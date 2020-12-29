الرئيس الجزائري يرجع إلى بلاده بعد غياب شهرين

الرئيس الجزائري يرجع إلى بلاده بعد غياب شهرين
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:29

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده، الثلاثاء، بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.

وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر طهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.

الرئيس الجزائري العلاج تبون كورونا

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‫تعليقات الزوار

28
  • هاااني
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:35

    إوا علا سلامتو مسكين. غادي يتبدل عليه الحال بزاف. شلا تغييرات وقعات على المستوى الجيو-سياسي. طرا ليه بحال هادوك أصحاب الكهف. واقيلا العملة الجزائرية لي عندو ما بقاتش خدامة دابا. الله إشافيه أو يعافيه.

    92
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  • MAROC
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:35

    على السلامة ، أرجو من الله أن يستفيد الرئيس تبون من هذا الإختبار الرباني و يعود الصواب و يترك الحقد و الغل إتجاه المغرب ، هذا الحقد و الغل الذي لا يسمن و لايغني من جوع.

    102
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  • مغربي قح
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:41

    ماقدم للجزائر والو وهو بصحتو ماعندو كا يقدم و هو مريض ،دولة بحجم الجزائر حكمها مقعد على كرسيه واليوم لا ندري من يحمها.

    40
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  • مجيد
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:45

    الله يشافيه و يعافيه و يشافي المحيطين به من الحقد و الغل لجار لهم دام قرابة نصف قرن لم يتمكنوا خلاله من نيل مبتغاهم لأنهم يجهلون ان المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة احب من أحب او كره من كره .

    13
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  • فؤاد ألمانيا
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:45

    المسكين أتوا به من ألمانيا ليقتلوه في الجزائر كما فعلوا مع المرحوم بوضياف عندما أتوا به من المغرب ليغتالوه أمام كاميرات العالم ………..فعلا الجزائر وصلت النهاية ….قريبا جدا سوف تقع حرب أهلية بين الجنيرالات وبعدها ستقسم الجزائر إلى اربع دويلات ………

    12
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  • عببير
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:46

    المهم انه لم يطبع مع الصهاينة مثل بعضهم … رغم اني لست مؤيدا له

    -51
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  • سين
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:47

    على سلامته.اتمنى له الشفاء والتفكير في مصير البلدين.تحياتي

    -14
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  • oujdi
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:48

    لا شماتة نحن المغاربة مازالت يدنا ممدودة لبناء صرح المغرب الكبير الدي لا خيار عنه

    -12
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  • عاقل
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:49

    هل عاد ماشيا على اثنين أم على أربعة.؟. وكيف ما كان الحال هذه فرصة الكابرانات لدغدغة رؤوس المواطنيين والهائهم. في انتظار خلق موضوع آخر لشغلهم عن ما يجري.
    وهكذا وتدور الأيام. والعسكر هو العسكر. وتعود حليمة لعادتها القديمة.

    11
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  • Hassan temara
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:51

    عاد ليشاهد عن قرب المسرحيات الهزلية لكابراناته وهم ينسجون الخيال ويعبرون عن غباءهم بعد صفعة المغرب لهم.

    5
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  • مغربي مغاير
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:51

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
    حفظ الله ولي أمر الشعب الجزائري، وجميع ولاة امور المسلمين، وعودا حميدا طيبا. وبالشفاء التام لكم ولجميع مرضى المسلمين. وجعلها الله مغفرة للذنوب والخطايا. آمين.

    3
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  • Inzage
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:54

    ياولدي رد بالك من بلا دك راك ا نتا محسود عليها تحيا لجميع المغاربة

    -1
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  • Ammar Dégât
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:55

    Hamdoullah c’est bien pour le peuple et l’Algérie et il va continuer son travail et mettre les points sur les I sur la sécurité du pays parce que l’ennemi classique et l’ennemi à vie se sont uni

    -22
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  • اكتساح
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:55

    الحمد لله على شفائه ،اما الاعداء الكلاسكين ربحو غير العيب.

    -21
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  • نهاية الفيلم
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:56

    توقعوا ان المرة القادمة سيتوجه لفرنسا فصد العلاج قبل رحيله الاخير ورحيل مكرون عن الراسة…

    -2
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  • متتبع الأخبار
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:57

    رئيس الجزائر كيفما كان نوعه فهو عبارة كركوز متحرك من طرف الذين يملكون الجزائر ….لأن لكل دولة في العالم لها عسكر .إلا الجزائر فهو عسكر عنده دولة …. عبد المجيد تبون سيلقى مصير القايد صالح .لأنهم من طوائف بوتفليقة .لابد من سجنهم أو تصفيتهم وهذا حال الجزائر ..لأن جميع المغاربة دايما يقولون : اللهم اجعل كيدهم في نحورهم

    5
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  • وجدان
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:58

    مسكين، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، رجعاتو من الموت.

