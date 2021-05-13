الرئيس الجزائري تبون يهنئ الملك بعيد الفطر

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الرئيس الجزائري في هذه البرقية للملك عن أحر التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء، داعيا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المغربي الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.
اللهم بارك وزد في ذالك
هادي هيا الجورة وإلى فلا
المحبه تابتة و الصواب اكون عيد مبارك وكل عام وانتم بخير
العداوة تابثة والصواب كاين عيد مبارك سعيد لكل زوار هسبريس
در الرماد في العيون ،اسمع كلامك اصدق اشوف امورك استغرب. هده من بين علامات النفاق السياسي، العدو العدو حتى يبين عكس ديالك في الميدان وليس بالقول
نفاق ما بعده نفاق
أسي تبون غير خلي تهنئة ديالك عند راسك
تطعن في الظهر بالليل وتهنئ بالنهار.
مرحبا بتهنىة الرئيس عبد المجيد تبون للشعب المغربي وملكه بعيد الفطر الابرك
ce message est la definition exacte de ce qu’on appelle l’hypocrisie politique
عيد مبارك للجميع
رغم العداء تتصرف السياسة المغربية بالحكمة العالية اتجاه الجزاير
الله يهدي اخواننا الجزائريين للعمل على ارساء أواصر الاخوة وحسن الجوار
وليس خلق مشاكل التي تعيق التنمية والازدهار
بمناسبة عيد الفطر المبارك نبادل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون نفس الامنيات و نطلب من الله عز و جل ان ينعم عليه و على الشعب الجزائري الشقيق بموفور الصحة و العافية و الرفاهية هكذا يجب ان تكون الاخوة بين الشعبين الشقيقين و قيادة البلدين.
الله اشافيك سيدي الرءيس وشكرا جزيلا لكم نتمنى ان تكون الأيام القادمةًاحسن
والله ميدوم فير المعقول
يحيا المغرب وتحيا الجزاءر
عبد المجيد نصيحتي إليه أن يعمل مع المملكة المغربية من أجل الرقى و الإ زدهار لا على الإنقسام و العدوان
الجزائريون من افضل اخوان المغاربة.الله يهدي داك الجنرلات والله يهدي المخزن .العداوة بينهما غريبة وغامضة .والشعوب تسعى الى السلام والوحدة
تهنئة مثيرة للإشمئزاز ، كمغربي سئمت كل ما يمت بصلة لجيران السوء، أتمنى أن يبني المغرب سورا عظيما كبيرا عاليا بيننا و بينهم ، جيران تامرون للجميل يتلونون كأبناء الحرباء لا أمان لهم ينقضون العهد كشرب الماء،
يجب على المغرب قطع الماء على جارة السوء في بناء سدود كبيرة وصغيرة في جميع الأودية التي تدخل إلى هاته الدولة الديكتاتورية خصوصا في واد غريس جهات درعة تافيلالت يجب أن نستفد نحن أولا وقبل كل شيء وثانيا نحن أيضا وعدم وصول أي قطرة ماء إلى هاته الدولة المفلسة والفاشلة في جميع المجالات وعاش المغرب من طنجة الكويرة وعيد مبارك سعيد لي جميع المغاربة
منتهى الوقاحة و النفاق . اقل من 24 وصف المغاربة و المغرب بالأعداء مثيرو الفتنة ببلده . و امر بقطع التعامل مع شركات و مؤسسات مغربية . و اليوم يتمنى للشعب المغربي الشقيق الرفاهية …. هذا السيد على من يضحك بل على من يطنز … هل على المغرب و المغاربة أم على نفسه
العداوة تابتة و الصواب كاين! الله يهدي الجيران
من الهم ما يبكي ومن الهم ما يضحك ههه .عيد مبارك على الجميع
