الرئيس الجزائري: فتح الحدود مع المغرب منفصل عن مساندة البوليساريو

الرئيس الجزائري: فتح الحدود مع المغرب منفصل عن مساندة البوليساريو
صورة: أرشيف
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:00

اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن فتح حدود بلاده مع المملكة المغربية يجب أن يفصل عن دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وأكد الرئيس تبون، في حوار مع وسائل إعلام جزائرية، أن “الجزائر لن تتخلى عن دعم قضية الصحراء الغربية”، وفق تعبيره، وأن هذا النزاع “تم الفصل فيه سنة 1989 خلال اجتماع الملك الحسن الثاني والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد”، على حد قوله.

وأضاف تبون أنه خلال اجتماع هؤلاء الرؤساء في الحدود “اتفقوا، بطلب من الملك الحسن الثاني على أن تبقى قضية الصحراء الغربية من صلاحيات الأمم المتحدة، وأن تعود علاقات البلدين إلى طبيعتها”.

وأردف الرئيس الجزائري بأنه “بعد هذا الاتفاق عادت العلاقات مع المغرب وفتحت الحدود، ولكن سرعان ما عادت حليمة إلى طبيعتها القديمة”، بتعبيره أيضا.

ويعتبر تصريح الرئيس الجزائري، وفق متابعين للملف، مجرد مناورة سياسية حاول من خلالها رمي كرة الخلاف في ملعب المملكة المغربية، إذ تجاهلت الجزائر أكثر من مرة دعوة الرباط من أجل الجلوس إلى طاولة واحدة لحل الخلافات الثنائية.

واقترح الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر مع الجزائريين؛ منها ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء.

وتجاهل الرئيس الجزائري اليد الممدودة للملك محمد السادس، رغم أن مقترح الرباط لم يكن يتعلق بملف الصحراء أساسا، بل هدف إلى بحث سبل كيفية النهوض بالمنطقة المغاربية والانكباب على تحسين الأوضاع لفائدة شعوب المنطقة.

وكان الملك محمد السادس أكد، في خطاب رسمي، أنه طالب منذ توليه العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية”؛ لكن “النظام العسكري” بالجارة الشرقية رد على هذه الدعوة بالمزيد من زرع الأحقاد وتكريس العداء بين الشعبين.

وحرص الرئيس الجزائري، في حواره مع وسائل الإعلام، على تكريس “فزاعة العدو الخارجي”، إذ قال إن “الإشاعات مصدرها من الخارج، وبالتحديد من جار قريب يمررها عبر إسبانيا وفرنسا في 97 موقعا إلكترونيا”، في إشارة واضحة إلى المغرب.

وفي حديثه عن علاقات بلاده مع فرنس،ا التي تمر بأزمة سياسية، عاد الرئيس الجزائري ليتهم الرباط بالتشويش على هذه العلاقات، إذ قال إن “لوبيات قوية في فرنسا، أحدها يسيطر عليه جيراننا، ومعهم أناس آخرون يضغطون، لكن الرئيس الفرنسي متفطن لذلك”، على حد قوله.

المغرب والجزائر الملك محمد السادس عبد المجيد تبون فتح الحدود

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‫تعليقات الزوار

106
  • zaki from germany
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:05

    لا ولا ثم مليار لا… لا نريد فتح الحدود معكم… ما دام الجنرالات او كما تُسمونه لقيط جيش التحرير هو من يحكم فلا نريد شيئا منكم… كل المشاكل والاستفزازات تأتي من جار السوء..هذا قدرنا مع من حشرنا الله

    176
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  • حر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:06

    نحن نريد أن بينا جدار أمني كبير و غلق الحدود نهائيا من قال لك أن المغاربة يريدون فتح الحدود فلتدهب انت و جنيرالاتك إلى الجهيم

    188
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  • ملاحظ
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:08

    يا للعجب ومادا ستصدرون للمغرب، مشاكلكم الاقتصادية والاجتماعية وعقدكم النفسية، في رأيي المتواضع فتح الحدود لن يزيدنا إلا مشاكل الجيران

    144
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  • التمسماني
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:08

    ماذا ينتظر المغرب لكي يستغل ورقة الطوارق و القبايل لتقسيم الجزائر إلى دويلات؟؟؟؟. خير طريقة للدفاع هي الهجوم و البادئ أظلم.
    كفى من سياسة الضعف و الهوان و خاوة خاوة و المحاباة. الجزائر لها عقدة تاريخية من المغاربة لأنها لا تاريخ لها و لا أصل لها. بل كانت تابعة للأمبراطوريات المغربية التي كانت تمتد إلى نهر السنغال و مالي و النيجر و موريتانيا.

    85
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  • المجلي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:09

    من خلال الصورة حكومة مدنية 100% ههههه
    ضغط عسكري لا مثيل له
    لاحول ولاقوة الا بالله العظيم هرموا بافكارهم الفارغة من كل الجهات

    55
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  • arifi Abdo
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:10

    من الأفضل أن تبقى مغلقة للأسف جار أسوء من الاسوء إسرائيل أحسن من الجزاءر ترليون مرة

    61
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  • محمد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:10

    ان اكبر خطأ سيرتكبه المغرب وأصحاب القرار في طريقهم اليه هو رغبتهم في فتح الحدود بين المغرب والجزائر. سيكون اكبر خطأ استراتيجي له كوارث آنية وعلى الاجيال القادمة. إن إغلاق الحدود بل والزيادة والتشدد في إغلاقها حتى استحالة المرور منافعه للمغرب اكثر من منافعه الاقتصادية الضيقة لفتحها.لا نريد اية علاقة كيفما كانت مع الجزائر ولو بين الأقارب. اللهم قد بلغت.

