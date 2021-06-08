الدوزي وبرنامج الأحرار

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‫تعليقات الزوار

39
  • khaldoune
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:18

    لا يجب تدخل الفن مع السياسة ، الدوزي فنان محترم ولكن من الاحسن ليه كان يركز في الفن

    41
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  • anouar
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:19

    قبل متكون فنان راك مواطن و من حقك تحزب و تختار اي توجه سياسي كناسبك كتبقا فنان انيق و لاكن ميولك السياسي سيؤتر على صورتك شئت ام ابيت لان اشخاص متلك يقتاتون من صورتهم و هد الحزب احسن شيء يتقنه هي التجارة . فمرحبا بك في حزب التجار

    25
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  • ملاحظ
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:24

    عندما تختلط السياسة بالمال والسلطة والغناء والشطيح والنفاق والتدليس والاستغباء والاستغلال والاحتكار والريع والنهب والكذب، فتلكم علامات الساعة. البلد يحتضر والأغبياء الأوفياء يصفقون ويطبلون. الدوزي باغي يدوز علينا داك الشي اللي ما قدروا عليه حلفاءه المتأسلمين تجار الدين.

    32
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  • مهاجر عن غير طيب خاطر
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:25

    السي الدوزي عجبو برنامج السي اخنوش هههه
    هل السي اخنوش سيلتزم بهذا البرنامج بعد نجاحه في الانتخابات؟
    اذ لم يف بوعده هل يحق للمغاربة الإطاحة بحكومته و هذا مستحيل .
    المسؤولية صعبة جداً و الحساب عسير يوم الحساب .

    23
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  • salhi
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:27

    سلام ،
    صراحة كنا نحب اغانيك و تعاملك مع المجتمع،لكن مؤخرا بتغير توجهاتك وانخارك في الاحزاب سوف تقل شعبيتك، و سوف يبتعد عنك محبيك. vraiment vous nous avez trop déçu en integrant dans la politique, dommage n

    13
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  • Medo
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:32

    Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba

    5
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  • Khalid
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:32

    حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم

    -16
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  • محمد
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:33

    جد سعداء و فخورين بكم فعلا شباب اليوم هم فرسان التغيير و مستقبل الغد أحيي الفنان الدوزي على شجاعته

    -15
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  • سومية
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:33

    ليس هناك حزب قوي بكفائة حزب التجمع الوطني للاحرار على الساحة السياسية

    -15
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  • نجوى
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:33

    الفنان الدوزي ..دائما أكن له الاحترام والتقدير منذ سنين..وفقك الله في مسيرتك.

    -14
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  • ahmed
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:33

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا

    -14
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  • احلام
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:34

    حزب التجمع الوطني للاحرار كيستحق الصدارة بالفعل قوته تكمن في الطاقات الشبابية التي شعارها العمل والمعقول

    -14
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:34

    هذا البرنامج لا تسمح به الدولة العميقة. لأنه إذا نجح سيحسب على السيد أخنوش.. كما كان الحال عندما رفضوا برامج أخرى لاحزاب أخرى

    -18
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  • رأي
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:35

    الكل يجري وراء مصالحه الشخصية و يكونون ثرواث خيالية و في الأخير تجدهم يستقرون بأوروبا و أمريكا ،هؤلاء هم الفنانون

    13
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  • لحسن
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:36

    لتيق فيكوم كولشى غير لدوب همكوم غير الكورسي

    9
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  • رشيد
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:36

    حزب التجمع الوطني للاحرار يساوي حزب شبابي بامتياز وكل اعظائه شباب وهده نضرة مهمة تفتقدها باقي الاحزاب ونشكر الفنات الدوزي على تدخله

    -13
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  • حبيبة
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:36

    كنحي الفنان ديالنا الدوزي على شجاعتو هادو هما الشباب لي بغيناا و مسيرة موفقة للفنان الدوزي

    -13
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  • casaoui
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:37

    اعلم انهم سيستغلون اسمك . السياسة كلها نفاق واخاف ان تضيع راسمالك الا وهو حب الجمهور لك
    لقد اعذر من اندر

    8
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  • المغربي
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:37

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة

    -4
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  • Ahlam
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:37

    كل الاحترام و التقدير للفنان الدوزي على دعمه لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرغم انو لا منتمي لأي حزب من الأحزاب السياسية

    -7
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  • امل
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:37

    حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة

    -7
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  • mouna
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:38

    انا بكوني مواطنة مغربية وابحت دائما عن الافظل حظرت عدة انشطة ولقائات عدة احزب لتعرف على تكنكات واسترتيجيات الاحزاب ومن بينها حزب التجمع الوطني للاحرار الدي بهرني بافكاره الواعدة واهتماماته بالشباب من الدرجة الاولى واشهد لهم بالعمل ونضرتهم المستقبلية لبناء مغرب لفضل

    -6
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  • Brussel
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:38

    Mme le PJD ont dit leurs programmes est rien n’est fait ne crois pas aux programmes politiques c’est que du blabla pour attirer les moutons et les diminues no more comment

    -4
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  • حمزة الروداني
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:39

    البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار ليس وليد اليوم وانما هو برنامج تم استخراجه من الواقع المعاش بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح أبراز القطاعات الاساسية في البلاد التي اذا تم اصلاحها و سيكون لها وقع ايجابي على القطاعات الثانوية

    -3
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  • زهرة
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:40

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث

    -5
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  • Kltouma
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:40

    RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.

    -2
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  • عبدالصمد
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:42

    الأحرار ظهر مؤخرا انه حزب وطني يحمل هموم البلاد و يناضل من اجل تحقيق المصلحة العامة بمعناها الحقيقي

    -6
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  • fariss rabia
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:43

    من حق اي انسان ان يصوت للحزب الذي يمثله والدوزي مواطن كاي احد من المغاربة من حقه ان يختار والبقاء للاقوى …. من دون اختيارت سنبقى في مكاننا مع نفس الحزب الذي ينعث به بالخراب.

    -5
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  • صفاء
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:43

    Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah

    -5
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  • أحمد
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:43

    برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا البرنامج قد دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه للجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد مساهمة من الحزب في بناء مغرب أفضل

    -4
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  • Mona
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:44

    السيد الرئيس جاء ببرنامج إنتخابي بإمتياز بتوفيق لكم

    -5
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  • كارثة
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:44

    هذا الذباب الإلكتروني ألا يخجل من نفسه كارثة

    3
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  • امين
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:45

    التجمع الوطني للاحرار رفع سقف التطلعات بفضل العمل ديالو طيلة مدة اربع سنوات

    -4
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  • hamza. jokar
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:52

    را عيينا من الوعود الكاذبة انا ارى انه من الافضل ابتعاد الاحزاب عن السياسة حينت كدابة كلشي كيجري على المصالح ديالو شئتم أم ابيتم هناك حاكم واحد وهناك إتفاقيات تأزم البلد لالة فرنسا مهرسا بلاد على قدها راه غادي اطلع شي بيدق كيفما كان هاد الخمس سنوات الأخيرة تمسح فيه وسخ عمرو ازول
    من احسن البلدان بين أيادي لا تعرف رحمة حال ضعيف
    اشوف من حال ربي لنا حساب المجرمين

    2
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  • Youssef
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:54

    نتمنى كل التوفيق لهذا الحزب المعطاء و الذي لطالما أبلى نجاحا و مازال على طريقه الصحيح ،هذا البرنامج الانتخابي اللي دار فالمستوى و متشوقين نشوفوه ف أرض الواقع.

    -5
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  • Chouaib
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:56

    حزب التجمع الوطني للأحرار دائما يتحفنا بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرفه و حنا مع التغيير و اللي بغا مصلحة البلاد.

    -5
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  • سميرةةة
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:07

    لا اثق في اي حزب لان حال المغرب هو ما عليه منذ عقود .اعرف انه لا يمكن تغيير الكثير من الاشياء لان هناك لوبيات تتحكم في الدولة .لم يسبق ان صوتت ولن اصوت ابدا

    0
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  • Salma
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:11

    هاذا الشخص مكارتاحلوش كيتصنع . جا عندنا الخدمة في بروكسيل. كان شخص آخر ماشي كيف ولفناه في التلفزة. سبحان الله المظاهر كتخدع. راسو خاوي اش داه لشي برنامج ولا الهدرة في السياسة.

    0
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  • الوجدي
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:12

    الدوري ولد حومتي نعزك ونحترمك لكن إياك وإياك شهادة الزور لأنك تستغل من طرف سياسيين همهم الوحيد صوت المواطن لاغير

    0
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