الرئيس الفرنسي يعلن فرض الحجر الشامل بالبلاد
الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:15
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض الحجر الشامل في البلاد لمدة أربعة أسابيع، ابتداء من مساء السبت، بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا.
وقال ماكرون في كلمة له مساء الأربعاء بأنه سيتم تعميم القيود الصحية المفروضة في بعض المناطق على جميع أرجاء البلاد.
وتقرر إغلاق الحضانات والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع في فرنسا.
واعترف الرئيس الفرنسي بأن الجهود المبذولة لم تكفي لكبح جماح السلالة المتحورة للفيروس.
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كنشم رائحة الحجر الصحي هنا في المغرب غير الله يحفظ
ما سمعته هو استمرار الامور ما هو عليه ،حظر التجوال بعد 7 مساءا مع عدم التنقل خارج الجهة او اكثر من 10 كيلومتر عن عنوان الاقامة .لم يتكلم عن حجر شامل.
صافي هيا غير نوجدو راسنا حيت لدارتها فرنسا غانديروها
العثماني copier coller نهار قبل رمضان
أعتقد أن هذا الشخص أقسم مع حزبه تدمير فرنسا خلال فترة رئاسته، وهو على ما يبدو جاد في ذلك… الهبال هذا
الله يحضر السلامة
ما قادين على شي حجر فالمغرب راه الناس تخنقات
اياه، و حنا مالنا ؟
ياكما غادي ديرو عاوتاني جار و مجرور !
كونوا رجالا و براكة من العياقة
نعم الحجر الشامل من جديد ..المدارس تقفل مع تسريع التلقيح… اللهم احفظ بلدنا المغرب مما نعيشه نحن في اوربا…
و ما دخلنا في فرنسا؟؟؟أم أننا مستعمرة من مستعمراتها الإفريقية؟؟؟لكل أتباع ماما فرنسا لن تصلوا أبدا إلى أي مكان ما دمتم تخنعون لها و هي من تتحكم فيكم و تقوم بحلبكم
ونتما حاضيين غير فرانس، وعطيو شوي ديال لقيمة لراسكم وديوها فمصلحة لبلاد ؤلعباد شوي…
سعدات لي دوز حياتو بكري مبقا ما يعجب
الحر لا يلدغ مرتين
استفيدي يا حكومتنا من الدرس القاصي الدي تلقيتها عند تسلل حاملي الفيروس من فرنسا وغيرها الى بلدنا الطاهر
السلام عليكم
نبارك لأنفسنا الحجر المقبل اقتداء بالدولة الفرنسية.
كل ما تفعله فرنسا نقلده حتى الحجر!
الله يحفظ المغرب والمغاربة.
المغاربة……..وجدوا ريوسكم…….بان العربون…..
أغلقت فرنسا؛..
فهل سيغلق المغرب…!؟
نسأل الله ألا تعاد الكَرَّةَ…
نسأل الله الصحة والعافية لكل البشرية ، وأخيراً تزامن الحجر الصحي في شهر رمضان المبارك لكن للأسف الشديد سنحرم من صلاة التراويح ولا يمكننا قضاء هذا الشهر في المغرب بسبب تعليق الرحلات مع فرنسا والله يفعل ما يشاء
ان هذه الاخبار يتم استخدامها لتغذية حملة الخوف و “تبرير” “جميع السياسات التي تضعها الحكومات بما في ذلك:
• إقفال تام،
• إغلاق النشاط الاقتصادي ،
• الفقر والبطالة الجماعية ،
• حالات الإفلاس
• الإبتعاد الاجتماعي،
• كمامات الوجه و بالتالي اقنعة على الوجوه،
• اجبارية اللقاح.
• جواز السفر الصحي
والآن دخلنا في ما يسمى بـ “الموجة الثالثة”. (لكن أين البيانات ؟؟)
إنها “حزمة أكاذيب” معقدة.
إنها جريمة ضد الإنسانية. . .
تقرر إغلاق المدارس في فرنسا للأسف، ولم نسمع المواطنين الفرنسيين يتهمون الأساتذة بأنهم السبب في هذا الإغلاق لكي “ينعموا بالراحة” ههه
شتان بين مواطن يحب المدرسة والأستاذ ولا يشهد شهادة الزور، وبين مواطن آخر يتقطر سما، يسب المدرسة العمومية ويعلق فشل التعليم على ظهر أستاذ لا يجد أبسط وسائل وظروف الاشتغال.
