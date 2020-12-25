الدور الأمريكي يقلّص حضور الجارة الإسبانية في ملف الصحراء‬ المغربية

ريبة من مستقبل المنطقة باتت تنتاب الجار الإسباني، عقب الدخول الأمريكي سياسيا واقتصاديا في معادلة الصحراء، وتقلص حجم حضور الإيبيريين في حسم مستقبل القضية، بالنظر إلى ارتباطها بأجندات الفاعلين الرئيسيين دوليا.
ويتخوف الإسبان من محدودية حضورهم اقتصاديا وسياسيا في القضية، مقابل الدفعة الجديدة للأمريكان، والحضور التقليدي الفرنسي، على مستوى الأمم المتحدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين، ومن ضمنها المندرجة في تراب الصحراء.
ولأول مرة منذ فترة أجلت زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب، كما استدعت مدريد سفيرة المملكة، عقب تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص تطورات قضية الصحراء، وارتباطاتها بسبتة ومليلية.
الشرقي الخطري، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أورد أن العلاقات المغربية الإسبانية تعرف مراحل تشنج كل مرة، وترتبط أساسا بالاضطرابات في الجارة الشمالية، مسجلا أن “تعاقب الحكومات لا يلغي المكانة الخاصة للمملكة، والدليل زيارة الملك فيليبي”.
وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب في علاقته بإسبانيا بدأ ينهج تقنية “التحويط الإستراتيجي”، وذلك بتوسيع ميناء طنجة، وإغلاق سبتة ومليلية، وكذا ترسيم الحدود البحرية، وعدم المبالاة بملف المهاجرين السريين.
وأوضح المتحدث أن أطرافا داخل الحكومة الإسبانية عارضت تحركات المغرب خلال أزمة المنطقة العازلة؛ “لكن في السياق الحالي تعمقت الأزمة وتحولت إلى هستيريا بدخول أمريكا إلى المنطقة، وما سيرافقه من استثمارات”، وفق تعبيره.
وأشار المحلل ذاته إلى أن هذا المعطى سيجعل إسبانيا تتحرك، لكن هذا الأمر سيكون محدودا بالنظر إلى الشتات السياسي والترابي الذي تعانيه، مؤكدا أن الصحراء باتت تعرف استثمارات من بلدان متفرقة، وتضم منطقة صناعية بالعيون.
وأكمل الخطري حديثه للجريدة قائلا: “المنطقة أصبحت مفتوحة على جذب الاستثمارات، أما خرجات الإسبان فهي للاستهلاك الداخلي فقط، وحفظ ماء الوجه”، معتبرا تواجد المارد الصيني بطنجة، والقوة الأمريكية بالصحراء، حصارا حقيقيا للإسبان.
فرنسا وإسبانيا بغاو الحال يبقى هكذا باش احلبو البقرة (المغرب والجزائر) ماعندهومش أرباح في وجود الحل لهذه القضية وموقف أمريكا بعثر ليهم لوراق!
وسيقلص دور فرنسا كدلك .وسيقضي على دور الجزائر
لان لي الدراع انتهى والمفاوضات ستكون بموقع قوة .بدون ابتزتز
الصراع على وحدة المغرب دامت ما يقرب من نصف قرن والعديد من. الدول الفت استغلال القضية لمصالحها سواء بابتزاز المغرب او الجزاىر وامريكا بينت الحقيقة والمشكل المصطنع في طريقة للزوال بحول الله واسبانيا لا تريد الحل لمجموعة من الأسباب
لست أدري لماذا تقدم القناة الأولى نشرة الأخبار باللغة الإسبانية، علينا إلغاؤها أو إستبدالها باللغة الانجليزية، حتى يفهم الإسبان أن الرياح بدأت تجري لصالحنا،
شتانا بين المواقف الأمريكية التابتة في بعض المواقف الدولية والموقف الإسباني المعروف بالتدبدب والتنصل خصوصا في ما يخص موضوع الصحراء المغربية؛ ؛؛؛؛؛اسبانيا ترعى البوليزاريو وتنافق المغرب سياسيا؛ ؛؛،؛،الموقف الأمريكي أصبح واضحا كوضوح الشمس بالاعتراف الفعلي بمغربية الصحراء.
تبارك الله علي سيدي ترامب العظيم نتمنى لك العودة والنجاح في الإنتخابات المقبلة لترجع لنا حقوقنا
وأراضينا التاريخية وفقا للخرائط القديمة في مكتباتكم العظمى والعريقة من إسبانيا وجارة السوء.
و Merry Xmas لكل أعوانك الكرام
يجب على المغرب أن يستحضر دائما في معاملته مع إسبانيا أن هذه الأخيرة هي من كبار المبتزين له في قضية الصحراء . ما يقلق إسبانيا اليوم هو أن ترى قضية الصحراء في طريقها الى الحل ، بفضل الأمريكان. إسبانيا لا تَقِل سوء من الجزائر . إنهما ، أي إسبانيا والجزائر، يتبادلان الأدوار في خلق القلاقل للمغرب وعرقلة مسيرته في التقدم والرقي منذ ما يزيد عن خمسة وأربعين سنة. هذان الجاران لهما نفس مستوى العَدَاء للمغرب. إنها عدوان بصريح العبارة.
ادا لم تستحيي اسبانيا سنعود مرة اخرى . ونقول العدو امامكم والبحر وراءكم . اسبانيا يعرفوننا جيد فاتقوا الله فينا . نحن نعشق الحرب والله لو فتحت باب استرجاع سبتتة ومليلية وجز الكناري وجز الخرى والاسترجاع الصحراء الشرقية سينظموا ملايين من الشباب المغربي . لصبر حدود ولولا جلالة الملك محمد السادس والحسن الثاني رحمه الله يريدون الحسن الجوار لكان الوضع مختلفا تماما لم يبقى لا بشر ولا حجر .
هل نسيت اسبانيا التارخ القديم الدي كان فيه الاسبان يعيشون في الضيق والجوع والدكتاتورية وياتون الى المغرب ليعملون في وقت الحصاد وتسكعون في السوارع لملء بطونهم في القمامة حتى كان المغاربة ينعتوهم بالسبليوني الحازق اليوم والمستقبل القريب سيريكم من هو المغرب يا جماعة المستعمرين الدين يريدون اطالة مشكل الصحراء الغربية وللحديث بقية….
يجب الضغط على جارة السوء اسبانيا بملف الهجرة مثلما يفعل قردوغان . ارسال 3 ملايين مهاجر سري لاسبانيا مفعوله أقوى من القنبلة النووية .
لن يكون من مصلحة اسبانيا ايجاد حل للمشكل فدالك يعني طرح سبته و مليلية على الطاولة كان من الاجدر على سياسيينا تطمينها و اعطائها الانطباع بعدم الرغبة في فتح الموضوع كي لا تكون عامل معرقل. اعرف ان سياسيينا يجيدون الكدب لكنه للاسف موجه فقط لنا
الإسبان الإنتهازيين الذين كانو يضغطون على المغرب بمشكل الصحراء الآن تغيرت اللعبة يجب على المغرب الصغط على الإسبان مراقبة الهجرة السرية مقابل الإعتراف بمغربية الصحراء
لابد للمغرب ان يقوي اقتصاده وسياسته وتحلافته مع دول قوية اسبانيا والجزائر وكدالك فرنسا ينتضرون ان يطول المشكل ويبقى المغرب ضعيفا بقضيته حتى تستفد كل دولة من مصالح شخصية الجزائر تخاف من الصحراء الشرقية اسبانيا من سبتة ومليلية والجزر فرنسا تستغل المغرب والجزاير ادا على المغرب ان يفرض وجده وان يصبح هجوميا ليس دفاعيا فقط
يا خسارة ابتلانا الله بجيران اسوء من السوء …ومع ذلك سنخرج منتصرين باذن الله…اسرائيل اشرف منكم…
تبارك الله علي سيدي ترامب العظيم نتمنى لك العودة والنجاح في الإنتخابات المقبلة لترجع لنا حقوقنا
وأراضينا التاريخية وفقا للخرائط القديمة في مكتباتكم العظمى والعريقة من إسبانيا وجارة السوء.
