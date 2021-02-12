الرؤية الملكية للحماية الاجتماعية تتطلع إلى تحسين ظروف عيش المغاربة

أقر المجلس الوزاري، المنعقد أمس الخميس، لبنة أساسية في اتجاه تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة في أفق السنوات المقبلة؛ وهو أحد الأوراش الكبرى التي تعول عليها المملكة لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل تحقيق ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية سيحدث “ثورة اجتماعية حقيقية”، حيث ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
ويعد هذا المشروع اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
وتتمثل أهداف هذا المشروع في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛ وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما يروم المشروع الملكي إلى تعميم التعويضات العائلية، خلال سنتي 2023 و2024؛ وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
ويتوخى من هذا البرنامج غير المسبوق إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، سيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
ومن شأن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير في تحقيق عدد من التطلعات الملكية على رأسها رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، لتكون رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي هذا المشروع ليجيب عن عدد من الإشكالات التي تم رصدها في عدد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية؛ على رأسها غياب التغطية الاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة واستفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل.
(لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية)ما دام الدولة يتحكم فيها نظام فاسد و همه الوحيد سرقة ثروات البلاد و العباد فلن يتحقق هذا و لو في الحلم
الله ينصرو ويخليه ديما تاج البلاد ومكرهناش يدير شي لتيفة لمدينة مكناس ضد المخدرات لي تتخرب الشباب خصوصا حي اكدال والقصبة وبضبط درب البقال رآه المخدرات تباع بالعلالي والاقراص المهلوسة والشرطة غائبة تماما فالحي ومتنقدوش ندوزو من الدرب حيت عامر بالمخدرات أغيتونا أيها النزهاء أغيتونا……
لولا الرؤية و الدبلوماسية الملكية لعانينا للكثير انه زمن التكتلات بحث صغير في يوتيب “دبلوماسية ملك لطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي” لنقف على حجم منجزات الملك
الله يحفظ لنا الملك هو لحامل هموم المواطنين ونحن وراء صاحب الجلالة. الله الوطن الملك
نخن متؤخرون في كل شيء
الفقر والضياع هو عنوان العهد الجديد
إذا كنتم حقا تحبون الملك، فلماذا لا نرى ترجمة هذا الحب على أرض الواقع؟؟؟ لماذا كل هذا الكم من المشاكل حد الإسهال؟؟؟لماذا تغييب المحاسبة؟؟؟؟
الحل هو:حل جميع الأحزاب و النقابات و الجمعيات و الهيئات و منع كل من انتسب لهذا الفسيفساء من الوسائط من المشاركة في الحياة السياسية مدى الحياة!!!
علينا البدء من الصفر بقيادة جلالة الملك الذي عليه إجماع المغاربة مع مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات للتحضير لمرحلة جديدة.
هذا هو السبيل الوحيد لنخرج من المستنقع الذي وضعنا فيه الفاسدون اخلاقيا!!!!! المغرب رغم كل الجهود مهدد لأننا نسينا الإنسان المغربي!!!!! فمن المسؤول؟؟؟ كلكم مسؤولون، لهذا يجب أن يشطب عليكم كلكم و بدء مرحلة جديدة بمثابة القطيعة مع الماضي!!!!
لا نريد مزيدا من الرؤى، نريد فقط أن نعرف لماذا لم تتحقق كل الرؤى التي مضت؟ لماذا ليس هناك محاسبة؟
نعلم جيدا أن جلالة الملك إنسان عطوف قبل أن يكون ملك و هو “إبن الخير” و إبن القصور و السلاطين العلويين أبا عن جد. إلى أنه الكثير من السياسيين و المسؤولين المغاربة لا يشاركون جلالة الملك في هاذه الصفات و حتى الإنسانية منها و تجدهم أكثر تكبرا و عنهجية و لا يتحملون مسؤولياتهم حتى الصغيرة منها !!!!! و لهذا أتمنى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .كما نادى جلالة الملك … باش لي ما دارش خدمتو في المسؤوليين المغاربة خدمة للوطن و شعب سيؤول مصيره إلى “مزبلة التاريخ ” …
c’est un très bonne initiative de sa majesté envers son peuple et les gens qui vivent dans la précarité et le chômage. comme on dit en darija: quelque soit le temps du bien, il rend service. reste à consolider cette mesure par des lois sévères pour contre l’immigration clandestine,, il devient anormal et hors logique que les marocains qui chôment par milliers de gens, les rue sont devenu plein de marchands ambulants, alors que les l’économie informel ne cesse d’embaucher des africains de toute l’Afrique, de l’Afrique occidental à l’Afrique australe, du Sénégal au Zimbabwé. des cités entières sont envahies par l’immigration clandestine, où ils ont fondé leurs infrastructures pour loger les derniers arrivants, hay Nahda,à Mohammedia, Oulfa, ain Sebba et la gironde à Casablanca, Tamesna et Boukhalef à Tanger, les colonies africaines ne cessent de s’étendre dans le pays. tandis que nos compatriotes souffrent du chômage et l’expulsion des usines pour être remplacés par les les africains.
اسيدي هدشي مزيان،ولكن حايدو علينا هده الثامنة راه صبرنا تقادة خليونة غير نخدموا حنا معمرنة عولنة عليكم رزقنى عند مولانا،واش تتساينوا حتى تفركع الرمانة او يبداو هدوك المحللون هدوا اعداء الوطن انفصاليون خونة بغاو اخربوا البلاد،خليونة نخدموا راه وصلات العضم.
المسؤليه بالمحسوببه والعادله الاجتماعيه اولآ…..