الرئيس الجزائري يرجع إلى بلاده بعد غياب شهرين
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:29
عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده، الثلاثاء، بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.
وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر طهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.
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إوا علا سلامتو مسكين. غادي يتبدل عليه الحال بزاف. شلا تغييرات وقعات على المستوى الجيو-سياسي. طرا ليه بحال هادوك أصحاب الكهف. واقيلا العملة الجزائرية لي عندو ما بقاتش خدامة دابا. الله إشافيه أو يعافيه.
على السلامة ، أرجو من الله أن يستفيد الرئيس تبون من هذا الإختبار الرباني و يعود الصواب و يترك الحقد و الغل إتجاه المغرب ، هذا الحقد و الغل الذي لا يسمن و لايغني من جوع.
ماقدم للجزائر والو وهو بصحتو ماعندو كا يقدم و هو مريض ،دولة بحجم الجزائر حكمها مقعد على كرسيه واليوم لا ندري من يحمها.
الله يشافيه و يعافيه و يشافي المحيطين به من الحقد و الغل لجار لهم دام قرابة نصف قرن لم يتمكنوا خلاله من نيل مبتغاهم لأنهم يجهلون ان المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة احب من أحب او كره من كره .
المسكين أتوا به من ألمانيا ليقتلوه في الجزائر كما فعلوا مع المرحوم بوضياف عندما أتوا به من المغرب ليغتالوه أمام كاميرات العالم ………..فعلا الجزائر وصلت النهاية ….قريبا جدا سوف تقع حرب أهلية بين الجنيرالات وبعدها ستقسم الجزائر إلى اربع دويلات ………
المهم انه لم يطبع مع الصهاينة مثل بعضهم … رغم اني لست مؤيدا له
على سلامته.اتمنى له الشفاء والتفكير في مصير البلدين.تحياتي
لا شماتة نحن المغاربة مازالت يدنا ممدودة لبناء صرح المغرب الكبير الدي لا خيار عنه
هل عاد ماشيا على اثنين أم على أربعة.؟. وكيف ما كان الحال هذه فرصة الكابرانات لدغدغة رؤوس المواطنيين والهائهم. في انتظار خلق موضوع آخر لشغلهم عن ما يجري.
وهكذا وتدور الأيام. والعسكر هو العسكر. وتعود حليمة لعادتها القديمة.
عاد ليشاهد عن قرب المسرحيات الهزلية لكابراناته وهم ينسجون الخيال ويعبرون عن غباءهم بعد صفعة المغرب لهم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
حفظ الله ولي أمر الشعب الجزائري، وجميع ولاة امور المسلمين، وعودا حميدا طيبا. وبالشفاء التام لكم ولجميع مرضى المسلمين. وجعلها الله مغفرة للذنوب والخطايا. آمين.
ياولدي رد بالك من بلا دك راك ا نتا محسود عليها تحيا لجميع المغاربة
Hamdoullah c’est bien pour le peuple et l’Algérie et il va continuer son travail et mettre les points sur les I sur la sécurité du pays parce que l’ennemi classique et l’ennemi à vie se sont uni
الحمد لله على شفائه ،اما الاعداء الكلاسكين ربحو غير العيب.
توقعوا ان المرة القادمة سيتوجه لفرنسا فصد العلاج قبل رحيله الاخير ورحيل مكرون عن الراسة…
رئيس الجزائر كيفما كان نوعه فهو عبارة كركوز متحرك من طرف الذين يملكون الجزائر ….لأن لكل دولة في العالم لها عسكر .إلا الجزائر فهو عسكر عنده دولة …. عبد المجيد تبون سيلقى مصير القايد صالح .لأنهم من طوائف بوتفليقة .لابد من سجنهم أو تصفيتهم وهذا حال الجزائر ..لأن جميع المغاربة دايما يقولون : اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
مسكين، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، رجعاتو من الموت.
انا لا شان لي بتبون ..لكن ما يهم هو مصدر الصور .والمصدر هذا كثيرا ما يفبرك الصور ..
لا لا لا الرئيس الجزائري غادي اتغير بزاف حيث الالمان علموه الادب و ااحترام الاخرين و قراوه كيفاش المانيا الشرقية و المانيا الغربية هدموا حائط برلين و اتحدات الالمانيتين…..
نتمنى أن يكون قد راجع نفسه وتقى الله في شعبه وجيرانه..أما بخصوص الأوضاع الراهنة فعليه بدراسة التاريخ والجغرافيا من جديد..
شكرآ على أعطائكم إهتمام لرئيسنا عبد المجيد تبون شفاه الله رغم إنشغالكم الكبير بموضوع التطبيع و إن شاء الله يكمل رئيسنا المغوار الثورة التي بدأها القايد صالح رحمه الله
نحن الان في انتضار الرءيس تبون مادا يصرح به في قضية الصحراء المغربية …….بعد التخميمات افول حتى يرتاح 48 ساعة وبعدها سيستمع الى مايقولون له الجرررارات…….؟ من بكاء وتنويح على ماقام به الجيش المغربي فالكركرات #…….وبعدها الا عتراف الامربكي واتفاق الاسراءلي #….فاان كان دكي سوف يصمت او ربما يغقد وعيه او. يسكن فالمستشفى متل بوتفليقة.ننتضر..وسوف ننتضر منه الجديد عسى ان يكون منه الخبر.
الرئيس تبون بغيابه او ظهوره لن يغير شيءا لانه اصبح عبءا على النظام العسكري الذي يخطط للاطاحة به خصوصا انه من اتباع القايد الصالح لبعضهم هرب الى الخارج والبعض الاخر مرمي في السجون الا اذا دخلت فرنسا وامريكا في الخط لعدم السماح بخلع تبون.
هل الجزائر مكتوب عليها ان يحكمها الشيوخ من عسكر ورؤساء بريمي سلات مدة الصلاحية ديالهم…هؤلاء مكانهم بدور العجزة
هل عاد تبون بي كروسة ام لا متل بوتفليقة ام هذا هذا شبيه له في الجزاءر يقولون ليس تبون الحقيقي الجنيرلات جاءوا ابن اخيه الذي يشبه كثيرا كي يقوم بدور تبون اما تبون يقولون مات شبغ موتا بي كورونا الجنيرلات نقلوا المسرحية الزعيم عادل امام لما مات الرءيس جاءوا الممثل يشبه يقوم بالدور والضحك على الشعب هذا ما يفعله الجنيرلات تماما هم الذي يحكمون الجزاءر ياتون بي الممثل اداء دور رءيس يحكمون عن طريقه العصابة الجنيرلات لا تختلف العصابة كانت المسرحية الزعيم
لو يعمل المغاربة برأيي يتجاهلونهم . لا يتكلم عن الجزائر أحد خليوهم ينفاجرو بسمهم وحقدهم وغلهم
والله لا يستحقون الرد .. يجي ولا يموت وحنا شغلنا ؟
ألله يرحم الوالدين ماتكللوش بلي ميريكان ره اعتارفت بالسيادة المغربية على صحراءه. راه يتعصب وتجيلو جلطة دماغية عاودتني.ويمشي بثمن سنين كوما ويتاهل للنهاية هو وبتفليقة لسوبير كورونا19 كاب.
إيوا أ ستغفر ربك وتب إلا الله كفاك ضلما في حق المغرب
وعليك بالرجوع إلى الصواب قبل مغادرتك للدنيا