    63
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  • Said
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:11

    اتمنى من المغرب ان يعلنها مدوية وبصوت مرتفع اننا لن نفتح الحدود مع عصابة الجزائر ولسنا في حاجة اليهم فمتى يتحقق هذا الحلم؟

    62
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  • مغربي قح
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:11

    لن تفتح الجزائر حدودها مع المغرب لانها تعرف جيدا انه البنوك المغربية ستمتلئ بالمال الجزائري ،لانه لا توجد تجارة ولا جودة بالجزائر.ونحن كذلك بدورنا نقول له انه فتح الحدود مع الجزائر سيكون مستقبلا منفصلا عن مساندة القبائل والطوارق وغيرهم من المضطهدين بالجزائر الذين يريدون الا نفصال عن الجزائر.

    40
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  • اطلنتكي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:11

    لا نريد لا فتح الحدود ولا علاقات مع الجزاءر لان المغرب ليس فيه شطرين المغرب وحده والصحراء وحدها فالمغرب واحد وموحد بصحراءه لذا ان فتح الحدود سيغرق بلادنا بكل انواع الاقراص المهلوسة سيما ان احد كبار العسكر في الجزاءر يمتلك مصنعا للانتاج الحبوب المهلوسة في احدى المدن الصغيرة قرب حدودنا الشرقية

    35
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  • naimar
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:11

    ونحن لا نريد فتح الحدود مع الجزائر إلا أن تعترف بمغربية الصحراء إذا تمادت في كيد المكائد للمغرب فسوف نطلب بمقاطعة العلاقة معها وبصفة نهائية الصحراءمغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شعارنا هو الله الوطن الملك

    28
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  • Ahmed
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    Ce régime militaire est entrain de vasciller le Hirak va le faire tomber , le peuple algérien n’en peut plus de voir le régime militaire gaspiller des milliards dans l’armement pour acheter le soutien des puissances étrangères et dans la défense d’une cause qui ne les conerne pas . les frontières doivent rester fermé avec ce régime Ennemi et il faut frapper tous les interets de ce régime ennemi jusqu’a ce qu’ils arrétent de soutenir les terroristes

    10
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  • مغربي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    من الافضل ان تيقى مسدودة لاخير يرجي فيكم

    35
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  • الدابلا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    نريدها أن تبقى مغلقة هذا هو الإحسان الوحيد الذي قدمه العسكر لبلادنا أرادوا أن يؤدوا المغرب فأحسنوا إليه دون أن يعلموا.

    30
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  • Said
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    Svp avec tout les souhaits les plus sincères,laissez les frontières fermées avec notre voisin algerien. Nous voulons qu elles restent ainsi toute la vie . Point final

    12
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  • غريب
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    والله اني كمواطن مغربي بسيط لا أريد لهاته الحدود ان تفتح لأننا لن نستفيد من جار دأب على الحقد شيئا ،و اتمنى من قلبي ان تقطع العلاقات مع جاة السوء نهائيا ،لتنها ليست دولة اصلا وليس لها تميز او شيء مميز نستفيد منه الا القرقوبي و شعب لا يعرف حتى فن الكلام .

    31
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  • محمد الحمداوي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    جزائر العسكر الاصطناعية التي تم انشاؤها سنة1962 تريد ان تعطي دروسا لمملكة ضاربة في عمق التاريخ.
    ومن قال لتبون اننا نريد فتح الحدود؟من الاحسن له ولنا أن تبقى مغلقة لان الوضع في جارة السوء يغلي وقد يضطر الشعب الجزائري النزوح لدول الجوار والعرب من القمع وارهاب العسكر الفاشي .

    33
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  • ايوب
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    الجزاءر لا تريد فتح الحدود لايمانها ان دالك سيتسبب في اخلاء مخيمات تندوف من الصحراويين و هروبهم نحو اخوانهم و دويهم بالصحراء المغربية.وبالتالي ضياح حلمهم المندتر بكيان وهمي.

    20
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  • ali
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    لا أفهم سبب تريت الرباط من قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد العار وليس الجار. إلى متى سنضل نتحمل جهل وغباء رجال السادسة في هذا البلد العار

    15
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  • دكتور تخصص علم النفس السياسي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:12

    !!!Vraiment ils sont sont PSY ces dirigeants algériens

    11
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  • مغربي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:13

    ماتحلو لا حدود لا والو خليكم تماك و حنا طالبين بقطع جميع العلاقات مع الجزائر، خليهم يفتحوها مع الجماعة الإرهابية.

    16
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  • رشيد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:13

    معندنا مانديرو بكوم .كان لاتفتحوه اصلا 50 عام هو مسدود .

    15
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  • مغربي غيور على بلده
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:13

    لا نريد فتح الحدود مع كابرانات فرنسا والعصابة لان فتحها سيتسبب لنا في المشاكل دخول الكوكايين لمافيا تبون وابنه والاقراص المهلوسة والهجرة الغير الشرعية وتهريب فلاحتنا اما غازهم وبيترولهم فليشربوه

    17
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  • marocain
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:15

    قبح الله سعيكم يا سفلة و تبا لكم ، لقد تابعت حوار هذا الزنديق و اجوبته باهتة كوجهه تحسب انك تستمع إلى ببغاء حفظ عن ظهر قلب مؤلفات شنقريحة و اعوانه الظلمة الكفرة الذين أكلوا مال الجزائريين و يسعون إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوجودية.