عواشركم مبروكة
شكرا لهسبريس على تتبعها لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون ف 3 مليون مغربي بفرنسا أغلبهم يتابع هسبريس
نفس السيناريو ينتظر المغاربة في شهر رمضان… واتمنى ان يكون توقعي خاطئاً
السلام عليكم…..صافي لمن كان يتساءل ومتخوف من الحجر الصحي الكامل في المغرب؟؟؟؟؟ القرار جا ليوم من فرنسا……فلنستعد لحجر صحي شامل في المغرب . حسببي الله ونعم الوكيل…..
بشرو ولا تنفرو شهر رمضان في البيوت
الحكومة سعيدة جدا بهذا الخبر و ستجده سببا في فرض حجر ليلي في رمضان و السبب الموجة الثالتة الغير موجودة في المغرب متناسية ان تلك الدولة تفرض الحجر لكنها تساعد مواطنيها ماديا و معنويا .. اما نحن لا ماديا و لا معنويا و ايضا الغرامات المتنوعة
استعداد……اللهم احفظ البلاد من كل ما هو شر
غادي يخرج سي العتما ني ويدير كوبي كوبي هانا قلتهالكم ستناو
ما هذا يا هذا؟ كل هذا محبوك و مدروس. سيناريو بايخ. و راكوم فاهمين. لا داعي لاستهلاك الكلام . رمضان مبارك كريم
ما قاله ماكرون وهو اغلاق المدارس والاعداديات ثانويات ودور الحضانة لمدة ثلاثة أسابيع مع تعميم الحضر على كافة البلاد من 6صباحا الى7 مساءا ووضع أجندة بتلقيح جميع
والله حتى مرضنا بهادشي نفسانيا
هانية فرنسا كاتكلف بشعب ديالها بجميع المصاريف والمغرب كايجوع شعب ديالو
لسان رئيس الحكومة يقول آش بان لكم نديروا بحالهم ؟ وزير الداخلية يجيب بلاتي شوية واحد الأسبوع غاتبان معيقة !! وزير الصحة يعقب نفرشوا لها بعدا نطلعوا عدد الإصابات والوفيات وخصوووصا التركيز فالتقارير على كلمة “الفيروس المتحور” والبقية تجيب صافي اتفقنا
آلله يرفع علينا هدا الوباء ما يتير انتباهي أن الأغلبية أو على الأقل وحد30/ مطبوع ليهم في العقل تعهم أننا قاصرين أو علينا الوصاية أو نحن ولاية من ولايات فرنسا غير تيخرج شي بلاغ تتلق حتى حنى ووو مدخل فرنسا في أمورنا يجب أن تلغى هده الأفكار من عقول بعض الناس فرنسا دير لحضر أو شيئ آخر فهي حرة والمغرب يقرر حسب ما يجب أن يكون أتمنى أن تتحرر بعض العقول
لم يسبق في تاريخ البشرية ان عرفت مثل هذه الامور مما يدل على خطة مبرمجة متفق عليها من طرف سحرة فرعون .ولكن الزمن كشاف كما يقولون
لم يفرض الحجر الصحي الشامل بل تم تعميم بعض الإجراءات لتشمل كامل التراب الفرنسي بعدما كانت محصورة في بعض الجهات، وهي حظر التحول بعد السابعة مساء وعدم التنقل لأكثر من 10 كيلومتر من المنزل الا للضرورة القصوى
لا يمكن ان يكون هذا الذي يحدث ويسمى كورونا بالشيء الطبعيعي؟ هذا الفعل مدبر والسؤال من وراءه؟ جاءت سلالة والان سلالة ثانية ؟ وربنا الثالثة مع الوقت،؟ وفي هذه السلالات موجات؟ ههه. الموجة الأولى والثانية والثالثة وتاتي الرابعة والخامسة. ثم اءا اغلقت فرنسا وغيرها من الدول المتقدمة فالمواطن ياخذ حقه زيادة يعاني فقط من الملل والروندتين،؟ نحن نرى الجوع ومع كل سلالة جديدة جوعى اكثر….
قرأت خبر عاجل فرنسا تعلن الحجر الصحي الشامل ، حسيت راسي ساكن فمارسيل ولا نانت ولا ضواحي باريس ( براكا من التبعية حتى فالتدابير الوقائية نتبعو فرنسا و لا بزاف ).
هذه ليست إلا مؤامرة من عدو الإسلام ماكرون لإغلاق المساجد في المغرب
لا للحجر الصحي عمرو بيوت الله
أكثروا من الدعاء في هذا الشهر المبارك