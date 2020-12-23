دكاترة عاطلون يشكون الحكومة إلى القصر الملكي

راسل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين الديوان الملكي من أجل إنصاف حاملي الشهادات الذين يشتكون من عطالة تعمقت منذ سنة 2015، بسبب اعتماد وزارة التعليم العالي على سياسة “المناصب التحويلية”، وتشغيل الدكاترة الموظفين.
ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب “المناصب المحولة”، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
هذا المعطى المثير للجدل تعتبره تنسيقيات المعطلين بالمغرب ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وخرقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وكذا قانون الوظيفة العمومية (المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2).
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، يشتكي الدكاترة المعطلون من غياب أي بوادر حوار مع الجهات المسؤولة، مطالبين بفتح قنوات التداول معهم، وإلا فلا خيار أمامهم سوى سلك طريق التصعيد الميداني، خصوصا في ظل ضبابية الأفق.
يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أورد أن الحوار غائب إلى حدود اللحظة، وأن التنظيم “عازم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الحكومة المسؤولية، جراء عدم الاستجابة للمطالب”.
وأضاف بليط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الوزارة تغيب عنها الجدية في التعامل مع ملف الدكاترة المعطلين، والدليل على ذلك قانون المالية لسنة 2021، مؤكدا استمرار نهج المناصب التحويلية، رغم فتح النقاش حوله.
وأشار المتحدث ذاته إلى غياب أي اقتراحات وحلول تمس عطالة الدكاترة المعطلين، مردفا: “في ظل هذه الأحداث قام الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب بمراسلة الديوان الملكي، ملتمسا من الملك محمد السادس التدخل لإنصاف هذه الفئة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المعطلين يعانون الإقصاء والتهميش جراء السياسات العمومية غير الدستورية لخرقها مبدأ التكافؤ والاستحقاق للولوج إلى الوظائف العمومية، وجعلها الجامعة قطاعا للترقية لا مجالا للبحث والابتكار”، خاتما: “كان هناك حوار واحد وفقير مع وزير التعليم لكن بدون نتائج”.
دكتور ينتظر وظيفة من الحكومة؟؟ هذا عيب، لو كان هؤلاء الدكاترة أكفاء لما عانو من البطالة.
هذه العقلية هي من تخلق المفسدين في المؤسسات العمومية.
يطلبون الادماج في المؤسسات العمومية؟ قبل ايام اجريت مباراة الولوج للمؤسسات العمومية لماذا لم يستطع كثير منهم اجتياز المباراة في شقيها الشفهي والكتابي؟ كنت عضوا في لجان الاختبار الشفهي اقسم ان بعضهم لا يستطيع مناقشة موضوع بحثه. اما عندما تسأله عن مجالات اخرى فكأنه لم يدخل الجامعة قط بل بعض الموجزين افضل بسنوات ضوئية طبعا لا نعمم. لو كان الادماج في الجامعات بهذه السهولة التي يطلبون لادمج الدكاترة الموظفون. على الاقل لهم خبرة ميدانية تربو عن عشر سنوات تؤهلهم لخوض تجربة التدريس بالجامعة والتي هي اقل عناء من التدربس بالثانويات مثلا واتكلم عن معرفة مسبقة بالقطاعين.
الاصل ان يجتاز الجميع المباراة سواء موضفين او خريجين ومن لديه الكفاءة يوضف، تانيا لاسف شهادة الدكتوراة في المغرب لا تنفع الا في الحصول على استاد في الجامعة ، ليس لها اي قيمة مضافة في سوق الشغل في المغرب ، والعديد ممن يحصل على مستوى باك+5 يختار الدكتورا فقط لانه لم يجد عمل، لهدا انصح خريجي الماستر بعدم تضيع وقتهم و البحت عن عمل او تكوين ينفع في سوق الشغل ريتما تجد عمل بمستواك وادا لم تجده تكون لم تضيع وقتك وستحصل على. دبلوم جديد قد ينفعك في الحصول على عمل وتكون منتج
بالفعل المناصب المحولة تتناقص مع مبدأ تكافؤ الفرص .ينبغي فتح تلك المباريات امام الجميع سواء كانوا موظفين أو لا ليكون الاستحقاق و الكفاءة هما الحاسمان .
