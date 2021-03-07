الدوزي يغني "صبارة" في اليوم العالمي للنساء

أعلن الفنان الدوزي عن إطلاق أغنية “صبّارة” يوم 8 مارس احتفالاً باليوم العالمي للمرأة؛ اعترافا لما تقدمه من تضحيات جسيمة في جميع مراحل حياتها.

الأغنية التي اختيرت لتكون جينيريك المسلسل المغربي “أولاد المرسى”، من كلمات وألحان وتوزيع المايسترو جلال الحمداوي، ومن إخراج مراد الخوضي.

“الكليب” يعرف مشاركة نخبة من أبطال المسلسل، من بينهم عزيز داداس وماجدولين الإدريسي، وأمين الناجي وناصر أقباب.

جدير بالذكر أن أغنية “صبارة” وكذا مسلسل “أولاد المرسى” يعالجان العديد من المشاكل الاجتماعية في قالب درامي متجدد.

وقال الدوزي خلال إعلانه عن إطلاق الأغنية: “موعدُنا يوم الاثنين 8 مارس مع أغنية “صبارة” احتفالا بكل النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. لأنكن منبعُ الحب والإلهام.. لأنكن تَستحقِقْنَ الأفضل”.