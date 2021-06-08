الدوزي وبرنامج الأحرار

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تعليقات الزوار39
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لا يجب تدخل الفن مع السياسة ، الدوزي فنان محترم ولكن من الاحسن ليه كان يركز في الفن
قبل متكون فنان راك مواطن و من حقك تحزب و تختار اي توجه سياسي كناسبك كتبقا فنان انيق و لاكن ميولك السياسي سيؤتر على صورتك شئت ام ابيت لان اشخاص متلك يقتاتون من صورتهم و هد الحزب احسن شيء يتقنه هي التجارة . فمرحبا بك في حزب التجار
عندما تختلط السياسة بالمال والسلطة والغناء والشطيح والنفاق والتدليس والاستغباء والاستغلال والاحتكار والريع والنهب والكذب، فتلكم علامات الساعة. البلد يحتضر والأغبياء الأوفياء يصفقون ويطبلون. الدوزي باغي يدوز علينا داك الشي اللي ما قدروا عليه حلفاءه المتأسلمين تجار الدين.
السي الدوزي عجبو برنامج السي اخنوش هههه
هل السي اخنوش سيلتزم بهذا البرنامج بعد نجاحه في الانتخابات؟
اذ لم يف بوعده هل يحق للمغاربة الإطاحة بحكومته و هذا مستحيل .
المسؤولية صعبة جداً و الحساب عسير يوم الحساب .
سلام ،
صراحة كنا نحب اغانيك و تعاملك مع المجتمع،لكن مؤخرا بتغير توجهاتك وانخارك في الاحزاب سوف تقل شعبيتك، و سوف يبتعد عنك محبيك. vraiment vous nous avez trop déçu en integrant dans la politique, dommage n
Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba
حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم
جد سعداء و فخورين بكم فعلا شباب اليوم هم فرسان التغيير و مستقبل الغد أحيي الفنان الدوزي على شجاعته
ليس هناك حزب قوي بكفائة حزب التجمع الوطني للاحرار على الساحة السياسية
الفنان الدوزي ..دائما أكن له الاحترام والتقدير منذ سنين..وفقك الله في مسيرتك.
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
حزب التجمع الوطني للاحرار كيستحق الصدارة بالفعل قوته تكمن في الطاقات الشبابية التي شعارها العمل والمعقول
هذا البرنامج لا تسمح به الدولة العميقة. لأنه إذا نجح سيحسب على السيد أخنوش.. كما كان الحال عندما رفضوا برامج أخرى لاحزاب أخرى
الكل يجري وراء مصالحه الشخصية و يكونون ثرواث خيالية و في الأخير تجدهم يستقرون بأوروبا و أمريكا ،هؤلاء هم الفنانون
لتيق فيكوم كولشى غير لدوب همكوم غير الكورسي
حزب التجمع الوطني للاحرار يساوي حزب شبابي بامتياز وكل اعظائه شباب وهده نضرة مهمة تفتقدها باقي الاحزاب ونشكر الفنات الدوزي على تدخله
كنحي الفنان ديالنا الدوزي على شجاعتو هادو هما الشباب لي بغيناا و مسيرة موفقة للفنان الدوزي
اعلم انهم سيستغلون اسمك . السياسة كلها نفاق واخاف ان تضيع راسمالك الا وهو حب الجمهور لك
لقد اعذر من اندر
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
كل الاحترام و التقدير للفنان الدوزي على دعمه لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرغم انو لا منتمي لأي حزب من الأحزاب السياسية
حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة
انا بكوني مواطنة مغربية وابحت دائما عن الافظل حظرت عدة انشطة ولقائات عدة احزب لتعرف على تكنكات واسترتيجيات الاحزاب ومن بينها حزب التجمع الوطني للاحرار الدي بهرني بافكاره الواعدة واهتماماته بالشباب من الدرجة الاولى واشهد لهم بالعمل ونضرتهم المستقبلية لبناء مغرب لفضل
Mme le PJD ont dit leurs programmes est rien n’est fait ne crois pas aux programmes politiques c’est que du blabla pour attirer les moutons et les diminues no more comment
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار ليس وليد اليوم وانما هو برنامج تم استخراجه من الواقع المعاش بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح أبراز القطاعات الاساسية في البلاد التي اذا تم اصلاحها و سيكون لها وقع ايجابي على القطاعات الثانوية
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
الأحرار ظهر مؤخرا انه حزب وطني يحمل هموم البلاد و يناضل من اجل تحقيق المصلحة العامة بمعناها الحقيقي
من حق اي انسان ان يصوت للحزب الذي يمثله والدوزي مواطن كاي احد من المغاربة من حقه ان يختار والبقاء للاقوى …. من دون اختيارت سنبقى في مكاننا مع نفس الحزب الذي ينعث به بالخراب.
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا البرنامج قد دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه للجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد مساهمة من الحزب في بناء مغرب أفضل
السيد الرئيس جاء ببرنامج إنتخابي بإمتياز بتوفيق لكم
هذا الذباب الإلكتروني ألا يخجل من نفسه كارثة
التجمع الوطني للاحرار رفع سقف التطلعات بفضل العمل ديالو طيلة مدة اربع سنوات
را عيينا من الوعود الكاذبة انا ارى انه من الافضل ابتعاد الاحزاب عن السياسة حينت كدابة كلشي كيجري على المصالح ديالو شئتم أم ابيتم هناك حاكم واحد وهناك إتفاقيات تأزم البلد لالة فرنسا مهرسا بلاد على قدها راه غادي اطلع شي بيدق كيفما كان هاد الخمس سنوات الأخيرة تمسح فيه وسخ عمرو ازول
من احسن البلدان بين أيادي لا تعرف رحمة حال ضعيف
اشوف من حال ربي لنا حساب المجرمين
نتمنى كل التوفيق لهذا الحزب المعطاء و الذي لطالما أبلى نجاحا و مازال على طريقه الصحيح ،هذا البرنامج الانتخابي اللي دار فالمستوى و متشوقين نشوفوه ف أرض الواقع.
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما يتحفنا بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرفه و حنا مع التغيير و اللي بغا مصلحة البلاد.
لا اثق في اي حزب لان حال المغرب هو ما عليه منذ عقود .اعرف انه لا يمكن تغيير الكثير من الاشياء لان هناك لوبيات تتحكم في الدولة .لم يسبق ان صوتت ولن اصوت ابدا
هاذا الشخص مكارتاحلوش كيتصنع . جا عندنا الخدمة في بروكسيل. كان شخص آخر ماشي كيف ولفناه في التلفزة. سبحان الله المظاهر كتخدع. راسو خاوي اش داه لشي برنامج ولا الهدرة في السياسة.
الدوري ولد حومتي نعزك ونحترمك لكن إياك وإياك شهادة الزور لأنك تستغل من طرف سياسيين همهم الوحيد صوت المواطن لاغير