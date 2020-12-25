الرئيس التركي أردوغان: نريد إقامة علاقات أفضل مع دولة إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع دولة إسرائيل، لكنه انتقد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ووصفها بأنها “غير مقبولة” و”خط أحمر” بالنسبة لأنقرة، مضيفا أن “المحادثات على المستوى الاستخباراتي استؤنفت بين الجانبين”.
وأشار أردوغان، في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، إلى أن “تركيا لديها مشاكل مع شخصيات على أعلى مستوى في إسرائيل، والعلاقات من الممكن أن تكون مختلفة تماماً لو لم تكن تلك القضايا موجودة”.
وتابع الرئيس التركي: “السياسة تجاه فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا، ومن المستحيل أن نقبل السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين؛ وتصرفات قادتها التي تفتقر إلى الرحمة هناك غير مقبولة”، مضيفا: “لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماماً.. نريد أن نصل بعلاقاتنا إلى نقطة أفضل”؛ وهذا في وقت أحجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على تصريحاته.
وفي وقت سابق كشفت مصادر إعلامية أن تركيا تحاول مجدداً منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، وقد عيّنت بالفعل في التاسع من الشهر الحالي سفيراً جديداً لها لدى تل أبيب، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن تراجعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2017.
وتأتي المحاولات التركية لإعادة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قبيل أسابيع من وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض والذي سيباشر مهامه رسمياً في العشرين من شهر يناير المقبل.
ويعتقد خبراء في العلاقات التركية – الإسرائيلية أن أنقرة تسعى إلى تسجيل نقاطٍ إيجابية لدى الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تقرّبها من تل أبيب، لا سيما أن بايدن المؤيد لإسرائيل وجّه في وقتٍ سابق انتقاداتٍ حادّة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعهّد حينها بدعم الأكراد والأحزاب التي تعارضه حال وصوله إلى سدة الرئاسة.
ونقلت قناة “العربية” عن آيدين سيزر، المحلل التركي المختص بالشؤون الدولية، أن “إسرائيل تتصدر قائمة العشر دول الأوائل في الصادرات التركية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب العام الماضي، 4.464 مليار دولار أميركي”.
يُشار إلى أن تركيا وإسرائيل تبادلتا طرد السفراء عام 2018 بسبب اشتباكات قتلت إثرها القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، لكن التجارة تواصلت بين البلدين دون انقطاع.
وفي شهر غشت، اتهمت إسرائيل تركيا بمنح جوازات سفر لنحو عشرة من أعضاء حركة حماس في إسطنبول، ووصفت الخطوة بأنها “غير ودية للغاية”، وستثيرها الحكومة مع المسؤولين الأتراك.
يجب على اوردوكان ان يلزم حدوده ولا يتدخل في شؤون الآخرين لأن سمعته العثمانية متدنية في كل العالم
ها هو خليفتكم يا اخوانجية يريد إرجاع العلاقات لمادا لم نسمع معتز مطر أو عبد الله الشريف . اين جماعة الا عدل والا إحسان لمادا لم تندد .
أنظروا يا من يطبل للإخوان. زعيمكم يفكر في مصلحة بلده.
عاش المغرب والصحراء مغربية ونعم للقرارات الملكية
أردوغان يتوسل لإسرائيل هههههههههه و ينتقد من يطبع!!!!!!قمة النفاق
ايوا فينكم بانو يا معتز مطر يا الدراجي يا بن قنةوزيد وزيد قولوا لسيدكم اردوغان واش هذ الشيء ولكن ان الله يمهل ولا يهمل المملكة الشريفة بقيادة محمد السادس بزاف عليكم
هل يستطيع الإخواني المصري معتز مطر الذي يهاجم المغرب ليل نهار بسبب التطبيع أن يفتح فمه وينتقد العلاقة الحميمية التي تربط بين اردوغان وإسرائيل؟طبعا لا. لأنه في اليوم الموالي سيتم طرده من تركيا ليعرف المغاربة المضحوك عليهم من الإعلام الإخواني قمة النفاق والارتزاق الذي يعيش به كل منتقدي المغرب. هم يحاربوننا ليس بسبب التطبيع بل بسبب الحسد والغيرة لان المغرب مستقر ومتطور ودولهم أصبحت مثل مرحاض كبير او مطرح للنفايات. قوة المغرب التي تزعج أعداءه هي حب الشعب لملكه واتباع سياسته الحكيمة.
خدموا بلادكم مثل أردوغان وديرو ا بحالو .
في دين الاخوان حين تطبع تركيا فهذا لصالح الفلسطينيين و خدمة للاسلام بعدم نهج سياسة الكرسي الفارغ، وحين يطبع بلدهم فهذا كفر بواح يليه صراخ وبكاء وعويل على خيانة المقدسات وضياع شرف الامة!!!! لا تحاولوا فهم الاسلاميين فديدنهم النفاق و النفاق لا دين له.
