا عن المتواجدين في الخطوط الأمامية، كالعاملين بالمستشفيات والإدارة الترابية والأمن والدرك والقوات المساعدة والتعليم وغيرها من القطاعات.