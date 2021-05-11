الرئيس الجزائري يشن حربا اقتصادية بإلغاء العقود مع الشركات المغربية

رفع النظام الجزائري منسوب العداء تجاه المغرب، إذ أصدر الرئيس عبد المجيد تبون أوامر لإلغاء أي عقود تجارية تجمع شركات جزائرية بنظيرتها المغربية، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تغذية للحقد والعداء تجاه المملكة.
واعتبر الرئيس الجزائري، في مراسلة موجهة إلى الحكومة والقطاعات المعنية، أن وجود “علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية للبلاد” هو بمثابة “مساس خطير بالأمن الوطني”.
وأشار تبون إلى الشركة الوطنية للتأمين “SAA” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “CAAR” اللتين ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، أو شركة جازي “DJEZZY” للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر”.
وتابع الرئيس الجزائري أن “هذه العلاقات التي يتم مباشرتها دون تشاور مسبق تؤول لا محالة إلى وضع معطيات ومعلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية؛ ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه”.
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون المسؤولين المعنيين بالمؤسسات العمومية إلى ضرورة “وضع حد لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه عشرة أيام”، وشدد على “التحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب مع الحرص، في كل الظروف، على الحفاظ على المصالح العليا للدولة”.
وزادت المراسلة، التي تكشف حجم عداء النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية، أن الأمر يتعلق في “كثير من المرات بعقود يتمخض عنها خروج العملة الصعبة إلى الخارج لأجل تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد، ويمكن للمؤسسات الجزائرية الاضطلاع بها بكل سهولة”.
وفي معطى مثير، اعتبر الرئيس الجزائري أن “أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمات الرئاسية سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ، وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به”.
ويعتبر توجيه الرئيس عبد المجيد تبون بمثابة أوامر لمقاطعة جميع التعاملات الاقتصادية مع الشركات أو المؤسسات المغربية، في وقت يتحدث فيه في حوارات صحافية عن دعمه لإعادة بناء الاتحاد المغاربي.
وفي عز تداعيات الأزمة الوبائية العالمية صدر المغرب 18 مليون كمامة إلى الجزائر و10 دول في 4 قارات؛ وهو ما يعكس الحرص المغربي على إقامات علاقات مع الجار الذي بات بمثابة “عدو” يصرف كل إمكانياتها لضرب مصالح المملكة.
وتمثل المنطقة المغاربية، اليوم، إحدى المناطق الأقل اندماجا في العالم اقتصاديا وسياسيا؛ وهي بذلك استثناء عالمي، بحيث تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
وقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر سنة 2018 إلى أن زيادة الاندماج بين البلدان المغاربية ستكون له انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيخلق سوقا إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وسيساعد على خفض تكاليف
التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات السوق.
وبسبب احتضان الجزائر ودعمها المطلق لجبهة “البوليساريو” فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على قيمة المبادلات بين دول الاتحاد المغاربي، ولا تتجاوز وفق خبراء 1,5 مليارات دولار؛ ما يعني أن هناك إهدارا سنويا يناهز 30 إلى 60 مليار دولار من القيمة المضافة التي كان بالإمكان أن تستفيد منها مجمل هذه الاقتصاديات، لو تمكنت من خلق تكاملات مفيدة بينها.
هو يستبق بهدا القرار قرار تجديد المغرب لاتفاقية انبوب الغاز المنتهية اواخر هته السنة، هدا يبرز مدى عدم نضج سياسة العسكر الجزاءري، اقول لتبون المغرب يلعب مع الكبار الان…
والكلاخ هدا …إلا طفرتيه اسي تبون ها وجهي أسوأ جار في العالم
أتمنى منه أن يغلق السفارة والقنصلية لبلاده وبلادنا. وان يوقف خط الطيران بين البلدين. وان يبنو حائطا كما كانو يخططون له لكن وجدوا تكلفته مرتفعة. لتنتهي من كابوسهم. دعاء في هذه العشرية الأخيرة من رمضان ان يشفيهم من مرضهم المزمن(المغرب أو المروك)
ومارأي الذين يتظاهرون مع شعوب أخرى في حين لايهتمون بالشأن المغربي رغم أنهم يأكلون غلة هذا البلد ،اليهم والى كل أعداء بلادي اقول:
اللهم من أراد بهذا البلد الآمن وبالمغاربة شرا فاجعل كيده في نحره
أعتقد أن الرابح الأكبر من هذا القرار هو المغرب الذي من الأفضل له التعامل مع دول و مناطق أخرى ستكون فيها الاستفادة أكبر و لا محالة.