تركيا كانت من الدول الأوائل التي اعترفت باسرائيل زمن جنيرالات الانقلابات. والذي لا يعرفه البعض أن أي دولة طبعت مع الكيان الصهيوني يستحيل ان تنفصل عنها وقد جرب القطيعة نجم الدين اربكان مؤسس حزب الرفاه الإسلامي حين كان وزيرا اولا.. وكذلك حاول أردوغان ولم يفلح. وهذا ما سيقع للمغرب كذلك. كما يقول المثل دخول الحمام ليس كالخروج منه
اللي دارها شاروخان مزيانة عند اتباعه
تطبيعه طبيعي و تطبيع الاخرين تخوين
المغرب سينافس سياحيا و اقتصاديا و رياضيا
عندنا قالب السكر بقي صامدا لعدة قرون
هاد اردوغان فراسوا شي حاجة. متسبقوش الفرحة باعتراف امريكا للصحراء المغربية. راه افعى المرادية مازالت حية ….واضن انها اتجهت نحو الشرق.
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اين افتاتي َواين بعض شبيبة حزبه واين اتباع الشيخ الذين يستغلون المساجد اينكم ايها المنافقون بلعتم السنتكم لانكم مرتزقة اردوكان. ان المنافقين كانوا اخوان الشياطين
الى حلال المشاكل إردوغان لم يطور بلده كما يعتقد البلداء امثالك وانما اوروبا نزلت بثقلها استثماريا لان تركيا كانت في مفاوضات الانضمام الاتحاد الأوروبي و ألمانيا وفرنسا بإمكانها محو تركيا من الوجود اقتصاديا وسياسيا.
ان لا اتعجب لاردغان فهو يلعبة لعبة خطيرة من اجل بلاده و من اجل سلطته ولا اتعجب حتى من العامة اللدين ينخدعون من خطابه المزدوج لكن اتعجب من بعض الناس المحسوبين على النخبة ومع دالك يتصرفون كالعامة و ينخدعون بغباء
أردوكان أكبر متاجر بقضية فلسطين و لا يهمه إلا تركيا
و فينكم يا منافقين ها هيا تركيا مطبعة من شحال هادي مع إسرائيل علاش ما هضرتوش عليها يا رباعة ديال منافقين. انا عاد كنت تان تتفرج فالجزيرة تهضرو على موضوع ديال تركيا مع اسراءيل فيها تعاونات استخبارتية بيناتهم على جميع اصعدة. تركيا تتشوف مصلحتها أو مصلحت شعبها أو حنا عندا شي منافقين غير الله احفض منهم أو صافي. داكشي لي تي ديرو اليهود المغاربة في العالم على مصلحة مغرب ما تعرفو حثى واحد من ما هما كن تكالبو علينا العديان لي باغين اشوفو بلادنا مشتتا تشتيتا.
التقارب بين المغرب و اسرائيل يمكن ان يأثر سلبيا على العلاقات الإقتصادية بين تركيا و اسرائيل خصوصا ان هناك الكثير من المنتجات يمكن لاسرائيل ان تستوردها من المغرب عوض تركيا لذلك اردوغان يتدارك الموقف و يحاول ان يتقرب اكثر لاسرائيل كما ان المعاملات التجارية بين المغرب و اسرائيل ستكون سلسلة و سهلة نظرا للارتباط التاريخي بين الدولتين .فانتظروا من حلفاء اردوغان في المغرب ان يضعوا العصا في عجلات هذا التقارب باستخدام القضية الفلسطينية و دغدغة مشاعر المغاربة.
تركيا أصبحت ندا حقيقيا لإسرائيل عسكريا، تكنولوجيا، اقتصاديا و سياسيا. أردغان غير وجه تركيا في 20 سنة! فرق كبير بين علاقات تركيا بإسرائيل و علاقات الدول العربية بها. تركيا تلعب تحت الطاولة و فوقها. قبل الخروج للعلن مرغمة من طرف ترامب، الدول العربية لعبت و عبثت طويلا تحت الطاولة. لم تطبع في الحقيقة! خرجت به إلى العلن! تركيا مسلحة بالإرادة و العلم و الرؤية الاستراتيجية و خصوصا لها مشروع وصل لدرجة متقدمة من النضج! الدول العربية ذهبت للتطبيع و في يدها فشلها و إفلاسها طالبة النجدة! مع تركيا العلاقات مع إسرائيل تطبيع بمعنى و طعم الندية و المنافسة حد قلب موازين القوى قريبا! تطبيع الدول العربية استسلام بدون شروط؛ حصلت بالتطبيع على حقوقها الطبيعية مع تضحية غير طبيعية بحقوق الشعب الفلسطيني و تبيعه و تدفع ثمنه في إطار فلسفة و حق القوة حسب نتنياهو! تركيا تجني ثمار العلاقات مع إسرائيل؛ التطبيع العربي عمره 45 سنة! لا ثمار في الأفق! لا حصاد بدون بذور طبيعية و زرع و حرث! التطبيع العربي خدمة مجانية لإسرائيل!
