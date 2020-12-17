الرئيس الجديد للرجاء يُباشر مهامه بمراسلة "الكاف"

يُواصل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم استعداداته للمباراة المنتظرة السبت المقبل، والتي ستجمعه بمضيفه نهضة بركان، لحساب قمة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الاحترافي، قبل سفر “النسور” إلى السنغال لمواجهة فريق ثونغيت السنغالي في دوري الأبطال؛ الأمر الذي سيجعل الفريق “الأخضر” يعيش تحت ضغط الوقت.
وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن المكتب المديري للفريق “الأخضر”، برئاسة رشيد الأندلسي، قد راسل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، رغبة في تغيير موعد إجراء مباراة “النسور” أمام الفريق السنغالي، نظرًا لتزامنها مع أسبوع حارق سيواجه خلاله “النسور” كل من نهضة بركان وشباب المحمدية، لحساب الجولتين الرابعة والخامسة من “البطولة برو”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الرجاء قد اقترح على “الكاف” والفريق السنغالي تأخير موعد المباراة من الـ22 إلى الـ23 من الشهر نفسه، إلا أن الفريق المضيف رفض ذلك، مبررا قراره بإجراء فريق سنغالي آخر مباراته عن المنافسات الإفريقية؛ ما دفع إدارة الفريق “الأخضر” إلى الإسراع في الأمور الإدارية لتدبير رحلة “النسور” إلى الديار السنغالية.
وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الرجاء برئاسة الأندلسي تستعد لتأمين طائرة خاصة، تفاديًا لعامل التعب والإرهاق الذي قد يُصيب لاعبي الفريق، بالنظر إلى “الأجندة” المليئة بالمباريات القوية في وقت وجيز، حيث من المنتظر أن تطير “النسور” الاثنين المقبل إلى السنغال.
يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيحل ضيفا ثقيلا على نهضة بركان السبت المقبل، لحساب منافسات “البطولة برو”، قبل السفر لمواجهة نادي ثونغيت السنغالي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
لهذا قلنا عدة مرات الفريق يحتاج انتدابات. يجب الإستثمار في الفريق .4واجهات صعبة على الفريق الحالي .
على يوم واحد تريدون شقلبة برنامج الكاف ؟ ألا تعطون الفرصة للمساكين لاعبي الاحتياط ؟ تخسرون الملايير ولا تملكون لاعبي احتياط؟ ما هذا التدني في التسيير؟
انها البداية .انطلاق مسلسل البكا والشكا مع بداية السنة .خزنوا الدموع الى اخر البطولات لانها هي ما ينفع الرجاء
بعد ثلاثة دورات عاد مشكل البرمجة للرجاء من جديد ,ليتحول إلى الكاف ,السنة الماضية رئيس العصبة ,هذه السنة رئيس الكاف , هل الرجاء الفريق الوحيد الذي يعاني من البرمجة ?
بطبيعة الحال الأمور صعبة لكي تلعب على واجهات متعددة لكن يجب المتابرة و العمل بجد و هدا ما يميز الفريق الإحترافي عن الفريق الهاوي
حظ موفق للنسور
حظ سعيد للرئيس الجديد وأتمنى أن يهيأ له المناخ الجيد للعمل.أما بالنسبة للمباراة المقبلة ضد نادي المال فهي محسومة وثلاث نقاطها في الجيب .وحبذا لو كانت بنايجة تاريخية كالسباعية التاريخية.الله يجيبها سمينة
إلى المعلق(رجاوي) و أشك أن تكون كذلك المهم لأني أعرف ما مدى عمق العلاقة الأخوية بين جماهير بركان و جميع جماهير الفرق المغربية و خاصة الرجاوية لما يكنه هذا الأخير من حب لمدينة بركان و إحتراما لروح الفقيد و إبن النهضة و كذلك نعتبره إبن الرحاء نحن كبراكنة. لا داعي لمثل هاته التعليقات و حظ موفق لجميع الفرق المغربية. و اللي عندو الله ايكمل عليه.
بما أن للرجاء مقابلة مع بركان يوم السبت وضد الفريق السينغالي يوم الثلاثاء المقبلين لماذا تنتظر الرجاء السفر إلى السينغال حتى يوم الاثنين لماذا لم تسافر يوم الاحد القادم عبر طائرة خاصة كما قالت وتقوم بحصة تدريبية مساء الأحد لتخفيف العياء وتتدرب يوم الاثنين في توقيت المبارة على الملعب وعندما تنهي مقابلة العصبة تاتي مباشرة إلى المغرب لاستكمال التداريب للاستعداد للمحمدية إننا في عهد الاحتراف ولا مجال للتشكي والاعتذارات إما أن تكون محترفا في جميع امور اللعبة وتكون قادرا عليها أو تكون عندك قاعدة كبيرة من اللاعبين لاراحة البعض وتعويض البعض الآخر ولا أظن أن الرجاء غير قادرة على ذلك وحظ سعيد في جميع مبارياتها ولجميع الفرق المغربية في المباريات الدولية .
ممنوع التأجيل لكونه يضيع على الفرق الأخرى ثمرة مجهوداتها بل ويربكها ويجعلها في حيرة من أمرها. وما على كل فريق لم يستطع اللعب مباراة ، فما عليه إلا أن يدفع بورقة خسرانها لفائدة الفريق المنافس…وانتهى الأمر لصالح الفرقاء بنعمة إنهاء البطولة بدون إرهاق ولا إحباط الفرق المتبارية، كما وقع اللرجاء نفسها آخر السنة المنكوبة !!
لن تسلم الجرة مرة أخرى على الرجاء أن تلعب جميع مبارياتها شأنها شأن باقي الفرق , وما وقع خلال مباراة الجديدة وتعاطف رئيس العصبة مع الفريق لن يخدم الكرة المغربية ,وأتمنى أن لا تخرج إحدى الفرق بالبكاء والعويل مرة أخرى ,الفريق العالمي يواجه التحديات مهما كانت وماذا نقول لفريق الاتحاد البيضاوي المشارك قاريا في صمت.