السلام عليكم عيد الفطر المبارك على الجميع ولكن للتدكير فقط أنه لسنا بحاجة لبرقيات هجينة ومليئة بالبغض والمكر والخدع وووووو المقر الخاص بالبرقيات الفارغة قد امتلء إلى حده والسلام المطلوب من الرءيس الجزائري هو الرجوع إلى الصواب معنا كمغاربة وعدم رمي حبات رمل في احدية الجار وأقصد هنا أراضينا المغتصبة بمباركة الرئيس الجزائري وجنرالاته اما الشعب الجزائري فمرحبا به وأقول له من هدا المنبر عيد الفطر المبارك علينا كمغاربة وعليكم كشعب جزائري حر أصيل ولكن إن تمادا علينا الجنرالات وتبون فهدا هو الويل للشعوب بأكملها اوا ختاما نرجو الله تعالى وبركاته في هده العواشر البسو عقولهم ولو دقيقة فقط المغرب لا يريد الصراعات ولكن ادا فرضت عليه بأي طريقة كانت فسوف يندم حكام قصر المرادية والله على ما أقول شهيد والسلام على أهل السلام الفاهم افهم خلاص
اتمنى ان ينقشع الظلام المخيم على العلاقات المغربية الجزائرية ويبزغ نور يوم جديد نرى فيه مغربا عربيا قويا، موحدا ومتماسكا. ولما لا مضربا للمثل بين دول المعمور، وكفانا خلافات لم نجن منها الا الركود الاقتصادي والازمات تلو الازمات.
قمة النفاق و اقصى درحات الخس و النذالة !! و ماذا ستقول لسكان العرجة و ملايين المزارعات و المزارعين المغاربة الذين يعيشو على تصدير منتوجاتهم لايفريقيا و اوروبا؟؟ و لم تاءلون جهدا لمحاربة مدخولهم اليومي بالدسائس و تحريك كراكيزكم بالاتحاد الاوروبي او الكركارات
لا حولة ولا قوة الا بالله. لا ادري هل التهنئة أرسلها فعلا تبون عن وعي ام ان مدير الدبوان بكتب وبرسل ولا تهمه لمن يرسل
العداوة ثابتة و الصواب واجب.الله يهديم مصلحتهم في مد يد المصالحة للمغرب ان أرادوا خيرا لابنائهم و ابناء ابنائهم لاكن لم تحكي زابورك اعيسى
عيد مبارك سعيد للشعب المغربي و الأمة الإسلامية قاطبة .كل عام و انتم بخير .
عواشر مباركة علينا وعليكم و الى شعب ااجزائري
سبحان الله النفاق بعينيه ورجليه. واحد يريد تقسيم المغرب وفي نفس الوقت يبارك لنا العيد ويسأل الله أن تكون الأمة المغربية بخير وعلى خير. وكيف للشعب المغربي ان يكون سعيدا كما تتمناه االسي تبون بدون صحرائه. كبرانات الجزائر يتخبطون وزاغوا على بوصلة التاريخ. البسي تبون المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. ظاعت لكم مليارات الدولارات هباءا منثورا. وفي الاخير اقول لك لن ولن تصلوا إلى المحيط الأطلسي ابدا
النفاق السياسي لأنه لا يمكن تسميتها دبلوماسية مع من لا يفقه في الدبلوماسية شيئا.
هل هدا نفاق سياسي.ام دعوة إلى التآخي.صدق من قال:الحرب خدعة.
Le Maroc n’a pas besoin de voeux d’hypocrites. Nous avons besoin de Bon voisinage et de voisins reconnaissant.
A bon entendeur salut.
الصواب من فوق المائدة والعداوة من تحت المائدة، بلا حشمة بلا حياء وغير خلي تهنئتك عندك، جلالة الملك مامحتاجهاش منك أنت بالدات، يازعيم العصابات وقطاع الطرق
لا عداء ولا ضغينة في العيد، احسنت عبد اامجيد.
تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم وعلينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.وإلى كل زوار هسبريس . على كل حال .ربما يكون فيه خير أو شر.والسلام.