    16
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  • مغربي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:15

    لا نريد فتح هذه الحدود الملعونة مع جارة السوء. قضاء الله وقدره.. ربي بلانا بجار يتفنن في محاربتنا بشتى الطرق والوسائل. تصريح يحمل في طياته الغدر والحيلة والمكر. غذا وبعد غذا تدخل شي مصيبة من عندهم… او تصريح مفاده حنا معندناش مشكيل.. والموغريب هما لي مباغيينش… سيدنا الله ينصرو فتح ذراعو وقاليهم مرحبا… وهما الشمايت تيتكبروا على النعمة… الله يعطي لنظامهم العسكري تلافة. تحية للشعب الجزائري الحر.

    18
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  • Abdallah Belgium
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:15

    يوميا مواضيع عن الجزائر
    كان المغرب يعيش الرفاهية اهتموا باموركم الداخلية من الاحسن و كفاكم في اشعال نار الفتنة فالضائع الشعبين من الجهتين و خاصة العائلات المختلطة كفاكم و الله زودتوها
    الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها

    -13
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  • مغربي أطلسي صحراوي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:16

    لا حاجة لنا في فتح الحدود مع النظام الذي يأوي الإرهابيين وقطاع الطرق يمولهم و يسلحهم فوق ترابه ضد وحدة المغاربة الوطنية والتربية… لا ثقة في من سياتي من جهتهم…

    10
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  • حسن
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:16

    من حيل النظام العسكر بالجزائر، رمي كل مسببات توقف المغرب الكبير إلى المغرب
    في الوقت الذي يعمل العسكر الحاكم جاهدين لإبقاء الحدود مغلقة حتى لا يتعرف الموطن الجزائري على حقيقة الوضع بالمغرب الذي بات التقدم فيه واضحا واعتراف دول عديدة لأنه لو فتحت الحدود لثار الشعب ضد حكامه
    المستغلين لثروات البلاد

    8
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  • أمازيغي حر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:16

    انا مغربي أمازيغي حر أبلغ من العمر 51 سنة ترعرعت وكبرت في مدينة وجدة الحبيبة . اصرح وانا بكامل قوايا العقلية أنه لم أرى في حياتي اغبى واحقر وامكر واحقد مسؤولين مثل هؤلاء الجزائريين . والغريب انهم لا يفقهون شيئا لا في السياسة ولا في الاقتصاد مما اوصلهم والشعب الجزائري المسكين إلى الهاوية . كيف لدولة بترولية وغازية مثل الجزائر أن تتسول الصدقات  . المساكين انهم يركضون وراء السراب . الصحراء الغربية هاهاهاهاهاهاهاها . لعنة الله عليكم إلى يوم الدين ايها الخونة

    13
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  • اوووواه
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:16

    لا تصالح مع العصابة كلام معسول للاستهلاك الداخلي الخناق بدأ يشتد على طبون .فالحسن الثاني رأى في الشادلي الرجل المناسب .لكن المخابرات خيبت الظن ونسفت الاتحاد. بعملية أطلس اسني…….

    8
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  • علي نايت عمر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:16

    الرئيس الجزائري: فتح الحدود مع المغرب منفصل عن مساندة البوليساريو…….تبنوا البوليساريو عندكم و اتركوا الحدود مغلقة…..نحن المغاربة لسنا بحاحة اليكم….

    9
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  • سامي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:16

    رحم الله الملك الحسن الثاني وأسكنه فسيح جنانه⚘
    أما الآن لم يبقى هناك مجال للمراوغة ،ولا الهروب للأمام ، نحن في صحرائنا ،ومن أراد اللعب فليتخطى الجدار الأمني.

    10
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  • Mohamed
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:17

    هذه مجرد مناورة سياسية لتخفيف الضغط الداخلي و الخارجي، من الاحسن ابقاء الحدود مغلقة ، المغرب ليس في حاجة لفتحها .

    8
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  • الحجاج
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:18

    هذا بهتان وافتراء ، ومن جهة أخرى إذا كان المغرب يسعى إلى فتح الحدود مع الجزائر فذالك لاعتبارات إنسانية نظرا
    لوشائج القربى والمصاهرة التي تجمعذ بين عدة عائلات من الجانبين. اما الان
    فاليطمان الرئيس والجنيرالات الذين نصبوه
    أن جل مكونات الشعب المغربي قد وضعت
    تلك المشاعر النبيلة جانبا ولم تعد ترغب
    بتاتا في فتح تلك الحدود التي لا يأتي منها ، كما قيل قديما، إلا الرياح الشرقية
    والجراد، وقد انصاف لها من مدة الحبوب
    المهلوسة .
    .

    6
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  • Kadiur
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:18

    تصريح للتنويم والتمويه والتفريغ عن الضغط ليس إلا .الصحراء المغربية قبل كل اعتبار وهي اولى الاولويات بالنسبة للمغاربة. الحزاءر تصرف ملايير الدولارات من اجل ضرب وحدة المغرب .العسكر هو الحاكم الفعلي بدون مراوغة. تبون يتهم المغرب بكل الماسي التي تعيشها بلاده

    4
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  • Nidal
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:18

    جوابي بسيط على تبون دمية العسكر ، وهو أن الدولة المغربية والمغاربة بصفة عامة فصلوا قضية فتح الحدود مع الجزائر عن قضية الصحراء المغربية وربطوها بشرط جديد وهو رحيل العسكر وأزلامه عن سدة الحكم في هذا البلد وتولي قيادة شعبية حقيقية زمام الأمور تليها مناقشة صريحة بين البلدين لكل القضايا العالقة ومنها الصحراء الشرقية وتعويض المرحلين من الجزائر في 1975، حينئذ يمكننا الحديث عن فتح للحدود لا تشويه شائبة.

