الرئيس السوري بشار الأسد يوقع على عفو عام

الرئيس السوري بشار الأسد يوقع على عفو عام
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 2 ماي 2021 - 13:43

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2 ماي الجاري.

ويستثنى المرسوم نفسه المدانين بعقوبات التجسس والإرهاب ومخالفات البناء وقانون حماية المستهلك.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المرسوم خفض عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للهاربين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.

وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر ،خلال السنوات الـ10 الماضية، العديد من مراسيم العفو؛ بعضها خاص بالفرار من الخدمة العسكرية وأخرى تتناول العقوبات الجنائية والجزائية.

كما أصدر الرئيس السوري مرسوم عفو في 22 مارس 2020؛ والذي عمل على إطلاق سراح مساجين بسبب جائحة كورونا.

العفو العام بشار الأسد جرائم الإرهاب مرسوم تشريعي

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‫تعليقات الزوار

2
  • Karim
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:54

    الحمد لله ان سوريا انتصرت على المخطط الامريكي الصهيوني الخليجي الداعشي

    4
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  • احمد
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:56

    .,,شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

    2
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