ها قد انكشف الوجه الحقيقي للجزاءر .حقد دفين وحسد مرير .لكن هيهات المغرب اقوى اقتصاديا وماديا بفضل التنوع والانفتاح .
قرار سيادي ، لكن يجب على السلطات المغربية المعاملة بالمثل ، 10 أيام لفسخ جميع المعاملات المرتبطة بالشركات الجزائرية ووقف جميع التحويلات المالية ، وغا نشوفوا شكون اللي رابح من هذا التصرف الطائش.
سلام ورمضان كريم وليلة القدر مباركة كل الإشارات تدل انها البارحة. سبحان الله. في مايخص تبون وكابرنات شيء طبيعي يفعلوا كل شيء ضد المغرب ولا تتفاجئ بان بتخدوا خطوات بائسة ضد المغرب. حالة المنهزم هكذا. وتحية للشعب الجزائر ي الابي البريئ منهم .
الخاسر من التعاون الاقتصادي بين المغرب وجارة السوء هي الاخيرة وهي تقوم بما في وسعها لاضعاف المملكة ولكن غير قادرة لان المغرب له سياسة حكيمة وذكية ويتخذ قرارات في الخفاء يضرب بها الاعداء في الوقت المناسب. الجارة الشرقية منزعجة جدا من انبوب غاز نيجيريا- المغرب الذي سيكون رابحا لبعض دول غرب افريقيا والشراكة المغربية البريطانية في التنقيب على الغاز الذي سيكونان منافسان لجارة السوء.
اصبح حكام الجزاءر كالثيران الهاءجة بعد اصابتها برما ح مروضين مغاربة بارعين في الترويض
اللهم تجعل كيدهم في نحرهم،نظام شيوعي رائد نتن،سحقا لكل مرتزق في هذا المحيط المشؤوم.
لا ينتظر المغاربة من حكام سماهم شعبهم (بالعصابات) إلا السوء ،يجب أن يتجه المغرب إلى مد الحاجز الرملي من الصحراء الى شاطئ السعيدية .
رغم كل ديالك الحقد الشعبين إخوة … خاوة خاوة
السبب الرئيسي في نفاذ مخزونكم من المواد الغذائية و العملة الأجنبية و تدهور البلاد و العباد هو صرف عائدات الغاز على أكواخ الإنفصاليين و العسكر و بوتفليقة وحاشيته ….أما رئيسكم العجوز الحالي فهو يريد تغطية الشمس بالغربال على حساب الشركات ..أين هو التغيير ؟؟ ذهب بوتفليقة بعد أن حلب البقرة 40 سنة و الأن جاء خليفته تبون بيدق العسكر….العسكر لن يرحل و القادم الذي ينتظركم أسوء من عهد بوتفليقة …و الذليل عودة المجرم نزار و قمع المظاهرات السلمية
قاليك مسكين خايف على معلوماتو الحساسة دوز لكيانات أجنبية .نكتة هدي .وأنت كلك ديال فرنسا والغرب وكتهضر ياتبون .
وماذا ينتضر المغرب للستدعاء السفير للتشاور ام فقط اقواء مع اسبلنيا والمانيا . وخاصة ان هذه الدول لا تكن اي عداء رسمي للمغرب. فأينك يا بوريطة ؟؟ الاوروبيين يمددون اليد ونحن نشهر ورقة التعاون غي وجههم اما الجزاءر فتقاطع كل الجسور مع المغرب و نمد لها يدنا .اهذه هي السياسة الخارجية عندنا ؟؟؟؟؟؟
ما يمكنني أن أقوله إذا بتليت .
أنهم يقومون بالتنفيس عن أنفسهم،وذلك بسبب تأكدهم أن المشروع الأنفصالي الذي أنفقوا عليه مئات المليارات من العملة الصعبة فاشل فلا هم قادرون على الأعتراف بخطأهم ولا هم قادرون على الأستمرار في الرهان على مشروع خاسر،أنه التنفيس أو ما نقول بالدارجة (أبرد على قلبك).