فكما جعلوا لنا حجرة في الصباط أنا بغيتك دّيرْ لِهُمْ النَّخْصَة في الصدر حتى ما يبقاوْشْ يتنَفْسُو ولا يْتْحَرْكُو//:
و Merry Xmas لكل أعوانك الكرام
اسبانيا تعرف ارتباكا كبيرا في توحيد الموقف السياسي حول مستجدات الصحراء الكل يلغى بلغاه الحكومة في موقف ضعف اوراق المغرب ضد الجارة باتت قوية ملف الارهاب الهجرة الاقتصاد كلها عوامل ساعدت المغرب في بلورة رؤية سياسية امثر جرءة و قوة
The Sahara is Moroccan historically and geographically, with or without recognition by anyone, our government should publish the history and geography of Morocco (greater Morocco)
In international American, Asian and Arab newspapers and magazines. Colonial countries did not like to publish.
The world should know that Morocco has a great history.
شكرا للديبلوماسية الملكية التي حاصرت الأعداء من كل جانب وخنقت جيران السوء في الزاوية, شكرا مرة أخرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس , عاش الملك
كاينة الكلام معقول في الصميم الله يعطيك الصحة
أما خرجات الإسبان فهي للاستهلاك الداخلي فقط، وحفظ ماء الوجه”، معتبرا تواجد المارد الصيني بطنجة، والقوة الأمريكية بالصحراء، حصارا حقيقيا للإسبان.هههههه
مزيدا من تحقيق النجاحات
الله الوطن الملك
لأن اسبانيا كانت تستغل تخلف وحقد دولة إسمها الجزائر…وكانت تضع رجلا هنا ورجلا هناك…وكانت هي الرابح الأكبر …والخاسر الأكبر كانت الجزائر التي أنفقت مليارات الدولارات على الجمعيات الحقوقية وبعض البرلمانيين الأوربيين…..في قضية لا تهمها لا من بعيد ولا من قريب…لقد أعماها الحقد….
لقد مد المغرب يده مرارا وتكرا للجيران الشمالي والشرقي وذلك داخل مبدا حسن الجوار ولكنهم الاول يستغل قضية المغرب المفتعلة للضغط عليه والجار الثاني يعادي المغرب بدون سبب سوى لان المغرب يتقدم وهم لاقدرة لهم لملاحقته ولهذا فمن حق المغرب ان يبحث عن شركاء حقيقيين لا يستغلون مشكلة الصحراء لابتزازه.
عوض لعب المغرب دور الدركي لمحاصرة المهاجرين، الصين في شمال المغرب تحاصرهم بالاقتصاد وخلق مناصب الشغل لهم. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في الجنوب وفرنسا في الوسط.
أسبانيا كشفت عن قناع الغدر..بينت التواطؤ الواضح والرموز مع الجزاءر ضد المملكة المغربية حول الصحراء المغربية.. لكن قرار الرئيس دونالد ترامب كان سريعا وفاجءها..كمغاربة كنا نشك في إيواء مرتزقة البوليزاريو فوق ترابها ..يصولون ويجولون فيها بتصريحات معادية للمغرب..وصل بهم الحقد إلى الهجوم على قنصلية المغرب ورفع شرويطة البوليزاريو وأمام انظار قوات الأمن التي تعمدت في الحضور الى القنصلية ..والان يريدون الغاء قرار الرئيس دونالد ترامب .. الصحراء المغربية لا تحتاجكم.. تحتاج المستثمرين، المدافعين عن الحق وجبروت وطغيان حكام الجزاءر العسكر وإسبانيا العميلة …انتهت اللعبة .
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الدبلوماسية المتنورة لجلالة الملك
ماكرهناش تولي الانجليزية هي اللغة التانية عندنا فالمغرب، ماعدنا مانديرو بالفرنسية ولا ديك الاسبانية لي ماكايفهمهوم حد. عاش المغرب وعاشت الوحدة الترابية و العديان يموتو دابا
نزيد على المقال معطى آخر
إن تدخل المغرب في الصراع الليبي لحقن الدماء وتقريب وجهات النظر أكسبنا عداء بعض الدول منها خصوصا ألمانيا.
