الرئيس الفرنسي يعلن فرض الحجر الشامل بالبلاد

الرئيس الفرنسي يعلن فرض الحجر الشامل بالبلاد
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:15

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض الحجر الشامل في البلاد لمدة أربعة أسابيع، ابتداء من مساء السبت، بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا.

وقال ماكرون في كلمة له مساء الأربعاء بأنه سيتم تعميم القيود الصحية المفروضة في بعض المناطق على جميع أرجاء البلاد.

وتقرر إغلاق الحضانات والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع في فرنسا.

واعترف الرئيس الفرنسي بأن الجهود المبذولة لم تكفي لكبح جماح السلالة المتحورة للفيروس.

الحجر الشامل الرئيس الفرنسي كورونا ماكرون

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‫تعليقات الزوار

36
  • مجهول
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:18

    كنشم رائحة الحجر الصحي هنا في المغرب غير الله يحفظ

    70
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  • مغربي قح
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:19

    ما سمعته هو استمرار الامور ما هو عليه ،حظر التجوال بعد 7 مساءا مع عدم التنقل خارج الجهة او اكثر من 10 كيلومتر عن عنوان الاقامة .لم يتكلم عن حجر شامل.

    72
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  • علي علي
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:20

    صافي هيا غير نوجدو راسنا حيت لدارتها فرنسا غانديروها

    27
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  • adnane
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:21

    العثماني copier coller نهار قبل رمضان

    25
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  • la folie
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:21

    أعتقد أن هذا الشخص أقسم مع حزبه تدمير فرنسا خلال فترة رئاسته، وهو على ما يبدو جاد في ذلك… الهبال هذا

    5
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  • مغربية
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:21

    الله يحضر السلامة
    ما قادين على شي حجر فالمغرب راه الناس تخنقات

    14
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  • محمد
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:21

    اياه، و حنا مالنا ؟
    ياكما غادي ديرو عاوتاني جار و مجرور !
    كونوا رجالا و براكة من العياقة

    13
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  • من فرنسا...
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:22

    نعم الحجر الشامل من جديد ..المدارس تقفل مع تسريع التلقيح… اللهم احفظ بلدنا المغرب مما نعيشه نحن في اوربا…

    15
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  • N.H
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:22

    و ما دخلنا في فرنسا؟؟؟أم أننا مستعمرة من مستعمراتها الإفريقية؟؟؟لكل أتباع ماما فرنسا لن تصلوا أبدا إلى أي مكان ما دمتم تخنعون لها و هي من تتحكم فيكم و تقوم بحلبكم

    -10
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  • وعطيو لقيمة لراسكم
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:23

    ونتما حاضيين غير فرانس، وعطيو شوي ديال لقيمة لراسكم وديوها فمصلحة لبلاد ؤلعباد شوي…

    8
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  • islamara
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:23

    سعدات لي دوز حياتو بكري مبقا ما يعجب

    17
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  • khalidi
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:23

    الحر لا يلدغ مرتين
    استفيدي يا حكومتنا من الدرس القاصي الدي تلقيتها عند تسلل حاملي الفيروس من فرنسا وغيرها الى بلدنا الطاهر

    -11
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  • الصادق
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:24

    السلام عليكم
    نبارك لأنفسنا الحجر المقبل اقتداء بالدولة الفرنسية.
    كل ما تفعله فرنسا نقلده حتى الحجر!
    الله يحفظ المغرب والمغاربة.

    7
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  • youssef youssef
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:25

    المغاربة……..وجدوا ريوسكم…….بان العربون…..

    -4
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  • kacimi
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:25

    أغلقت فرنسا؛..
    فهل سيغلق المغرب…!؟
    نسأل الله ألا تعاد الكَرَّةَ…

    5
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  • مهاجر بفرنسا( ح.ش)
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:25

    نسأل الله الصحة والعافية لكل البشرية ، وأخيراً تزامن الحجر الصحي في شهر رمضان المبارك لكن للأسف الشديد سنحرم من صلاة التراويح ولا يمكننا قضاء هذا الشهر في المغرب بسبب تعليق الرحلات مع فرنسا والله يفعل ما يشاء

    4
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  • لا للحجر
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:26

    ان هذه الاخبار يتم استخدامها لتغذية حملة الخوف و “تبرير” “جميع السياسات التي تضعها الحكومات بما في ذلك:
    • إقفال تام،
    • إغلاق النشاط الاقتصادي ،
    • الفقر والبطالة الجماعية ،
    • حالات الإفلاس
    • الإبتعاد الاجتماعي،
    • كمامات الوجه و بالتالي اقنعة على الوجوه،
    • اجبارية اللقاح.
    • جواز السفر الصحي
    والآن دخلنا في ما يسمى بـ “الموجة الثالثة”. (لكن أين البيانات ؟؟)
    إنها “حزمة أكاذيب” معقدة.
    إنها جريمة ضد الإنسانية. . .