بعد فضيحة تزوير هوية بن بطوش إنفضحت طريقة عمل النظام الجزائري بمخيمات تندوف… اغلقوا الحدود مع جيران السوء لا ياتي من عندهم إلا الغدر والمكر والخداع
يجب على المغرب ان يرض بالمثل.. الغاء عقود شركات و كدلك الاشخاص في جميع المجالات.
انا عماني واتسأل اليس من الاولى على الحكومة الجزائرية حل مشاكلها الداخلية الكثيرة بدل التركير على شؤون المغرب الداخلية؟ فلماذا للاسف الجزائر محتلة من قبل اذناب الاستعمار الفرنسي وعلى الشعب الجزائري ان يصحى من سباته ويطرد اذناب الاستعمار قبل فوات الاوان
استعدوا أيها المغاربة النظام الحزائري يعد العدة لإعلان الحرب على المغرب ومحاولة تصدير مشاكله الداخلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لعدوها الأزلي المغرب. عليكم برف الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية وتوثيق العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة من اجل التضامن والدعم لهزم الجزائر ورسم الحدود من جديد وقيادة المنطقة إقليميا ودوليا.
اخواني المغاربة ما تلوموش تبون… فهو مسكين ينفد أوامر العسكر الذي اصيب بالجنون….
تحيا جمهورية لقبايل الحرة…
العالم يبني الجسور وهذا النظام الفاشل يدمرها. لا حول ولا قوة الا بالله.
اودي على زين العملة عندهم غير يعطيونا اتساع المغرب قاد بشغلو .
فليذهب إلى الجحيم. هم الخاسرون أولا و أخيرا. سياسة الغلق والانغلاق من أجل تحصين حكم شمولي قمعي. ولكن هيهات هيهات مالهم الانحدار والسقوط الدي بدأ فعلا من عامين.
طردوا المغاربة بطريقة مهينة ليلة عيد 1975 , و طردوا الفلاحين بفكيك والان يطردون الشركات . المغرب دائما ظريف وزوين . حان الوقت للتعامل بالمثل والعمل بالمثل كماتدين تدان .هذا النوع من البشر ماحد كتسلك معاه وهو كيزيد فالتفرعين . والسلام
تصرف طبيعي، اللي ماشي عادي هو الشركات المغربية تكون عندها علاقات مع أسبانيا و ألمانيا، نشوفو واش المغرب في 10 أيام يحبس الشركات ديالو بحال الجزائر، برافو تبون
تفسير هذه الخطوة يحتاج الى كلمتين
المغرب=اسرائيل و فاهم يفهم
و شكرا على حرية الرأي
قلت لكم أن أي عاقل في بلدنا الغالي. يجب أن يدرس كل حركة مع نظام كله سم. والافعى في جحرها يحركوها وتلدغ العصى. أقصد صاحب النص.
نحن كمغاربة نتمنى قطع العلاقات بشكل نهائي واغلاق سفارة المغرب في الجزائر، لا نريد نفاقا اجتماعيا ولا سياسيا مع هؤلاء ،كما يقول المثل المصري …الباب الي يجي لك منو الريح سدو واستريح، وحنا مكايجيناش غير الريح راه كيجينا منهم العجاج والحقد والكراهية والمساس بالامن والاستقرار الذي أنعم به الله علىينا ، امامسألة قطع العلاقات الاقتصادية فهم الخاسرون ،اما نحن شعب الحمد لله شبعاااااان ،على سي عبد المجيد حشاكم بدل الهاء الشعب بمشاكل واهية واختلاق أزمات مع اسيادو يوفر لشعبو المواد الأساسية …
نظام يشتغل بعقليات الأزمنة الغابرة
الشعب الجزائري ضاق درعا من هاته الشردمة التي تحرص على أن تبقى دار لقمان على حالها إلى ما لا نهاية , هم يرتعون في الملايير و الشعب لا يزال يتصارع مع الطعام
“ان انت اكرمت اللئيم تمردا”، دوك تكملكم ديك الشوية ديال البترول لي بقات, و نشوفو لفهامات ديالكوم.
