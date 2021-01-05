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‫تعليقات الزوار

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  • Me again
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 21:44

    الزينة ام الزنا او بزوجهًم؟
    سهل الفرق بينهم الكتابة، لكن صعب في الكلام و الغناء و اللحن !

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  • said fasi
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 21:55

    واش من نيتهم واش وقت لغنا هدا. ليام زينة منين جاتها. شكوم لمهتم بلفن فهد لوقت والتفاهة

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