    5
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  • marocain
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:18

    اترك حدودك مغلقة لا حاجة لنا بفتحها .سوف لا يدخل من ذلك الباب الا الويلات والمشاكل.

    6
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  • لا لفتح الحدود
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:18

    لقد درسو لأبنائهم بان المغرب جار عدو ولم يدرسوهم بان المغاربة من ساهموا في تحرير الجزائر حيث لازال الحقد والكراهية لحد الان
    فكيف يعقل بان نفتح الحدود بينهم

    7
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  • Samir
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:18

    نهاية الكيان الجزائري وشيكة.فالبعض يستغرب كيف لدولة شابة يحكمها الشيوخ لكن الواقع انه لن يحكمها أحد بعد موت هؤلاء الشيوخ وسيصبح لزاما إنهاء ما تسمى الجزائر الفرنسية وإعادة ترتيب الحدود.

    5
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  • عبدالله
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:19

    قطع العلاقة مؤقتا حتى يزول هذا النظام من الجزائر بصفة نهائية.

    6
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  • ولد با الشريف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:19

    واش هذا حمق….. بوق العسكر ودميتها

    6
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  • [email protected]
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:19

    نفصل بين الصحراء المغربية وفتح الحدود؟ أي نتاجر في ما بيننا : لكن اساعد البوليزاريو لشن الحرب على ” شقيقنا المغرب”؟؟؟

    3
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  • خالد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:19

    صبراً يا عصابة الشؤم و إن غداً لناظره لقريب. ستقعون حتماً في شر أعمالكم و كل المؤشرات تدل على ذلك. المهم الآن هو أن المغرب باسط كل سيطرته على صحرائه و يدمر كل من سولت له نفسه من الجرذان الإقتراب من حدوده. فلتضيعو وقتكم و أموالكم في قضية خاسرة. أما الحدود فستبقى مغلقة و الله على راحة.
    و اللي ما عاجبو حال يشرب ماء البحر المتوسط أما المحيط الأطلسي والله لا ذقتوه.

    5
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  • صطوف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:19

    تبون لم يذهب الى المانيا لتلقي العلاج ..لم يكن مريضا حسب تخميني المتواضع..بل باع ما تبقى للالمان هو الان خاءف من العقاب الذي سيصيبه ..هاته مناورة مكشوفة لتشتيت الانظار..

    4
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  • الأندلس
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:20

    لا نريد فتح الحدود مع بقايا العثمانيين والفرنسيين .، لقطاء الامبراطوريات .
    اذا تخلو عن الحقد والكراهية والغذر الذي ورثوه من الامبراطوريات .
    سنفتح الحدود

    2
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  • الجرسيفي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:20

    حكام المرادية لا يستحيون ابدا وليس عندهم درة حياء. اي علاقة مع من يريد تقطيعك اربا حتى الحوار لا ينفع معهم فما بالك بالعلاقات.هؤلاء لا يجب ان يروا الا النار فقط. فان كانوا حديدا سنقيمهم وان كانوا حطبا فالنترك الريح تقوم بدورها في رمادهم . رفعت الاقلام وجفت الصحف . هذا ما يجب ان يكون فقط وفقط وضع تحتها مليون ونصف خط احمر.

    2
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  • zadri
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:20

    فتح الحدود لم يجن منه المغرب الا الكوارث اغلاقها افضل لقد لاحطنا لما كانت الحدود مفتوحة قبل 1994 الارتفاع الصاروخي للمواد الغذائية خصوصا الفواكه والخضر مما سبب في ارتفاع القدرة الشرائية للمغاربة وبكل اختصار المواطن المغربي معندو حثى شي ربح في فتح الحدود مع الشعب الحقود الهجين الذي لا مبادئ له

    2
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  • مرباح
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:20

    شعارنا واحد الله الوطن الملك…….
    لا لفتح الحدود، الشعب المغربي يطالب بتشديد اغلاق الحدود مع نظام العصابات العسكرية

    3
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  • F. Germany
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:21

    هذا هو مايسميه علماء النفس بالسكيزوفرينيا في

    1
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  • جمال
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:21

    نعلة الله عليك داءما تغرد ضد التيار لعلمك لا نحتاح الى فتح ااحدود مع العصابات .والمنافقين تلك الدولة الوهمية اعطيها صخراؤكم الشرقية ومنحوها تندوف عاصمة اما الرمال المغربية لقربتي ليها تاكل غزا مك

    1
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  • marwan
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:21

    مرحبا بإسرائيل و تبا لتبون الحقود

    2
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  • سالم
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:21

    إذا كانت حليمة المغرب عادت إلى عادتها القديمة، فإن حليمة الجزائر لم تبرح أصلا تلك العادة، بل لازمتها منذ عقدة حرب الرمال..