الرئيس الجزائري يتصرف دون استشارة اهلا الاقتصاد لان ما اقدم عليه اضافة الى ما ستكلفه الخزينة الجزائرية من اداء تعويضات الى الشركات المتضررة من فسخ عقودها بدون مبرر تجاري معقول و ما سينعكس ذلك التوقيف على البطالة بالبلاد في ظروف استثنائية بسبب جانحة كورونا سيكون من عواقب هذا القرار الارتجالي هروب رؤوس اموال اجنبية من الجزائر نهيك عن العواقب التي قد تنتج اذا ما اقدمت الشركات المغربية المتضررة من فسخ عقودها الى المنظمة العالمية للتجارة و عليه فقرار رئيس الجمهورية قرار صبياني متسرع لم تدرس عواقبه فهو بمثابة الطرد التعسفي الذي على اي مشغل احتساب جميع العواقب قبل الاقدام عليه اضف الى كل هذا و ذاك فقرار رئيس الجمهورية غير قانوني و غير دستوري و تعسفي ما دام ان عقود عمل الشركات المغربية المتضررة يربطها بمقاولات خصوصوية غير عمومية و حتى لو كان بعض هذه العقود تربطها بمؤسسات عمومية فلفسخ هذه العقود يجب ان يكون ذلك استنادا لمنطوق حكم قضائي و ليس لقرار شخصي لاي كان حتى ولو كان رئيسا للجمهورية و عليه فالخطا خطا جسيما بعواقب وخيمة الجزائر في غنى عنها لكن اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة
مادام النظام الجزائري قد فتح حربا اقتصادية مع المملكة المغربية، تجب معاملته بالمثل، حتى وإن أدى الحال إلى قطع العلاقات كلها معه، وسحب السفير المغربي من هناك، فلا فائدة ترجى مع هذا النظام العسكري الذي رفع من منسوب العداء ضد المغرب.
هههههههههه
الكمامات دياولكم خلوهم عندكم ما يصلحوا حتى للحيوانات.
الجزائر حرة في قرراتها أنتم طبعتم و نحن لا و لن تفعل فعلتكم (نعلم أنكم لم تقطعوا العلاقات مع المحتل كانت تحت الطاولة)
الجزائر لا تثق فيكم منذ الأيام لا مغنية و قبل ذلك من أيام
نوميديا بوخوص و السعديين وووو.
نظام ديكتاتوري لا يراعي مصلحة مواطنيه ايلا كان راجل بصح قولو يفسخ العقود مع الشركات الفرنسية
اتمنى ان يكون الرد من جنس العمل على الاقل عدم تجديد اتفاق انبوب الغاز المار عبر المغرب الى اوروبا هههه ديك ساعات يديروه فشكارات بحال الحليب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد قدر لاخواننا الجزائريين أن يحكموا من طرف زبانية ينتقيهم العسكر بتقنية عالية الرئيس الأول كان مقعدا واخرص صم بكم لا يعرف إلا أن يحرك رأسه والثاني أصابه الخرف كل يوم هو في شأن والاتي افضع لو ظلت مثل هته الأشكال متربعة على كرسي الرئاسة.فعلا إنها انكاسة للشعب الجزائري والذي يتاخر عن ركب التقدم المتطلب في وقتنا الراهن بقرن وما يزيد كان الله في عونهم
سبحان الله ادا نظرت الى وجوه المسؤولين الجزائريين كلهم وجوه الشر.حثى الكلام لا يعرفون التكلم مثل وزراء او رؤساء العالم .
كن هاني ياسيدي الرئيس المغاربة بكرامتهم وبأنفهم مرفوع…. غير محتاجين لسلعك البائرة التي تنتج تحت جنح الضلام….. الحمدلله نفتخر بقهرنا للجوع ب. براد من الشاي وغمس الخبز في الزيت البلدي وبعدها نقول “ار براااااع”… هاالدلاح بالعراريم لا نحتاج لأخذ صورة تذكارية بجانبه….
اودي راه ما عندكوم ما تصوروا من المغرب الحمد لله عندنا كل شيء عنداك غير تموتو بالجوع.