الجزائر في موقف تحسد عليه من هذا القرار التركي بعدما كانت تتمجد بها
اي سوال من الصحافة حول الجزائر ، الجواب يكون حول المغرب
اعداء المغرب
القوي عندما يطبع مع القوي ليس كالضعيف الذي يطبع صاغرًا.. قد نختلف مع اردوغان لكن ما قام به من اجل بلده اعترف به أعداءه قبل أصدقاءه.. اعتراف امريكا أفرحنا كثيرا لكنه كان ملغوما! مقايضة رخيصة .. فالصحراء مغربية بإيماننا بمغربيتها و ليس باعتراف امريكا.. اما فلسطين فلها رب يحميها..
ههههه اوا اسي معتز مطر ولا شتا اردوغان شايل سيف المسلمين وعيتو ماوتمجدو فيه عندو علاقات مع إسرائيل كاي دولة ولا تتجرؤ على انتقاده بان ليكم هر المغرب الله يعطينا وجوهكم فينما كانت الفلوس نتوما معاها جل البسكوى الممتاز الجودة المستورد من تركيا هو في الأصل شركات إسرائيلية الله ياولديكم حتي تتاكلو مشتقات الخنازير بطرق ذكية ديك السلعة هر جات وبنينة المغرب طبع لا أقول طبع إعادة إحياء العلاقات ناضت القيامة والخيانة و ووو فين حين أكبر خيانة هي التي تلقاه المغرب وتونس من الجزائر دافعو من أجل استقلال الجزائر والجزائر أخدت مءات للكيلومترات من تراب تونس وزرعت للمغرب مرتزقة هذه أكبر خيانة وطرد الألف من المغاربة من الجزائر بدون وجه حق واخدت ممتلكاتهم هؤلاء هم الصهاينة الحقيقيين ارذوغان يبحت عن إحياء الإمبراطورية ع
هههههه وى فينكوم أعمامتها أخوالاتها ههههه؟؟!!أين اختفى المنافقون،أين اختفى المزايدون على قرارات المغرب الجيوستراتيجية؟أين الرافضون لإعادة فتح العلاقات مع إسرائيل؟أين عشاق النموذج التركي،أين الملتحون؟…أنا لست ضد رغبة أردوغان في تقوية علاقات تركيا مع إسرائيل،فذلك قرار سيادي يخص تركيا وحدها،ومن الحمق والجنون أن نتظخل في قرارات الآخرين،لكن وفي نفس الوقت،نرفض كل المزايظات وما رافقها منوخلط للأوراق من قبل بعض الأعداء داخل أرض الوطن(الأيلام السياس-الراديكاليون-اليساريون،الطنز العكري،الجناح العوي،الشبيبة،أمجزار،اليبشخي البيليكي…)إوى هضرو مع أردوكان دبا…فبنك أسيهوم الأزمي،وأمكرازهوم…؟؟…وفيينك باااااا DZ..دير شي تعليق نعرفو موقفك من تصريح رجب طيب أردوغان…..أودي عقنا بكم جميعا والسلام
الاعلام التركي لا يتوقف عن مهاجمة الصحراء المغربية بعد قرار المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل. يجب على إعلامنا أن يرد الصاع بمهاجمة قبرص المحتلة من تركيا و القيام بتعرية عورة أوردغان المنافق. هاذيك الساعة غادي يحشم.
مند سنوات كانت مظاهرة للمسلمين بنيويورك و اراد المحتجون شراء اعلام فلسطينية و وجدوا سوبر ماركت واحدا صاحبه يهودي هدا الاخير رد عليهم بانه عنده فقط الاعلام الاسراءيلية و عندما رفضوا شراءها اقترح عليهم بان يشتروها ليدوسوا عليها و يحرقونها فاعجبتهم الفكرة و باعها لهم بثمن مضاعف عشر مرات و مند دلك الحين لم تحترق اسراءيل و لم تستفد فلسطين و التاجر هو المستفيد
اظن هدا الاسراءيلي من اصل مغربي هو اللي عارف القوالب
أيها الناس لا مجال للمقارنة بين تركيا العظيمة و دويلات من صنع سايكس و بيكو.
