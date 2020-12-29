الرئيس الجزائري يرجع إلى بلاده بعد غياب شهرين

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده، الثلاثاء، بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.

وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر طهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.