الرئيس الفرنسي: حالتي الصحية جيدة ونشاطي بطيء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن الخميس إصابته بكوفيد-19، أن حاله “جيدة”، مشيراً إلى أنه يواصل “إدارة الشؤون الجارية” للبلاد، لكن نشاطه بطيء، وذلك في مقطع فيديو نشر الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فيديو مدته ثلاث دقائق وصور عبر هاتف ذكي، قال ماكرون إنه لا يزال يعاني من نفس عوارض “الإرهاق والصداع والسعال الجاف”، متعهداً بتقديم “تقرير يومي عن تطور” حاله الصحية.

وحض الرئيس الفرنسي السكان على “مواصلة التحلي باليقظة”.

غادر ماكرون القصر الرئاسي إلى مقر إقامته في “لا لانتيرن” في فرساي قرب باريس حيث أكد أنه “يعزل نفسه لمواصلة العمل”.

وأضاف ماكرون في مقطع الفيديو “أنا حريص جداً. أحترم تدابير الوقاية والمسافة وأضع الكمامة وأستخدم المعقم بانتظام. وعلى الرغم من ذلك، تلقيت العدوى بالفيروس، ربما بسبب لحظة إهمال .. لكن هذا ما حصل”، في حين يثار جدل حول عشاء الأربعاء مع مسؤولين في الحكومة.