و الأيام بيننا…
الجهال لا يميزون بين الرجال و الدمى …
اين هم الذين ينددون باستئناف العلاقات المغربية الاسرائيلية ويمدحون اردوغان وتركيا وهي لها علاقات وطيدة مع اسراءيل منذ سنوات طويلة. بل حتى اردوغان نفسه تهجم على المغرب بعد استاناف علاقتنا مع اسراءيل. اردوغان يلعب في قلوب المسلمين المعجبين به ولا يهمه شيء سوى نفسه ومصالح بلاده العليا.
المنافق أردوغان لا تهمه لا فلسطين ولا تركيا، ما يهمه فقط البقاء في الحكم، التودد الذي قام به أردوغان (وليست تركيا) لإسرائيل ما هو إلا محاولة التوسل لهم من أجل وفوزه في الإنتخابات، وقد نسي أنه تركيا ليس بها يهود كثر. وقد لعب لعبة محفوفة بالمخاطر فلا ثقة في اليهود. هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو يريد أن يلعب لعبة القط والفأر مع المغرب وقد نسي أن نسبة كبيرة من صناع القرار في بلد الإحتلال من أصول مغربية.
اردغان الخوانجي اصبح معزولا و عانترياته هي التي وضعته في هده المكانة يعرف جيدا ان القوة المسيطرة على العالم هي قوة اللوبي اليهودي العالمي و لهدا يركع لاسرائيل, حتى الوبلايات المتحدة اعطته بالظهر و يعلاف جيدا ان الرئيس الجديد لن يرحمه
تطبيع محور الإخوان مع تركيا بدأه ركود فرنسا والتي هي القبضة الحديدية واليد الطولى لمنظمة الإخوان المسلمين وانقلاب السحر على الساحر تلاه تطبيع المغرب مرشح الأمة العربية لقيادة الخلافة الإسلامية ثم طبعت تركيا مرشحة الأمة العجمية ثم ستطبع قطر بيت مال الإخوان، وبقت لبنان وفلسطين المعقلان الكلاسيكيان للإخوان بدون حماية ولاسند ليدق آخر مسمار في نعش مشاريع الحركة الإخوانية التي لعبت على وثيرة القضية الفلسطينية وبنت عليها أجنداتها وأهدافها التوسعية لتنتهي قصة الخلافة إلى الأبد فالمملكة العربية السعودية ستنزع عباية الخلافة في أفق 2033 لأنها تطمح لتكون دولة حداثية تبعا لتوجهات سمو ولي العهد محمد بن سلمان. والله إسرائيل نجحت في استئصال المشروع الإسلاموي بدهاء مبهر مع أن الناس يدفعون الثمن غاليا لأن اليهود ماتيعقلوا على حتى شي واحد لاعلى المزيان ولاعلى الخايب تيضربوا الثور الأحمر بالثورين الأسود والأبيض وتيضربوا الثور الأسود بالثور الأبيض ويجهزون على الثور الأبيض بدون مقدمات لكن لابأس نعزي أنفسنا بمقولة علي وعلى أعدائي المهم هو اندثار المشروع الإسلامي لأن هذا الأخير هو الشيطان الأكبر والشر المطلق.
هذا هو الضحك على الذقون. “إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل+السياسة تجاه فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا، ومن المستحيل أن نقبل السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين؛ وتصرفات قادتها التي تفتقر إلى الرحمة هناك غير مقبولة”. هذا الامر غير مفهوم على الاطلاق. هي محاولات فقط لاضفاء الشرعية على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم. اردوغان هو نفسه لا يهمه سوى المصالح واما الدين الاسلامي او شيء من هذا القبيل فما هو سوي تكتيكات ومراوغات من لدن مثل هؤلاء الحكام. أفصحوا عن نواياكم بشكل واضح ولا تجعلوا من الاسلام حجية لقضاء مصالحكم ولشرعنة أفعالكم.
اردوغان يرى مصالح بلده و المغرب كدلك اما عن معتز مطر فلا علاقة له بالاخوان فهو فقط ظاهرة صوتية مسترزقة و تركيا هي من تقبل هده النمادج فيكفي بان تتظاهر بانك ضد السيسي و السعودية علما ان هدا البوق كان محللا رياضيا بمصر و مساندا لنظام العسكر و حسب ما سمعت حتى الصلاة لا يواظب عليها داءما اما عن اردوغان فعندما كنت بتركيا مند سنة تقريبا قال الي مرشد بانه لن يفوز في الانتخابات المقبلة و اعترف بانه نجح عندما كان عمدة لاسطنبول و لكنه سياسيا خلق مؤخرا عدة مشاكل لتركيا و سجن عشواءيا الالاف
بالفعل،إردوغان يغازل بايدن من خلال تقربه من إسرائيل،وذلك لخدمة مصالح بلده،خصوصا وأن مواضيع عدة ترهقه:قضية الأكراد وحقوق الإنسان والمعارضة والاتحاد الأوروبي الحدود البحرية مع اليونان….الخ….إذن لابد من مغازلة بايدن من خلال خطب ود الحليف الاستراتيجي لأمريكا،إسرائيل طبعا ،والسؤال المطروح هو:ما موقف الإخوان من مما يسعى إليه شيخهم وزعيمهم الروحي…إوى يوى…القدس نوارة قلبي…أودبا:إسرائيل نوارة قلبي…لا نلوم إردوغان،لأننا نؤنن باستقلالية المواقف وسيادية البلدان..بصحتك أسي إردوغان،ولكن علاش حلال عليك،حرام علينا…
تركيا تعترف وتقيم علاقات ديبلوماسبة تبادل السفراء مع اسرائيل قبل ولادة اردوغان.
