"الديموقراطيون" يتحركون لإزاحة ترامب من السلطة

بدأ “الديموقراطيون”، الاثنين، التحرك في الكونغرس بهدف إزاحة دونالد ترامب من البيت الأبيض قبل تسعة أيام من انتهاء ولايته، وهو إجراء سيترك بصمة في تاريخ الولايات المتحدة ويمكن أن يطبع مستقبله السياسي.

بعد أحداث “الكابيتول” التي أوقعت خمسة قتلى وأثارت صدمة في البلاد والعالم، ورغم أن انتهاء ولاية ترامب بات قريبا، أطلق الديموقراطيون تحركهم لتسريع خروجه من السلطة، معتبرين أنه رئيس “غير متزن” يشكل “تهديدا وشيكا” للديموقراطية الأمريكية.

وقدم “الديموقراطيون” الاثنين أمام مجلس النواب نص الاتهام بحق دونالد ترامب، الخطوة الأولى نحو إطلاق إجراء عزل ثان رسميا بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي يتهمونه بـ”التحريض على العنف” الذي شهده مبنى “الكابيتول”.

في موازاة ذلك قدم “الديموقراطيون” الذين يشغلون الغالبية في مجلس النواب، مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور.