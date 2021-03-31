الرئيس الفرنسي يعلن فرض الحجر الشامل بالبلاد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض الحجر الشامل في البلاد لمدة أربعة أسابيع، ابتداء من مساء السبت، بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا.

وقال ماكرون في كلمة له مساء الأربعاء بأنه سيتم تعميم القيود الصحية المفروضة في بعض المناطق على جميع أرجاء البلاد.

وتقرر إغلاق الحضانات والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع في فرنسا.

واعترف الرئيس الفرنسي بأن الجهود المبذولة لم تكفي لكبح جماح السلالة المتحورة للفيروس.