تركيا دولة مؤسسات لهذا لا يمكن سحب الاعتراف.
الكثير قرأ خطاب اردوغان حسب نواياه وامانيه ووقف عند ويل للمصلين …
خطاب اردوغان شجاع بدليل أن فلسطين خط احمر اي في ظل ألانتهاكات والتجاوزات الاسرائلية تركيا اردوغان لن تقم بتفعيل مراسيم التطبيع الكامل ومعاهدتته. تركيا هي الوحيدة في المعسكر الاسلامي التى تتعامل مع اسرائيل الند بالند .والاتراك لا يشتغلون في اسرائيل.
خطاب صريح وقوي . اقول هذا مع اني لست من انصار اردوغان بسبب تدخلاته في سوريا ومحاولته الاطاحة ببشار الاسد.
وًفينكم دابا أ الخوانجية و الكراغلة و سنبلات لاعقين حذاء القائد المبجل العظيم الجهبد خليفة المسلمين
أردوغان انا يخيل لي احيانا انه نجم ستار عالمي بحال طوم كروز بحال ميسي ديكابريو وزيد زيد.عدو المسلمين و الاسلام.استطيع القول ان إسرائيل هي من زينت تركيا .اصلا الذي يبحث و يدقق في الاقتصاد التركي سيجد انه مثل نفاخة منفوخة فاي لحظة تفش و الدليل دهمنا غالي على ليرتهم.وديما فلوس اسرايل.وعاش ملك ملكنا
ما قولك يا معتز يا مطر؟ يا من سكت على ظلم الاخوة لنا ؟
الدكتاتور أوردوغان اكبر منافق وكذاب، شفار، عابد الفلوس، يوم ضد اسرائيل و يوم تاني مع اسرائيل، هذا الدكتانور يحاول يسيطر على الدول العربيه بسياسته الفاشله. الويل لك يا أوردوغان، الدهر يومان، يوم لك و يوم عليك
ونتمنى من الشعب التركي أن يتعلم الدرس وتتعلم البشرية الدرس من تركيا فليس كل عمدة مدينة ناجح هو بالضرورة رئيس دولة ناجح. فالسياسة تحتاج لخبراء محنكين.
الحزب الأصلح لقيادة تركيا هو حزب CHP.
الرسم أعلاه يجسد ازدواجية العلاقات بين تركيا و إسرائيل. ازدواجية تحكمها ثنائية العلن و السر؛ الظاهر و الخفي؛ الظل و الشمس. نرى شخصية سياسية في حالة نصف جثوم على ركبتيها أمام صندوق انتخابي. السياسي يمثل أردغان و هو يعلن حبه لفلسطين باللغة الإنجليزية. إعلان يتم أمام و بشهادة صندوق الاقتراع الذي يجلب و يبتلع شلالا من الأصوات الانتخابية. تعبير عن التوظيف السياسي الانتخابي للقضية الفلسطينية. شكل شلال الأصوات يحيل على الكوفية و نضالها! إشكالية العلاقة بين الأخلاقي و السياسي؛ و تداخل الديني الروحي مع الزمني السياسي بحكم المرجعية الإسلامية لحزب أردغان في دولة علمانية! سلوك قد يبدو بطبيعة انتهازية و ماكيافيلية! عمق الرسم هو ظل غير متناظر لمقدمته: ظل أردغان و هو يصافح بحرارة يد سوداء ملفوفة بعلم إسرائيلي يعلوه السواد! الحب الأحمر الوهاج المعلن يلطخ في الخفاء بتواطؤ أسود! الحب الانتخابي ينقلب لطعنة سياسية في الظهر! ألا ينطبق الرسم على سلوك العرب تجاه فلسطين؟ الكلام المعسول العذري لها؛ و الفعل مع إسرائيل! قلبي مع فلسطين و يدي مع إسرائيل! لا داعي للسيف! في الحرب القادمة سيقع الفرز الحقيقي.