    1
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  • دكتور تخصص علم النفس السياسي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:21

    Ils sont vraiment psy ces dirigeants algériens
    Un complexe nommé “HASSAN II” qui s’est développé avec le temps en un complexe politique nommé: LE MAROC

    والله إنهم لمرضى نفسانيون هؤلاء المسؤولون الجزائريون
    عقدة اسمها “الحسن الثاني” تحولت مع الوقت إلى عقدة سياسية اسمها “المغرب”

    1
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  • [email protected]
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:21

    لسنا بحاجه لهم لا لفتح الحدود مع تبون جنرالات لا نستفيد من الجزاير اي شي سوا دسايس مكايد لا غير قبح الله سعيهم ف ذنيا الآخرة

    0
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  • وطني
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:22

    لا سيد تبون نحن لا نريد فتح الحدود مع دولة تكن لنا الحقد و الكراهية . لما تسوون وضعيتكم و تعترفون بمغربية الصحراء و ارجاع الصحراء الشرقية للمغرب عندها سوف ندرس ازمة الحدود.

    2
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  • عمر الصحراوي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:23

    فتح الحدود مرتبط بطرد عصابة بوزرزور من أراضيكم وأن تكون هناك دولة مدنية ولا عسكرية

    1
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  • محمد مداني
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:23

    لا نريد فتح مع اناس هرموا وشاخوا واصابهم العقم السياسي .
    نريد فتح الحدود مع دولة دات حكم مدني وديموقراطي. مبنية على حسن الجوار والتاخي واحترام المقدسات.اما رواسب الاستعمار من العسكريين أصحاب عقول كلسية لا نشاركهم الجوار ولو في الجنة لأنهم لا ايمان ولا عهد لهم .
    الحمدلله على وجودنا في الصحراء المغربية وتبا لمن سولت له نفسه معادة للمملكة المغربية.

    3
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  • benaissa
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:24

    نحن مع فتح الحدود من الاشقاء ولكن حين يتغير النظام العسكري وتكون دولة يسيرونها مدنيون أما الوقت الراهين ياتبون العب غيرها فتح الحدود مع جنوب إفريقيا وفنزويلا وايران وبشار الضبع وحزب الشيطان وورثة موغابي وبعد منا

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  • Abdel
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:25

    حنا سدينا بالقفل و لحنا الساروت فالبحر.
    و أصلا الققل صدَّا ما بقاش كيتحل

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  • السعدي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:25

    قالها مالكنا الهمام نصره الله المغرب في صحراءها والصحراء في مغربها الى ان يرث الله تعال الارض ومن عليها ولا لتفريط في صحراءنا الشرقية المغربية المحتله السليبة لن ننساها بشار القنادسة تبلاله حاسي بيضه تندوف والجزاير الخبيثه الكرغليه الخاءنة تتعدى حودودها ينتهى وجودها ولا وألف مليون لا لفتح العدوة الشرقية الشيوعية الكرغليه الفاشية المجرمة

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  • مغربي مستعد لكل شيء
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:25

    يوما ما ستكتشفون من هي حليمة ومن هو عبد الحليم

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  • مغربية
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:25

    سبحان الله، حينما استأنفنا العلاقات مع اسرائيل قالو اننا تخلينا عن القضية الفلسطينية ولكن عند إعادتهم للعلاقات معنا يزعمون انهم لا يتخلون عن هؤلاء الانفصاليين !

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  • Dasoukine
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:25

    فتح الحدود مع الجزائر = مرحبًا بالارهاب في المغرب
    مع احترامي للمواطن الجزائري الحر.

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  • ملاحظ . لا نريد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:26

    لا نريد فتح الحدود . نحن مرتاحين هكذا. حين يأتون كل شيء يزداد ثمنه.

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  • Nouri
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:26

    لا نريد لا فتح الحدود ولا اتحاد مغاربي أو عربي…مدا نستفيد منهم..فقط المشاكل والإرهاب الجزائريين كلهم مشاكل حتى في تونس كل مرة يخلقونها .المغرب خير منهم في اقتصاد والصناعة والسياحة والفلاحة..ليس لديهم شيء يقدمونه اما عن قضيتنا الأولى لا تفاوض لا مع عصابة إرهابية ولا مع جنرالات الحركيين….هم يريدون نصف الصحراء هدا هو مبتغاهم…. .. على مدا نتفاوض ..يجب نحن من نطالب بالصحراء الشرقية ووهران وتلمسان ..أراضي مغربية واصلهم مغاربة لم تكن ماتسمى بالجزائر من حكم المرابطين إلى عتمانيين إلى فرنسيين…سمتها فرنسا وانقطعت من المغرب وتونس حتى أصبحت مقاطعة فرنسية ( الجزاير) بيننا..

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  • حداوي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:26

    ما عندنا ما نديرو بفتح الحدود ، الا كان فيهم شي خير يشدوه عندهم

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  • مواطن مغربي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:27

    لا نريد فتح الحدود حاليا ما دامت هاته العصابة جاثمة على صدور الشعب الجزائري الشقيق و شعوب المنطقة المغاربية
    يريدون حاليا متنفسا لهم

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  • mbarek
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:27

    les frontieres qu,elles soient fermees a jamais et pour toujours.avec ce pays el hassoude.

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  • يوسف
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:27

    العيب فينا حنا لمغاربة ماشي فيهم , وجب على المغرب مساندت الحركات التحررية , اما انتظار شي جديد ايجابي من نظام الجزائر فهو ضرب من الجنون و تعلق بالسراب, هؤلاء القوم مصيرهم مربوط ببقاء المشكل و هو معاكسة المغرب , لذا عوض الجنوح للدفاع و الانتظار ل 45 سنة قادمة اخرى ,على المغرب ان يغير عقيدته الديبلوماسية و العسكرية , هناك من المواضيع الداخلية لمخابرات عبلة ما سفقدها صوابها ان اشتغل عليها المغرب في المحافل الدولية (الفاهم يفهم) . الدول لا تسير بالعواطف.