هته الأخيرة أصبحت تتبنى الطرح الجزائري وتدافع بكل شراسة عن البوليزبال وتعيد طرح الاستفتاء وأسباب فشله محملة المغرب المسؤولية
هاته الدولة ليس معنا علاقات كثيرة وهي ترى بأنها غير مستفيدة من حسم خلاف الصحراء لصالح المغرب بل العكس فهي ترى بأن فرنسا واسبانيا هما الرابحتان
نحن محظوظون جدًا في البلدان المتخلفة للاستفادة من هذه التكنولوجيا التي أنشأتها الولايات المتحدة بإنصاف للجميع في المجتمع
الذي يزعج إسبانيا هو إعادة العلاقات مع إسرائيل. إسبانيا تعرف أن مراكز القرار في عالم المال والاعمال هم اليهود وبالخصوص أولائك الذين لهم ولاء غير عادي للمغرب.
اسبانيا تدرك ان اللوبي اليهودي بامريكا يشتغل ليل نهار لمصالح المغرب وتدرك أن كل رئيس امريكي يحصل على تزكية APAC و غيرها من المنظمات اليهودية الأمريكية لا يجرأ ان يخالف النهج التي تخططه لمصالح اسرائيل في المقام الأول
إسبانيا تدرك ان ورقة الصحراء لاستفزاز المغرب والمقايضة من وراء الستار قد انتهت بدخول اسرائيل وامريكا على الخط.
نفس الشيء ينطبق على فرنسا وروسيا وبتأثير أقل على الصين التي تنتظر الظرفية المناسبة بالاعتراف بمغربية الصحراء.
مخاوف اسبانيا ستزداد عندما ترى ميناء الداخلة بدأ في العمل وصناعة الاسلحة بمساعدة الكفاءات الاسرائلية المغربية بدأت تتجلى على أرض الواقع ومشارع التنمية تتسابق عليها دول الخليج للولوج الى افريقيا وبالخصوص الامارات ومنافستها قطر .
بعد التوقيع على معاهدة مدريد المتعلقة باسترجاع المغرب لصحرائه من اسبانيا فان هذه الاخيرة ومنذ 1975 وهي تتآمر على المغرب مع الجزائر للضغط المستمر على المغرب من اجل مصالحها. حتى في قضية الكركرات موقفها كان باهتا جدا وكان تريد ان يسيطر البوليزاريو على هذا المعبر الحدودي. الجزائر تشتري السلاح للبوليزاريو واسبانيا تقدم الاموال والاعانات عن طريق جمعيات المجتمع المدني احدثت لهذا الغرض. وكل المظاهرات للموالين للبوليساريو من ترتيبها وتشجيعها وامدادهم باللوجيستك من شرويطة علم جمهورية الوهم الخ. بعد القرار الامريكي نتمنى ان يكون هناك ضغطا قويا لتغيير سياستها العدائية في قضية الصحراء.
L’ensemble de grand Maroc comprend toutes les zones actuellement encore occuper par l’Espagne dont Ceuta et Melilia et Sahara occidental et aussi les Canaris. je me demande ces zones ci dessus étaient elles Espagnoles avant l’existence de grand Maroc? si c’est non, doit vite les rendre au Maroc. c’est tout à fait normal que tous les Pays du monde reconnaissent de la marocainite de Sahara occidental. et aussi que pour toutes les zones encore occupées. l’histoire est la loi et le droit sont en faveur de Maroc. à ceux qui ne connaissent pas l’histoire du Maroc d’aller se réinsigner chez Professeur Google. (histoire de Maroc, grand Maroc)
المغرب تحرك، نتمنى أن يكون الجار الشمالي الى
جانبنا، المستقبل لم يعد يسمح للعب الصبياني.
المغرب لديه ورقة ضغط متميزة في صالحه وستجعل اسبانيا تركع له أ لا وهي الهجرة السرية إذا فتح المغرب الباب ستنكب أفريقيا على اسبانيا، على المغرب أن يفعل ما فعل اردوغان مع قضية المهاجرين.
التصريحات الفرنسية أو الإسبانية والأوروببية بصفحة عامة التي تكون في مصلحة المغرب كنا ندفع ثمنها غاليا أما الآن فأضن أنه لم يبقى لها أي قيمة في ضل التحولات الأخيرة وعلى المغرب أن يفرض على كل من يريد الإستثمار في المغرب أن يعترف أولا بمغربية الصحراء وإدانة أجندة الجزائر والبوليساريو
بالنسبة للإسبان سبتة و مليلية في مقابل الإستثمار في الصحراء المغربية