كنت حتى انا باغي نسيفط ليك تهنئة أ عمي تبون بمناسبة العيد الصغير لكن قلت نخليها حتى تجمعها ليك مع العيد الكبير لعلها تفكرك بشي حاجة.عاش المغرب ولا عاش من خانه.
بسم الله الرحمان الرحيم قل اعود برب الفلق من شر غاسق اداوقب ومن شر النفاثة في العقد ومن شر حاسد اداحسد وكفى بالله وكيلا السلام في اليمنى والخنجر في اليسرى خير دليل ارهاب تندوف وبنطوش اسبانيا ومرض في المانيا وتحريض موريتانيا وجنوب افريقيا اليوم الشركات الموجود في الجزاير
سيتم الاستغناء على برقيتك السيد تبون حتى تكون رئيس فعلي وحقيقي لدولة مثل دولة الجزائر الحرة و شعبها الهاء يعود على دولة الجزائر ومن ثم سوف يكون لبرقيتك شأن مثل جميع برقيات دول العالم إما أنت شخص عادي وترسل بعض الأسطر المكتوبة بريش الدجاج وليس حتى النعام وتسميها برقية تهنئة العيد لا صحح خطأك يا تبون واشرب دواءك قطرات …… ختاما مبروك عيد الفطر المبارك الابرك لجميع المغاربة والمسلمين أجمعين وحتى الشعب الجزائري الحر مبروك
لا للنفاق السياسي الذي يمارسه الجيران مع المغرب
نفاق بليد اقول هذا كون حتى النفاق درجات واشكال
السلام عليكم يوماريسون نفاق والكدب حتي في الاعياد سبحان الله
نحن نرد التحية بمثلها ولا نقبل النفاق والمنافقين…
و بدوري ، أقدم أحر التهاني لصاحب الجلالة أمير المؤمنين بمزيد بموفر الصحة و العافية و الحفظ من كل شر ، و لجميع الطاقم جريدة هسبريس ، و كافة المغاربة من طنجة الى الكويرة ، و عيد مبارك سعيد للجميع و كل عام و أنتم في أحسن الاحوال ، و بالنصر و العز و التوفيق لجاليتنا بالخارج ، و للاعداء المنافقين، المزيد من الهزائم و الحسرة ٠ عاش الملك و عاش الشعب المغربي ٠
نتمنى أن تكون هذه التهنئة بداية لتغيير حقيقي وجدري في السياسة الخارجية للسيد تبون تجاه بلده الثاني المغرب كما نهنأه نحن أيضا شعبا وملكا بقدوم عيد الفطر المبارك هو والشعب الجزائري الشقيق ونوجه له النداء من هذا المنبر لكي يعيد النظر في الحدود المغلقة بين البلدين الشقيقين والجارين لعقود هذه الحدود التي تضيع على سكان هذا المجال الجغرافي الشاسع مليارات الدولارات ونقول للسيد تبون آن الأوان لتفتح الحدود في وجه الشعبين الشقيقين آن الأوان لتتصالح مع شعبك كفى من العناد كفى من التعنت سيد تبون .
الملك لديه ملايين من المغاربة يهنون و يدعون معه لا حاجة له بتهنئة منافق. حين قال القنصل المغربي انهم بلد عدو اقامو الدنيا صراخا. و الان في بيان رسمي من الرئاسة يصفون المغرب بالعدو.
هده يومين طردت 3 شركات مغربية كبرى من الجزائر ؛؛؛دابا تهنىء عاهل البلاد ::::انها قمة النفاق.
الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بدورنا مواطنين مغاربة بعد تهنئة الخاصة لعيد الفطر المبارك لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية
وتحت إشراف جلالة الملك
ولنا إليك السيد الرئيس الجمهورية الجزائرية
عبد المجيد تبون أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
لك ولشعبك داعيا إلى الله تعالى أن تتحقق الاخوة في السلام والاستقرار والصداقة التي حثنا عليها
الله عزوجل
وأختم رسالتي بقوله تعالى :(( يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا * أن أكرمكم عند الله أتقاكم ))
والسلام