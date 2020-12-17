الرئيس الجديد للرجاء يُباشر مهامه بمراسلة "الكاف"

يُواصل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم استعداداته للمباراة المنتظرة السبت المقبل، والتي ستجمعه بمضيفه نهضة بركان، لحساب قمة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الاحترافي، قبل سفر “النسور” إلى السنغال لمواجهة فريق ثونغيت السنغالي في دوري الأبطال؛ الأمر الذي سيجعل الفريق “الأخضر” يعيش تحت ضغط الوقت.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن المكتب المديري للفريق “الأخضر”، برئاسة رشيد الأندلسي، قد راسل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، رغبة في تغيير موعد إجراء مباراة “النسور” أمام الفريق السنغالي، نظرًا لتزامنها مع أسبوع حارق سيواجه خلاله “النسور” كل من نهضة بركان وشباب المحمدية، لحساب الجولتين الرابعة والخامسة من “البطولة برو”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الرجاء قد اقترح على “الكاف” والفريق السنغالي تأخير موعد المباراة من الـ22 إلى الـ23 من الشهر نفسه، إلا أن الفريق المضيف رفض ذلك، مبررا قراره بإجراء فريق سنغالي آخر مباراته عن المنافسات الإفريقية؛ ما دفع إدارة الفريق “الأخضر” إلى الإسراع في الأمور الإدارية لتدبير رحلة “النسور” إلى الديار السنغالية.

وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الرجاء برئاسة الأندلسي تستعد لتأمين طائرة خاصة، تفاديًا لعامل التعب والإرهاق الذي قد يُصيب لاعبي الفريق، بالنظر إلى “الأجندة” المليئة بالمباريات القوية في وقت وجيز، حيث من المنتظر أن تطير “النسور” الاثنين المقبل إلى السنغال.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيحل ضيفا ثقيلا على نهضة بركان السبت المقبل، لحساب منافسات “البطولة برو”، قبل السفر لمواجهة نادي ثونغيت السنغالي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.