    3
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  • mousss
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:59

    انا لا شان لي بتبون ..لكن ما يهم هو مصدر الصور .والمصدر هذا كثيرا ما يفبرك الصور ..

    2
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  • علي نايت عمر
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:00

    لا لا لا الرئيس الجزائري غادي اتغير بزاف حيث الالمان علموه الادب و ااحترام الاخرين و قراوه كيفاش المانيا الشرقية و المانيا الغربية هدموا حائط برلين و اتحدات الالمانيتين…..

    9
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  • التاريخ
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:00

    نتمنى أن يكون قد راجع نفسه وتقى الله في شعبه وجيرانه..أما بخصوص الأوضاع الراهنة فعليه بدراسة التاريخ والجغرافيا من جديد..

    4
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  • Abdel
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:02

    شكرآ على أعطائكم إهتمام لرئيسنا عبد المجيد تبون شفاه الله رغم إنشغالكم الكبير بموضوع التطبيع و إن شاء الله يكمل رئيسنا المغوار الثورة التي بدأها القايد صالح رحمه الله

    -6
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  • ولد مو bz
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:03

    نحن الان في انتضار الرءيس تبون مادا يصرح به في قضية الصحراء المغربية …….بعد التخميمات افول حتى يرتاح 48 ساعة وبعدها سيستمع الى مايقولون له الجرررارات…….؟ من بكاء وتنويح على ماقام به الجيش المغربي فالكركرات #…….وبعدها الا عتراف الامربكي واتفاق الاسراءلي #….فاان كان دكي سوف يصمت او ربما يغقد وعيه او. يسكن فالمستشفى متل بوتفليقة.ننتضر..وسوف ننتضر منه الجديد عسى ان يكون منه الخبر.

    -1
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  • حسن انجلترا
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:05

    الرئيس تبون بغيابه او ظهوره لن يغير شيءا لانه اصبح عبءا على النظام العسكري الذي يخطط للاطاحة به خصوصا انه من اتباع القايد الصالح لبعضهم هرب الى الخارج والبعض الاخر مرمي في السجون الا اذا دخلت فرنسا وامريكا في الخط لعدم السماح بخلع تبون.

    1
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  • التيباري
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:06

    هل الجزائر مكتوب عليها ان يحكمها الشيوخ من عسكر ورؤساء بريمي سلات مدة الصلاحية ديالهم…هؤلاء مكانهم بدور العجزة

    3
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  • جلال
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:07

    هل عاد تبون بي كروسة ام لا متل بوتفليقة ام هذا هذا شبيه له في الجزاءر يقولون ليس تبون الحقيقي الجنيرلات جاءوا ابن اخيه الذي يشبه كثيرا كي يقوم بدور تبون اما تبون يقولون مات شبغ موتا بي كورونا الجنيرلات نقلوا المسرحية الزعيم عادل امام لما مات الرءيس جاءوا الممثل يشبه يقوم بالدور والضحك على الشعب هذا ما يفعله الجنيرلات تماما هم الذي يحكمون الجزاءر ياتون بي الممثل اداء دور رءيس يحكمون عن طريقه العصابة الجنيرلات لا تختلف العصابة كانت المسرحية الزعيم

    0
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  • قاسم
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:13

    لو يعمل المغاربة برأيي يتجاهلونهم . لا يتكلم عن الجزائر أحد خليوهم ينفاجرو بسمهم وحقدهم وغلهم
    والله لا يستحقون الرد .. يجي ولا يموت وحنا شغلنا ؟

    1
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  • jamalouvich
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:14

    ألله يرحم الوالدين ماتكللوش بلي ميريكان ره اعتارفت بالسيادة المغربية على صحراءه. راه يتعصب وتجيلو جلطة دماغية عاودتني.ويمشي بثمن سنين كوما ويتاهل للنهاية هو وبتفليقة لسوبير كورونا19 كاب.

    0
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  • لحسن المغربي
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 21:14

    إيوا أ ستغفر ربك وتب إلا الله كفاك ضلما في حق المغرب
    وعليك بالرجوع إلى الصواب قبل مغادرتك للدنيا

    0
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