الما وشطب حتى لقاع لبحر. كون غير بنيبا شي سور بينهم . خمسين سنة ديال حريق الأعصاب
الرئيس الجزائري يتصرف دون استشارة أهل الاقتصاد لان ما أقدم عليه إضافة إلى ما ستكلفه الخزينة الجزائرية من أداء تعويضات إلى الشركات المتضررة من فسخ عقودها بدون مبرر تجاري معقول و ما سينعكس ذلك التوقيف على البطالة بالبلاد في ظروف استثنائية بسبب جانحة كورونا سيكون من عواقب هذا القرار الارتجالي هروب رؤوس أموال أجنبية من الجزائر نهيك عن العواقب التي قد تنتج إذا ما أقدمت الشركات المغربية المتضررة من فسخ عقودها إلى المنظمة العالمية للتجارة و عليه فقرار رئيس الجمهورية قرار صبياني متسرع لم تدرس عواقبه فهو بمثابة الطرد التعسفي الذي على أي مشغل احتساب جميع العواقب قبل الإقدام عليه أضف إلى كل هذا و ذاك فقرار رئيس الجمهورية غير قانوني و غير دستوري و تعسفي ما دام أن عقود عمل الشركات المغربية المتضررة يربطها بمقاولات خصوصية غير عمومية و حتى لو كان بعض هذه العقود تربطها بمؤسسات عمومية فلفسخ هذه العقود يجب أن يكون ذلك استنادا لمنطوق حكم قضائي و ليس لقرار شخصي لأي كان حتى ولو كان رئيسا للجمهورية و عليه فالخطأ خطا جسيما بعواقب وخيمة الجزائر في غنى عنها لكن إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة
انهارت العصابة الضعفاء قهرتهم الديبلوماسية المغربية مزيدا من التحركات الجادة المغربية والحراك الداخلي في الجزائر سترون العصابة تفر كما فر المرحوم العابدين من تونس.
نظام أحمق غبي مصيره الخراب والدمار والافلاس
قبح الله سعيك يا رئيس يا سيئ الاسم والسمعة طبعا يجب اعطاء كل العقود للماما فرنسا كي ترضى عن الجنرالات السفاحين قاتلي الاطفال والنساء في العشرية السوداء التي لا يوجد رجل واحد في الجزائر لديه ذرة شجاعة للمطالبة بكشف حقيقة موت ربع مليون من البشر
مع الاسف الناس تتكثل اقليميا على المستوى الاقتصادي و السياسي و تتوحد لتحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبها و الدفاع عن مصالحها المشتركة و امنها و وحدتها الترابية. و الجزائر تابى الا ان تشتت شمل المنطقة المغاربية و شمال افريقيا و زرع الحقد و الكراهية بدعم الانفصال لتقسيم المغرب الى دويلات, و كانها ليست دولة مسلمة و تجمعنا بها اخوة, و انما عدو خارجي اسوء من الاستعمار نفسه الذي طردناه من الباب و دخل من نافذة الجارة
نظام معتوه يسوق الجزائر نحو الهاوية.وما هذه الخطوة الفاشلة الى محاولة لتشتيت الأنظار الدولية والجزائرية عن قضية الإرهابي الذي زوروا هويته وارسلوه إلى اسبانيا و تغطية نكساتهم السياسية والاقتصادية وحتى العدائية ونهبهم لثرواث الشعب الجزائري الشقيق والذي صار مطلبه الوحيد في الحراك هو إزاحة هذا النظام العسكري الخبيث.
لن تفلحوا في حلمكم بالوصول إلى المحيط عبر دميتكم التي صنعتموها مرتزقة البوليساريو الإرهابية
L’Algérie doit expulser tout les marocains qui sont en Algérie sans exception ni pitié ni trêve ni khawa et voisins islam histoire etc ni rien .Couper toutes les relations diplomatiques et consulaires et économiques et sportives avec le maroc fermeture des frontieres terrestres HERMÉTIQUEMENT et les espaces aériens et maritimes avec interdiction de survol de l’espace aérien et maritime définitivement au maroc.
Nous nous voulons pas de vous en Algérie
تأمل جيدا: أقوی منظومۃ صحیۃ في افریقیا تُزَوِّر الهویۃ لابراهیم الرخیص لنقله للعلاج بقریۃ صغیرۃ فی اسبانیا . !!؟؟ بمعنی ان مستشفی اصغر قریۃ باسبانیا یتفوق علی أقوی منظومۃ صحیۃ فی افریقیا .