الدنمارك تجهّز جوازات سفر للملقحين ضد كورونا

أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إعداد جوازات سفر رقمية خاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا للسماح بالتنقل إلى الخارج وإعادة الدينامية المجتمعية العادية.

وأوضحت وزارة المالية في كوبنهاغن أن جوازات السفر ستسمح للدنماركيين بتوثيق تلقي التلقيح ضد مرض كوفيد-19، بالنسبة لرحلات العمل وغيرها من التحركات نحو الخارج.

وتمت دعوة ممثلين من اتحاد الصناعة الدنماركية وغرفة التجارة في البلاد، والقطاع الثقافي أيضا، في إطار المشروع.

وبموجب الخطة، سيتمكن الأشخاص من تسجيل الدخول على موقع الكتروني وفحص حالتهم فيما يتعلق بالمناعة ضد كوفيد-19، من نهاية فبراير الجاري، وربما يستغرق إعداد جواز سفر رقمي والعمل به ما بين ثلاثة وأربعة أشهر أخرى.

وقال مورتن بودسكوف، القائم بأعمال وزير المالية في الدنمارك، إنه “من المهم للغاية ان نكون قادرين على إعادة نشاط المجتمع، وأن يتسنى للشركات العودة للعمل. حيث الكثير من الشركات الدنماركية هي شركات دولية”.

وحتى 29 يناير الماضي تلقى حوالي 184 ألف شخص في البلاد، البالغ سكانها 5,8 ملايين نسمة، أول جرعات للتطعيم ضد فيروس كورونا.