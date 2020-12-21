الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن يتلقى "لقاح كورونا" على الهواء مباشرة

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، اليوم الإثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.
وتم تطعيم بايدن بجرعة لقاح “فايزر-بايونتيك” في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.
تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، اليوم الإثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.
وتم تطعيم بايدن بجرعة لقاح “فايزر-بايونتيك” في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.
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لقاح من الماء لخداع الناس أي لعبة هاذه
تلقى لقاح على الهواء مباشرة..! هل يمكننا أن نرى مكونات ما لقح به؟؟!!العلم لله. اللهم ارفع عنا هذا الوباء و ارحمنا. اللهم اشف مرضانا برحمتك و ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين
السلام عليكم.هههه يلقح نفسه وعيونه حزينة كأنه خائف من ذلك اللقاح.لو كان ترامب لكان ينظر إلى الكاميرات بكل جرأة كما عهدنا منه دائما كالاسد اللذي يزار في الغابة هههه
ياك بعدا ماشي ديال المغرب هه هه هه
ومن قال لكم انه لقاح كورونا..اظن انه عبارة عن فيتامينات
بايدن رذيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب أخد لقاح فايزر ليحمس الامريكيين. لكن لقاح سينوفارم الصيني لم نرى رئيس الصين أو أي أحد من زعماء الدول التي اختارت ذاك المنتج بجربه على نفسه..
تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن لقاح كورونا و القادة اخرين بالعالم يقطع الشك باليقين أن لقاح متوفر الآن فعال في معالجة الوباء الفتاك كوفيد 19 إلى جانب أنه يعمل على تشجيع أمريكيين بالدرجة الاولى و على الهواء مباشرة رسالة الى غيرهم و تعتبر خدمة انسانية من اجل الحد من الأخبار الزائفة التي يروج لها عبر وساءل التواصل عبر العالم حول أضرار اللقاح .
مهما يكن فزعماء الدول الديموقراطية يقومون بأشياء تنقص من حيرة شعوبهم و تزيد من جو الثقة السائد في مؤسساتهم بتواصلهم مع شعوبهم و حنا اللقاح غير سمعنا بيه ثم لا شيء مثل جعجعة ولا ارى طحينا
ومن يدري ان بادن لقح بالماء أمام الكاميرات للتضليل. انها اللعبة الخبيثة