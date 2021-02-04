الدنمارك والنرويج تبعدان المسنين عن "أسترازينيكا"

ذكرت سلطات الصحة الوطنية في الدنمارك والنرويج، اليوم الخميس، أنها لن تستخدم في الوقت الحالي لقاح “كوفيد-19” المطور من جانب شركة “أسترازينيكا” للأدوية في التعامل مع الفئة العمرية من 65 عاما فأكثر.

كاميلا ستولتنبرغ، رئيسة المعهد النرويجي للصحة العامة، قالت: “لا يرجع هذا إلى عدم فعالية اللقاح مع كبار السن؛ ولكن بسبب محدودية التوثيق”.

وقالت في مؤتمر صحافي إن تجارب “أسترازينيكا” كان بها مشاركون قليلون فوق الـ65 عاما، وبالتالي “لا يوجد توثيق بشأن الفعالية”، على حد تعبيرها.

وأصدرت هيئة الصحة الدنماركية، اليوم الخميس، توصية مماثلة فيما يتعلق باستخدام لقاح “أسترازينيكا” مع الفئات العمرية الأكبر سنا.

وأقدمت أيضا السويد وفنلندا وألمانيا على قرارات مماثلة، مستشهدة بـ”قلة البيانات من الشركة السويدية البريطانية لتقييم فعالية اللقاح في تلك الفئة العمرية”.

جدير بالذكر أن الدنمارك والنرويج تستخدمان أيضا لقاحين آخرين تمت إجازتهما، من تطوير الشركتين الأمريكية والألمانية “فايزر ـ بيونتيك” والشركة الأمريكية “موديرنا”.

وسوف يتم استخدام هذين اللقاحين، أيضا، في التعامل مع الأشخاص دون الـ65 عاما المصابين بأمراض خطيرة.