الذكرى العاشرة لتفجير أركانة

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تعليقات الزوار2
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اللهم تغمدهم برحمتك يا ارحم الراحمين
لا ننكر ان اسر ضحايا مقهى اركانة مكلومة وحزينة ويجب التضامن معها ماديا ومعنويا لكن هذه الممارسات التي يقومون بها هي ما ننكر عليهم، تقديم الورود والزهور للموتى وتنصيب نصب تذكاري لهم مثل انصاب قريش في الجاهلية، هذه الممارسات ما انزل الله بها من سلطان، ادعوا الله ان يرحم ضحايا التفجير عوض الطواف حول الانصاب فهي لا تنفع ولا تضر.