نطالب جلالة الملك نصره الله بالتدخل لإنصاف الدكاترة المعطلين لا يعقل فتح جل المباريات في وجه الموظفين الدكاترة رسالة إلى وزير التعليم لماذا أهملت مسسؤوليتك يجب عليك الاستقالة
الاساتدة الدين امضوا بمحض ارادتهم على التعاقد يطالبون بادماجهم في الوظيفة العمومية الدكاترة يعولون على الحكومة لتوظيفهم كل مواطن له دبلوم يريد ان توظفه الدولة هدا غير موجود حتى في الدول المتقدمة على اصحاب الدبلومات الاتجاء نحو القطاع الخاص او فتح شركات بدعم من البنوك وبضمانة الدولة والا فانهم ينتظرون السراب
هذه نتائج القرارات الغير الناضجة لبعض الوزراء الذين يشتغلون بمنطق “هزها منين خفافت” , انعدام الاستباقية من زمان حول تخطيط الحاجيات من الأساتذة جعل فجأة في وقت ما الحكومة أمام معضلة الخصاص الكبير للأساتذ مقرون مع محدودية المناصب أو تعنت وزارة المالية في إحداثها فما كان لوزير التعليم إلا أن يقترح ما “يريحه هو بسرعة” أي تحويل الموظفين إلى أساتذة وبالتالي فإنه بالنسبة له قد حل المشكل بينما هذه الطريقة سترمي بمآت أو ألاف من هم بصدد الحصول على الدكتوراه نحو العطالة والضياع,
سيبقى غياب التخطيط وعقلية “ندوز ساعتي على خير ونمشي” التي تهيمن على الوزراء السببين الرئيسيين لكثير من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد ,
لم يتبقى لأخواننا الدكاترة سوى استشراف طريق الهجرة لمن استطاع إليها سبيلا نحو إفريقيا أو الدول الأوروبية أما عندنا في البلاد فقد تظل لعقود تنتظر فلا يحصل أي شيئ
لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن ،لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة والتقاعد النسبي لتشجيع توظيف الاطباء الذين ضحوا اكثر من 20 سنة في الوظيفة العمومي و لازالوا سجناء رغم الأحكام القضائية التي ايدت الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد. هل الطبيب المغربي الموظف الذي اشتغل بالقطاع العام وانتهت العقدة مع وزارة الصحة مرغم بالمؤبد مع وزارة الصحة. هل المريض المواطن المغربي يستفيد من تجربة الاطباء الجدد حديثين التكوين والذين كلفوا ميزانيات باهضة للدولة ولم يعملو بالقطاع العام لأنهم محظوظون بالعمل مباشرة في الخاص
رقم 2
كلامك غير صحيح انت لا صلة لك بالموضوع الذي تكلمت عنه… وما هو مستواك الدراسي… الدكتور يبقى دكتور واتحداك ان تجد دكتورا من بين الدكاترة كالنوع الذي تكلمت عنه… لماذا تتطفلون على الأمور الدكتور يدرس 10 سنوات او اكثر بعد البكالوريا ويأتي أمثالك ينتقدونه… إن لم تستحيي فقل ما شئت….
الدكتور مكانه الجامعة كي يعطي ما في جعبته ولا يعقل أن يشارك في مبارة يشرف عليها أمثالك…
للاسف من هب و دب يعلق على موضوع شائك يقصى فيه شباب طموح على حساب فئة اخرى ، الان البحت العلمي في خطر نتيجة هده القرارات , في البداية يقولون لنا العمل غير مقبول مع الدكتوراه وعند التخرج يتركونك تترنح في ضلام البطالة ، ويقولون لك اشتغل في الخاص ، انا الحمد لله اطار و لكن بمرتب bac+5, يمتلكني احساس بالضلم و الاقصاء نتيجة قرار اناني ليس في مصلحة التعليم العالي
15 article indexé scopus avec des facteurs qui varie entre 2 et 5!!!
بدات في الآونة الأخيرة افكر في مغادرة الوطن
مع الاسف هذه ابشع واكبر غلطة ارتكبها حزب العدالة والتنمية وستبقى في جبينه الى يوم القيامة هي وفضيحة المحضر . واتمنى من الحكومة القادمة تصحيح هذا الخطا لرد الاعتبار لشهادة الدكتوراه . ولعنة هذا القرار ستلحق بالحزب المغضوب عليه الى ان ترميه في غياهب التاريخ بلا رحمة ولا شفقة
سنة قبيحة سنها الداودي الوزير الذي هرب من التعليم العالي على إثر المغادرة الطوعية ورجع من الباب الخلفي ليصبح وزيرا على نفس القطاع الذي هرب منه. لو أن للداودي حب التعليم كمهنة لما غادره. كيف به أن يصبح وزيرا للتعليم. وسيروا تفهمو تدخلو لسبيطار الحمقين.
هو كل من حصل على الدكتورة يريد ان يصبح استاذا جامعيا. ماهذا الهراء