ينطبق عليه المثل الذي يقول حلال عليهم وحرام علينا نحن مع القرارات الملكية السامية كل الدول الآن تركض وراء مصلحتها لما نحن لا كفانا تأخرا بسبب العواطف مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار
حتى المغرب سيقيم علاقات ممتازة و راءعة و فريدة من نوعها مع اسراءيل و الاسبقية للدي عنده جالية يهودية مهمة
تركيا استفادت كثيرا من علاقاتها التجارية و السياحية و الاستثماراتية مع اليهود و المغرب عندو ولاد بلادو في مختلف بلدان العالم و لم نستفد منهم بسبب افكار عبد الناصر سنرميهم في البحر
هدا رايي الشخصي
بلع لسانه البوق العميل معتز مطر .يخشى التنفس …
عدد السياح بتركيا 50 مليون وعدد السياح باسرائيل 3 مليون ونصف .
نحن أولى من تركيا ومن كل العرب بإسرائيل فنحن من ساعد في تأسيسها بمئات الالوف من مواطنينا المغاربة اليهود الذبن ارسلناهم الى هناك.
وعلى إسرائيل اليوم ان ترد لنا جميلنا بمواكبتنا اقتصاديا وتيكنولوحيا وان تستثمر ملياراتها في بلدنا.
اما كلام تجار الدين وتجار القضايا وخاصة منها القضية الفلسطينية التي يجيشون ويثيرون يها عواطف قطعانهم فليذهبوا الى جهنم.
اورذغال لا يفكر الا في مصلحة تركيا . وكان يريد بان تصبح تركيا صلة وصل بين العالم العربي و اسرائل ،اما الان المغرب اصبح تلك الدولة التي سوف تقوم بدلك الوصل بين العرب و اسراءيل و افريقيا. فاورذغال خايف على مصلحة بلاده
إلى 42. صرح بعض المسؤولين أن العلاقات كانت طبيعية منذ البداية. هل قامت إسرائيل بنقل التكنولوجيا؟ هل ستقوم بنقلها؟ في كل الميادين أم الميادين الهامشية فقط؟ ما هو حال المدرسة و الجامعة حتى لو أرادت إسرائيل التعاون التكنولوجي؟ ماذا استفدنا من فرنسا حتى نستفيد من إسرائيل؟ هل استفادت مصر و الأردن و هما على حدود إسرائيل و طبعا منذ 45 سنة؟ الآن يتم الحديث عن السياحة. ماذا سيأتي منها في نظرك؟ ماذا سيكون المقابل إذا تعاونت إسرائيل؟ هي لن تعطي شيئا لأنها لا تهتم بالشعوب العربية. تبحث عن مصالحها الحيوية فقط! لو تقدمت مصر و لو بقليل كنا سنصدق الأوهام! العمل هو الذي يبني الدول. هل استسلمت الصين للغرب لكي تتقدم؟ لم تتخلى عن تايوان حتى و هي ضعيفة! لا تهرول للحرب حتى و هي قوية! تريد استعادة تايوان سلميا بدون حرب كما فعلت مع مكاو و هونغ كونغ! الدول العربية ذهبت للتطبيع منفردة! إسرائيل تريد علاقات مع جميع الدول العربية مع منعها من كل تكثل أو حتى من علاقات بينية طبيعية! و نحن نبتلع الطعم بعقليات ستيناتية و سبعيناتية متهالكة! أين القمم العربية! عادت الأندلس! سقط العرب في مئوية ثورتهم ضد تركيا.
ثلاثي المقاومة هو حماس، حزب الله و إيران، الباقي لا أهمية له، على العموم إعتراف أميريكا بمغربية الصحراء أمر صعب رفضه، وموقف تركيا من فلسطين ليس أحسن من المغرب؛ في إنتظار أيام أفضل!
ليس اردوغان لوحده…الكل يطمح لدالك..باكستان اندنوسيا….العالم الاسلامي من الشرق الادنى الى غرب المحيط…
وكانما شي يطبخ على مهل…اهوا نضام عالمي جديد…
الوقت سيجيب….
الاخوان المفلسين يحللون التطبيع لزعيمهم اردوغان مع اسراءيل ويحرمونه على الاخرين ،،
وهذا هو النفاق بعينيه ورجليه،
لعن الله المنافقين الى يوم الدين،،
Pour MR. Erdogan, la Turquie d’abord et ça toujours était le cas mais il y’a des marocains naives qui n’hesiterons pas à vendre leur pays pour défendre les intérêts des non marocains
Pour moi le Maroc d’abords, point final
الى الرقم 46
المغرب مختلف عن دول اخرى فقط المغرب لم يعطيهم الضوء الاخضر لان مليارديرات يهود من اصل مغربي مستعدون للاستثمار بالمغرب و تركيا هي الوحيدة التي عرفت كيف تستفيد من اسراءيل لان عقلية الاتراك مختلفة عن المصريين او الاردنيين فقضية ثقة
العالم كله يستفيد من اليهود و لو بطريقة غير مباشرة فهم يستحودون على 80% من اقتصاديات العالم فهل سنحاربهم و نحن لا نصنع حتى الابرة
تحاولون بشتى الطرق ان تجدوا ذريعة لفعلتكم….سبحان الله انتم انفسكم غير راضين على مافعلتموه….
