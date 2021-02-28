دكاترة معطلون ينشدون التسوية عند وزير التربية

طلبا لدعم ملفهم والترافع عنه من أجل إيجاد حلول “لرفع الضرر الذي لحق الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد”، راسل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب الوزير المكلف بالتعليم العالي، ورؤساء فرق نيابية في الحكومة والمعارضة، ونقابات.
وطلب اتحاد الدكاترة المعطلين اجتماعا مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قصد “تدارس المستجدات والمقترحات البديلة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن”.
وفي رسالته إلى الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، قال الاتحاد الذي يضم الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد، إنه “يعي جيدا المرحلة التي يمر منها المغرب، ووقعها المستقبلي على عدة مستويات، كما يعبر عبر جل أطره عن مدى إلحاح رغبتهم للمساهمة في الأوراش الكبرى للوطن، في ظل المؤسسات القائمة، وأيضا، في إطار تنزيل المشاريع التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، كجنود وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
ووجه الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين رسائل أيضا إلى رؤساء فرق أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
وطلب الاتحاد في هذه المراسلات مساندة ودعم الفرق البرلمانية لملفه المطلبي “وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن؛ بجعل ملف الدكاترة المعطلين في أجندة وأولويات الملفات التي تترافع عليها النقابة الوطنية في هذه الظرفية الخاصة، التي تشتغل عليها الوزارة من أجل فرض نظام “الباشلور” وكذا نظام التعاقد الذي جاء به النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي”.
كما وجه الاتحاد رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل طلبا لعقد اجتماع تُتدارس فيه المستجدات والمقترحات البديلة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلات تأتي في ظل تلويح مستمر للدكاترة المعطلين بالتصعيد بعد التدخلات الأمنية المستمرة لفض أشكالهم الاحتجاجية، التي كان آخرها يوم الجمعة 26 فبراير حيث نقل بعضهم إلى المستعجلات عقب تدخل أمني وصفه الاتحاد بـ”العنيف وغير المبرر” لفض وقفة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل “مطلب الحق في التوظيف”.
ولماذا بالضبط وزارة التعليم ؟ هناك القطاع الخاص مثلا…التوظيف يتم باجتياز مبارة حتى يتم احترام تكافؤ الفرص ثم الحاجيات التي تحتاجها كل وزارة….خصوصا وأن الدبلوم لم يعد مقياسا للكفاءة بعدما أصبحنا نجد مثلا عدد كبير من حاملي هذه الشواهد مستواهم هزيلا جدا…..
دكاترة يريدون الراتب السمين.والنوم في المكاتب.والبحث العلمي الله ايجيب.معظمهم حصل على الدكتوراة.ب باك وامك صاحبتي.واعطيني نعطيك.التوظيف في الجامعة كاستاد يتطلب مباراه.وابحات علمية.ومولفات من طرف المرشح.كما هو معمول في اقوى ولة في العالم امريكا.التي تقوم بطرد الاستاد الجامعي الكسول.الدي لا يقوم بالبحث والتاليف.
الى السيد عبده
من أنت لتقيم مستوى الدكاترة المعطلين… هم ناقشوا أطروحاتهم امام لجن مختصة وفي مؤسسات جامعية للدولة.. ولهم أبحاث في مجلات دولية محكمة…
أغلب الدكاترة المعطلين هاجروا الى اروبا ويتواجدون في مراكز بحث كبرى
أغلب الدكاترة نشتغل في القطاع الخاص غير مستقرين لا ماديا ولا نفسيا… عن اي قطاع خاص وحقوق تتكلم في المغرب
الخلاصة قل خيرا او اصمت
مشكل الطلبة حملة الدكتوراه تم حله و عن قريب سوف توظف الدولة كل حامل للدكتوراه ابتداء من الموسم القادم لانها قررت نظام التعاقد في الجامعة مثل ما فعلت في التعليم الثانوي و الابتدائي…و لهذا سوف يتم تشغيل كل طلبة الدكتوراه من غير الموظفين… و هذا ابتداء من الموسم 2021-2022….الموشكيل تحل لاصاحب الدكتوراه الطلبة و ليس الموظفين… التعاقد في الجامعات…
لقد مات مستوى الدكتوراه منذ زمان. من هب و ذب ………
واحد فنا حياتو في القراية ويجي واحد مكلخ يتحكم في مصيره
إلى صاحبي التعليق 1 و 2: هؤلاء الدكاترة لا يسمح له باجتياز المباريات لأن أغلبها تفتح فقط في وجه الموظفين. مرحبا بالمباريات، وإن كان هناك ما يشبه الإنصاف فهو أن تفتح فقط في جه غير الموظفين وليس العكس. لكن عندنا في هذا البلد كل شيء يمشي بالمقلوب حتى أصبحت تنطبق علينا المقولة الشهيرة: “فهم تسطا”!