    هذا بالاظافة اننا طيلة سنين , اعطينا لهذا البوليساريو حجم اكبر بكثير من حجمه. لم لا يتحدث المغرب عن قضايا داخلية لنظام عبلة ؟ مخابرات عبلة و جيشها الشنقريحي لن تفهم الا اذا لعبت معهم نفس اللعبة, و خلينا يرحم والديكم من نحن لا نساهم بتقسيم البلدان و نحافظ على سيادتها, دولة طيلة 45 سنة و هي تجيش جيشها و اموالها لقضية تراها عادلة, في حين لا نراها تقوم بالمثل تجاه كتالونيا , او كورسيكا او شمال قبرص , او كردستان , او تايوان او تيغراي. معروف انها تتقصد المغرب لذا منكونوش حيط قصير, و جب تغيير نظاراتنا و نرى الجار بمنظور اخر.

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  • Abdou
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:27

    الحل هو تغيير النظام العسكري الفاشي الحاكم للجزائر
    العسكر يريد ام يبقى نزاع الصحراء مستمر بدون حل لكي يستمر النظام في الاستفادة على حساب الشعب الجزائري المسكين

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  • HDH
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:28

    لا حاجة لنا في فتح هذه الحدود معكم لانكم أصلا لا شرعية لكم أمام شعبكم لأن نظامكم مبني على قاعدة القتل الإغتيالات حتى مع بعضكم البعض ومقتل الرئيس الراحل بوضياف إضافة إلى المدير العام السابق الذي اغتاله أحد الجنرالات داخل مكتبه خير دليل على ذلك إضافة إلى حالات أخرى كثيرة خلاصة القول قوم مجرمون.كلالاحترام والتقدير للشعب الجزائري الشقيق

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  • محمد نورالدين
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:28

    الرابح من فتح الحدود هو الجزائر لأنها ستعالج الكثير من مشاكلها الاقتصادية والتجارية وستوفر لشعبها الكثير من المواد الاستهلاكية وتحل الكثير من مشاكلها الداخلية الرابح الأول هو الجزائر وليس المغرب

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  • عادل العيوني
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:28

    صدقوني أنه من مصلحتنا كمغاربة أن تبقى هاته العصابة العسكرية في الجزائر..لم يعرف التاريخ أكلخ منهم..؛هههه

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  • لحريزي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:29

    على المغرب أن يعترف هو أيضا بجمهورية القبائل ويساندها في مطلب الإنفصال ويعبر عن إستعداده لتقديم الدعم العسكري لها وبعد ذلك نقبل فتح الحدود مع اعترافنا بجمهورية القبائل. بعدها سنرى رأي سي تبون في الأمر.

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  • Khaldon
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:29

    لا نرى فتح الحدود مع الجنرالات، الحدود تفتح عندما تكون في الحزائر دولة مدنية تحترم وحدة المغرب وسيادته

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  • touhali
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    الصحراء الغربية مغربية قبل فتوحات ﻷندالوس وبعدها؛ الجزائر (الشقيقة) تعرف ذالك وتنكروه؛ المغرب لم يتدخل في شؤون الجزائر، إبان الثورة ﻹسﻻميين ضد إقصائهم من النجاح الذي حصل عليه في ﻹنتخابات التشريعية؛ ولم يتدخل في ثورة الشعب القبائل؛ (kabyles ) ولم يتدخل في ﻹنقﻻبات المختلفة. والنظام الجزائري في كل شيء يتدخل في شؤون المغرب. ماذا يريد هذا النظام الذي ﻻيفقه في سلام. إن الحرب ضلما وعدوانا، الحرب ﻻيغني من الحق شيء. صحراء مغربية حاب من يحب أو كره.

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  • mouhajir
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    الاراء لا تعبر الا على العقول المتزمة هل ما يربطنا باسرائيل اكثر مما يربطنا بجيراننا من دين وعروبة واسلام ولغة ؟ لك ايها الدباب الإليكطروني بالديسليكات

    1
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  • الخميس
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    السيد الرئيس قاومتم فرنسا لتخرج من بلدكم وذقتم مرارة الإستعمار ،ألا ترون الآن أن المغرب له نفس الإحساس اتجاهكم ويريد هو أيضا تحرير أرضه في تندوف. إنكم السيد الرئيس تعرفون هذا جيدا ونطلب منكم أن تعملوا شيء في هذا الإتجاه ثم عليكم أن تؤازروا المغرب كما فعل معكم من قبل لاسترجاع ما تحتله إسبانيا.