ولكن تريدون ان تضعوا العطور والعقاقير فوق الجيفة كي لا تشم رائحتها……
الإخوان الى مزبلة التاريخ طول عمرهم غلرقين فى الكذب والسرقة والخيانة والإرهاب الفكرى والجسدى الإخوان ليس لديهم دين هم عصابة وكبيرهم أردوغان مصلحتهم الشخصية تتقدم على كل المصالح الكذب هو سياستهم وهو لغتهم اليومية .
الكثير من مستوى التفكير المنخفض في المغرب. التركيز على إنتاج وحل المشكلات الاقتصادية. تركيا هي قوة اقتصادية وصناعية. المغرب ليس كذلك. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب هو 2000 في السنة. تركيا 16000 دولار في السنة. لم تهين تركيا المغرب قط. إنه يعكس المغرب. تأتي هذه الهجمات من أدنى مستوى في بلد من العالم الثالث. يقول الكثير عن هؤلاء الناس.
زعما طفرناه لاحنا لا أردوغان المهم حقيقتكم بانت كاملين بلاما تبقاو تزايدو على بعظياتكم كاع لي طبع خائن سوا أردوغان سوا غيرو ولي باع القدس مستعد يبيع أي حاجة
تركيا وإران اكثر عداوة للاسلام من اسرائيلوأوربا وأمريكا مجتمعة
حرام عليكم وحلال علينا .نعم هذا هو المبدأ التي يبيني رجب أردوغان وتركيا سياستها والعلاقات مع الدول. ف موقف أردوغان من تجديدالعلاقات بين المغرب واسراءيل هو عار و بعيد جدا ومتناقض مع الواقع. فمن جهة هو ينتقد ويلوم علانية علاقة المغرب مع اسراءيل . وفي نفس الوقت .فهو يتطلع ويهرول لتقوية و لمزيد من تحسين علاقاته مع اسراءيل.فما هي هذه المهزلة والتناقض .والتي تفقد أردوغان كل مصداقيته. ان كانت لديه اية مصداقية.ام أن الأنانية والكيل بمكيالين هي سيدة المواقف أيها الرءيس.؟؟؟؟؟!!!!!
أردوغان يقول بالكلمة لا تطبيع مع اسرائيل ما لم تحل القضية الفلسطينية. وهذا موقف شجاع منه ومشرف.
أما العلاقات الاستخباراتية التي يتحدث عنها اردوغان فغالبا نظام التجسس على الشعوب الذي تصنعه اسرائيل. وجل الدول الديكتاتورية حول العالم تستخدم هذا البرنامج لتعقب النشطاء والصحافة الاحرار خاصة دول شمال افريقيا وتركيا ومناطق من اوروبا. بينما الولايات المتحدة هي الاكثر تلقي للهجمات بسبب انها تقومب ايواء جميع اللاجئين السياسيين جول العالم.
الكل واضح عندنا وشفاف ومابال أصحاب الابواق الخاوية وأصحاب الافكار المتحجرة من الحكومات التي تعمل تحت الدف ماذا يقولون عنهم، نحن بلد الكرامة والعزة وكل شيئ نعمله بالواضح ونحن نعرف مصلحتنا قبل كل شئ تحت قيادة الله الوطن الملك
السلام عليكم.ياخواني المعلقين لا تأبهوا لمريدي وعاشقي أردغان لأنهم حتى لو زوج أردغان ابنته أو أخته لي نتنياهو وأصبح صهره وليس فقط التطبيع معه فسيباركون له الخطوة المهم عندهم ألا نتطبع نحن مع إسرائيل
إلى رقم 52 السنوسي :
نحن لانبرر فعلتنا بفعلة سيدك أردوغان بل نكشف بذلك أنكم عندكم شحال من وجه وماعندكمش الوجه علاش تحشمو.
Lorsque qu’Erdogan parle du sommet, il parle de Netanyahu et du Likoud en général. Ankara verrait d’un bon œil Benny Gantz.
عندما يتحدث أردوغان عن القمة يتحدث عن نتنياهو والليكود بشكل عام. سوف ترحب أنقرة ببيني غانتس
En 24h au Moyen-Orient:
– Attaque israélienne contre la Syrie en passant le Liban.
– Un navire saoudien touché par une mine.