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  • البوحي رزوق
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    كما يقول المثل المغربي
    ًًخلوي الرءيس الجزاءيري يلغي بلغاه ًً فهو اصلا لا يحكم البلاد بل غير ناطق رسمي لعسكر الجار الشرقي حاشاكم و ما دام البلاد مسير من طرف النظام العسكري فلا ننتضر اَي تطبيع لا من الشرق و لا من الغرب

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  • Abdou
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    الشيء الذي يخيف النظام الجزائري من فتح الحدود مع المغرب هو الهجرة اي هروب الجزائريين من الجزائر نحو المغرب

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  • Massi
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    j’écris en français comme ça ces batares vont bien comprendre , le Maroc a commencé à aller très bien depuis que les frontières ont été fermer et ils vous a laissé derrière avec des années lumières de différence , donc pour moi il faut que les frontières restent fermées ,on a pas besoins de voir des hordes d’affamés déferler sur notre beau pays

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  • عبد الرحيم
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:30

    الرئيس الجزائري يتكلم لطريقة وكان المغرب متلهف على فتح الحدود؟ بالعكس نتمنى أن تبقى مغلقة لأنه لا يمكن أن يأتي الأذى المغرب الا من تلك الجهة. نتمنى حدادا الكترونيا يحمينا من لهيب الحرب التي من المتوقع أن تشتعل بالجزائر. هذا ما لا شك فيه

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  • samir
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:31

    ياودي عطينا غير التيساع نتوما غير لاصقين فينا بلا المغرب العالم ماعارف الجزاءر فين كاينة… بسالتكم حفظناها راه مافي يدكمش وباغين ديرو البوز على ظهر المغرب ارض سيادكم سيرو عند بوليزبال هذاك هو لي في المستوى ديالكم

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  • sid ahmed
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:31

    من فضلكم صحيحوا كلمة الصحراء الغربية بالمغربية. رجاء انتبهوا

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  • مغربي شبعان
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:32

    يالطيف يالطيف يالطيف فتح الحدود مع الكبرانات مثل فتح جهنم .
    لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ………….
    لا لفتح الحدود هدوا بغو يكلوا البنان ولا ولا ولا ولا

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  • khalil nederland
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:32

    لا نريد سماع دولة اسمها الجزاءر
    لا نريد فتح الحدود
    لا نريد اي تقارب مع تبون واعوانه
    يحب قطع كل تواصل مع هذه الدولة
    لا نريد اي اهتمام لهذا الموضوع
    لا ن لا لا

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  • المهاجر الذي يعرف الجزائرين
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:32

    نحن كمغاربة لا نريد فتح الحدود مع العدو، لن نربح منهم غير المشاكل
    على المغرب تطوير جيشه و الاستعداد الجيد لهؤلاء الاوباش لأن لا حل معهم غير لغة الحديد والنار, طال الزمن أو قصر، لابد أن تقدم الجزائر على الحرب ضد المغرب، و لولا قوة المغرب لفعلت منذ سنوات، وعليه المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى تقوية الجانب العسكري وتقوية الجانب الاجتماعي حتى يضمن إلتفاف الشعب حول السلطة

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  • رضوانلعلالي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:33

    وانالا تهمني بالمرة فتح الحدود او إغلاقه وحتى نبنيو صور بيناتنا لي تهمني انا اخوانا في الجزائر لي مصهرين مع إخوانهم في المملكة المغربية حرمتوهم من صلت الرحيم وهادا عار الله يحرمكم من رائحة الجنة والله يمهل ولا يهمل هانثم شتو كيف يعيش بوتفليقة وها تبون ديرو شي حاجة تلقو بيها صاحب الحق سبحانه وتعالا المغرب انسا خلافات كم من مرة وطلب منكم الجلوس لطاولة المفاوضات وانثم تتعرفون برفضكم اشن بغيتو واش تتحلمو بداك المستحيل عليكم أن تسألو اي مغربي عن قضية الصحراء سيجيبكم المولود عندما يلد في المغرب يكون بين لهتيه رمال الصحراء يعني حتى يفنى الله هاديهي الأرض وانتهى الكلام

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  • Chohob
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:33

    للمغرب قضايا و اوراق يضغط بها على جارة السوء :
    القبايل و الطوارق و الأجويد و الشاوية و مزاب و الصحراويون .
    اظن ان بلدي المغرب العزيز خائف و لا يقدر على تحمل عبئ هذه الأوراق التي ستقسم ظهر البعير الى دويلات .
    لماذا ؟ يبقى هو السؤال ….

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  • miussa
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:34

    لا نريد فتح الحدود مع هذه الازبال !!! لا يجب ان تفتح وان فتحت سيتحمل صاحب هذا القرار تبعاته !!! كل يتحمل مسؤولياته !! لانريدهم في المغرب او رؤية اي واحد منهم في المغرب !! لن يفيدون في شيئ لا اصل ولا تاريخ ولا ثقافة ولا اقتصاد ولا شيئ فقط الشر !!!

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  • خالد الداخلة
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:34

    ماذا سنستفيد من فتح الحدود مع بلد فاشل مستقبله الزوال سوى المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية. لا شكرا. يجب على وزير الخارجية أن يقولها بعبارة حازمة و واضحة أن فتح الحدود رهين بنهاية نظام العسكر و استقال جمهورية القبايل و جمهورية الطوارق و الجمهورية الصحراوية الشرقية.

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  • سامي تاج دين
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:35

    هههه. نحن كشعب مغربي قح .لا نريد فتح حدود معكم .ولا نريد منكم أي شيئ

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  • العيادي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:35

    من قال لهذه الدمية أننا نموت شوقاً لفتح الحدود مع بلدها ؟ الصحراء مغربية وستظل كذلك إلى أن تقوم القيامة. وإن أراد كبرانات السوء الحرب فنحن مستعدون لهم، وسوف نلقنهم نفس الدرس الذي لقنهم جنودنا خلال حرب الرمال.

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  • سعيد
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:35

    لانريد فتح الحدود مع الجزاءر لا نريد خبث العسكر اتركوا المر- كما هو حتى تحين الفرصة والجزاء ر يين سيعملون على هدم وكسر وازالة الحدود كما حدث زمن حاءط برلين بالنسبة للالمان.
    لانريد فتح الحدود زيدوا في غلقها اكثر حتى ينفجر الوضع في الجزاءر.

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  • عبدالله
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:36

    فتح الحدود مع كونصير المنطقة لا نريده ولا نريد فتح الحدود معه بمليار الف مرة.
    نريد بناء جدار علوه خمسين متر من حديد لانه لا ياتينا سوى الاجرام والجوع والكراهية.
    بغيتو تفتحو الحدود يا اعداء الله باش تنعشو الاقتصاد ديالكم من الجوع وتخفيف سعار الحراك .
    هاداك الجامع لي تا تصليو فيه راه المغرب لي بناه يا عصابة القرن الواحد والعشرين .
    اكلخ حكومة غبية عندها في المخ غير الخبث والكره والنيف الخانز ولا نريد خنزكم عندنا عطيوه لتونس او بقاو تما احسن بكثير. نحن المغاربة بخير والحمدلله لان فتح الحدود سوف يغلي معيشة المغاربة وكثرة الاجرام والارهاب .
    شخصيا بغيت ليكم شي كارثة عظيمة لي تلهاو فيها او تنساو معلمكم المغرب.

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  • مغربي حر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:36

    النظام الجزائري هو اخبث نظام في العالم بحيث انه استفزازي و غبي في نفس الوقت و بدرجة كبيرة و هذا ما لم يوجد حتى قي نظام كوريا الشمالية. النظام الجزائري نظام محساد و كذاب صحيح يغني نظام شيطان لا يخجل بنفسه بل يفتخر بغبائه و صفاته الخامجة..

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  • marjane
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:36

    نعم سنفتح الحدود مع الجزائر ولكن عندما تصبح لديكم دولة مدنية وتستجيبون لمطالب الحراك وتتخلون عن سياسة الكيل بمكيالين فانتم تريدون فتح الحدود ولا تريدون التخلي عن دعم جبهة العصابات ونحن لا نريد فتح الحدود وسنساد استقلال القبائل

    0
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  • [email protected]
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:37

    والله يا اخي إلى مرضتونا باخبار هاد الناس هما ما بغاوش يحلو الحدود زادو بغاو يسدو علينا ويديرو اتحاد بلا المغرب واش مازال كاتسناو قطعو العلاقات بصفة نهائية مع هاد الناس ونزيدو حنا المغرب نديرو جدار عازل بحال مريكان والمكسيك وسالينا.

    0
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  • م .الشمالي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:37

    قبل ان يفكر في فتح حدود بلاده مع المغرب عليه فتحها مع شعبه .

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  • NOUR
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:38

    لا ثقة في من خرب المغرب العربي ..افتعلو قضية شيطانية كورقة لإضعاف المغرب وزعزعة استقراره..حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم .لا لفتح الحدود هم يراوغون .يمررون خطابات التوهيم.والمناورة..سيحاسبون أمام الله ..والنصر قريب بإذن الله…*إن ينصركم الله فلا غالب لكم* صدق الله العظيم

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  • ام أنير
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:38

    المغرب يجب عليه استفتاء الشعب في قضية فتح الحدود مع كوريا شمال افريقيا وسيجد حتما ان اغلبية الشعب ان لم نقل كله ضد فتح هذه الحدود لان من يكيد لنا المكائد ويسعي الى تقزيم بلادنا ويمول لقيطه جمهورية صندلستان ويتغنى ليل نهار انه مع تقرير مصير الشعوب وهو لم يرد تقرير شعب القبائل وهو اكثر عددا من شردمة قطاع الطرق ليس اهلا للتقارب فقبح الله سعي هذا الرئيس وستلاحقه لعنة هذا البلد الشريف كما لاحقت الذين سبقوه.

    0
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  • MOHAMED
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:39

    ياأيها ألناس، إن ألأرض لله يورتها من يشاء و متى يشاء،وإن الدنيا فانية و إن ألأخرة هي ذار القرار، فعيشوا حياتكم القصيرة فيما يرضي ألله تفزوا بالأخرة، ولا تظيعوا حياتكم في النقاشات العقيمة، فكم من إمبراطورية و أقوام إستوطنوا شمال إفريقيا بل ألعالم كله، فهل ترى لهم باقية ؟ ألصحراء و ألأرض كلها لله والناس كلهم عباده خلقهم ليعبذوه، لاليتصارعوا على ملك لايبقى لأحد إلا له سبحانه.

    0
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  • ملاحظ
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:39

    نريد بناء جدار فاصل بيننا كمثل سور الصين العظيم على طول الحدود المغربية الجزائرية حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر

    0
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  • Smail
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:39

    النظام في الجزائر كذاب و منافق لا يجب الوثوق فيه. و هذه مناورة أخرى.

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  • Freethinker
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:41

    لا ومليون لا لفتح الحدود مع العدو الجزائري!!! بدل قطع العلاقات مع ألمانيا كان ينبغي قطعها مع هؤلاء الأشرار! شنو كنستافدو منهم??!!

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  • مصطفى
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:41

    فلتبق الحدود مغلقة حتى يتغير نظام العسكر في الجزائر بنظام مدني يعترف بمغربية الصحراء ويفك الارتباط مع عصابة البوليزاريو أما كلام تبون فهو للتغطية على المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر والدي يعبر عنه الحراك القائم حاليا في كل أنحاء الجزائر

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