– Tension en Irak
– Combat entre les rebelles pro-Turcs et le YPG dans le nord de la Syrie.
– Tir de roquette contre Israël depuis Gaza.
Ca s’arrête jamais
في 24 ساعة في الشرق الأوسط:- هجوم إسرائيلي على سوريا مرورا بلبنان.
– اصطدام سفينة سعودية بلغم.
– التوتر في العراق
– قتال بين المتمردين الموالين لتركيا ووحدات حماية الشعب في شمال سوريا.
– إطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة.
لا يتوقف أبدا
حتى انتم قبل التطبيع كنتم تنعتون المطبعين بالخونه والصهاينة ، حتى اذا طبعتم اسميتموه نصراً ، شمن عدالة هذي
تركيا طبعت مع اليهود قبل استقلال المغرب حتى، والشراكات بينهما لا يمكن فسخها. من جهة أخرى يوجد بينهما خلاف كبير وتعارض المصالح والسياسات خصوصا مسألة أزمة المتوصط. منذ سنوات اشترت تركيا طائرات بدون طيار من إسرائيل، وبعد انقضاء مدة من الزمن، أصبحت هذه الطائرات بحاجة إلى الصيانة وقطع غيار، فطلبت تركيا ذلك، لكن إسرائيل رفضت. لتقوم تركيا بصناعة طائراتها الخاصة وسفنها وصواريخها وغواصاتها ومحركاتها، بهذا تمكنت من تحقيق استقلالية شبه كاملة على مستوى الصناعات العسكرية ماضية في طريق لأن تصبح كاملة. سؤال في مادة الفلاحة: إيلا منعت عنا إسرائيل هادوك التيوات ديال الكوتاكوت منين غانجيبوهم
بزززززاف عليكم هداك السيد. غادي ببلادي لقدام. نتما شوفو حالكم دولة متخلفة في جميع الميادين.
اكبر ماكر عرفه التاريخ المعاصر
منذ زمن طويل ونحن نذكر بافضال تركيا العثمانية وتركيا الجمهورية على شعوب المنطقة عامة والشعب الفلسطيني خاصةً ولكن للاسف الشديد المذهبية البغيضة اعمت عيوننا ولكنني ساستمر بالتذكير.
تركيا العثمانية اول من سمح للعصابات الصهيونية بالهجره الى فلسطين واقامة اولى مغترباتهم في ضواحي القدس عام ١٨٧٨.
تركيا الجمهورية كانت اول دولة اسلامية وخامس دولة في العالم تعترف وتطبع مع الكيان الصهيوني عام ١٩٤٩ اي بعد اقل من عام على اغتصاب فلسطين.
تركيا دخلت كخادم امين في الحلف الصهيوني الناتو منذ اليوم الاول لتأسيسه في خمسينيات القرن الماضي.
تركيا تستضيف العديد من القواعد العسكرية الامريكية التي شاركت في تدمير العديد من بلدان المنطقة.
تركيا ترتبط بالكيان الصهيوني بعشرات المعاهدات العسكرية والامنية والاقتصادية والاستخباراتية والتجارية والسياحية التي اذدهرت كلها على زمن الخليفة ايردوغان.
تركيا ايردوغان تتمتع باقوى العلاقات مع الكيان الصهيوني وثبت ذالك عندما زار الخليفة سفاح العرب والفلسطينيين شارون في القدس وبعدها ذهب الى قبر ثيودور هرتزل وقراء الفاتحة على روحه.
وطبعاً الدور التدميري الذي لعبته تركيا موءخراً في
هكذا هم الذين يتاجرون بالدين سعيًا للحصول على السلطة،،
اردوغان الذي يرغد ويزبد بالكلام عن اسرائيل فهاهو يقول بانه يريد افضل العلاقات مع الكيان الصهيوني ،والرئيس المصري الراحل اغلق الحدود مع غزة بالرغم من انتماءه الى نفس توجهات حماس تلبية لرغبات اسرائيل!!!!لقد قلناها من قبل ونكررها الان،اغلب الحركات التي تتاجر بالدين كالحرباء تتلون وتتغير حسب تعاليم اولياء الامور الذين بدورهم يتلقوها من المخابرات الامريكية
،ولنا في القاعدة وداعش كأكبر مثال.
أردوغان فخر الأمة الإسلامية و الشمعة المضيئة في العالم الإسلامي.
(قال أن استعادة العلاقات مع إسرائيل رهين بتغيير سياستها اتجاه فلسطين و لم يقل أنه سيطبع كما فعل آخرون)، فاللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين و احفظ شعب تركيا الذي نكن له كل الحب و الإفتخار و وجب على المغرب الإستفادة من تجاربها خاصة في الصناعات الدفاعية فقد أثبتت فعاليتها في الآونة الأخيرة). و الله المستعان