    15
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  • أستاذ
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:27

    تقرر إغلاق المدارس في فرنسا للأسف، ولم نسمع المواطنين الفرنسيين يتهمون الأساتذة بأنهم السبب في هذا الإغلاق لكي “ينعموا بالراحة” ههه
    شتان بين مواطن يحب المدرسة والأستاذ ولا يشهد شهادة الزور، وبين مواطن آخر يتقطر سما، يسب المدرسة العمومية ويعلق فشل التعليم على ظهر أستاذ لا يجد أبسط وسائل وظروف الاشتغال.
    عواشركم مبروكة

    10
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  • الساخي محمد
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:28

    شكرا لهسبريس على تتبعها لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون ف 3 مليون مغربي بفرنسا أغلبهم يتابع هسبريس

    0
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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:28

    نفس السيناريو ينتظر المغاربة في شهر رمضان… واتمنى ان يكون توقعي خاطئاً

    6
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  • جاء القرار من فرنسا...
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:28

    السلام عليكم…..صافي لمن كان يتساءل ومتخوف من الحجر الصحي الكامل في المغرب؟؟؟؟؟ القرار جا ليوم من فرنسا……فلنستعد لحجر صحي شامل في المغرب . حسببي الله ونعم الوكيل…..

    7
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  • omar01
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:30

    بشرو ولا تنفرو شهر رمضان في البيوت

    6
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  • قنيطري
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:30

    الحكومة سعيدة جدا بهذا الخبر و ستجده سببا في فرض حجر ليلي في رمضان و السبب الموجة الثالتة الغير موجودة في المغرب متناسية ان تلك الدولة تفرض الحجر لكنها تساعد مواطنيها ماديا و معنويا .. اما نحن لا ماديا و لا معنويا و ايضا الغرامات المتنوعة

    15
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  • mostapha massouk
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:31

    استعداد……اللهم احفظ البلاد من كل ما هو شر

    4
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  • oujda48
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:31

    غادي يخرج سي العتما ني ويدير كوبي كوبي هانا قلتهالكم ستناو

    5
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  • الريفي
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:34

    ما هذا يا هذا؟ كل هذا محبوك و مدروس. سيناريو بايخ. و راكوم فاهمين. لا داعي لاستهلاك الكلام . رمضان مبارك كريم

    8
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  • Nour France
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:36

    ما قاله ماكرون وهو اغلاق المدارس والاعداديات ثانويات ودور الحضانة لمدة ثلاثة أسابيع مع تعميم الحضر على كافة البلاد من 6صباحا الى7 مساءا ووضع أجندة بتلقيح جميع

    0
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  • rabie
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:37

    والله حتى مرضنا بهادشي نفسانيا

    1
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  • أسامة تامدي
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:38

    هانية فرنسا كاتكلف بشعب ديالها بجميع المصاريف والمغرب كايجوع شعب ديالو

    1
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  • copier coller
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:39

    لسان رئيس الحكومة يقول آش بان لكم نديروا بحالهم ؟ وزير الداخلية يجيب بلاتي شوية واحد الأسبوع غاتبان معيقة !! وزير الصحة يعقب نفرشوا لها بعدا نطلعوا عدد الإصابات والوفيات وخصوووصا التركيز فالتقارير على كلمة “الفيروس المتحور” والبقية تجيب صافي اتفقنا

    0
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  • mourad
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:40

    آلله يرفع علينا هدا الوباء ما يتير انتباهي أن الأغلبية أو على الأقل وحد30/ مطبوع ليهم في العقل تعهم أننا قاصرين أو علينا الوصاية أو نحن ولاية من ولايات فرنسا غير تيخرج شي بلاغ تتلق حتى حنى ووو مدخل فرنسا في أمورنا يجب أن تلغى هده الأفكار من عقول بعض الناس فرنسا دير لحضر أو شيئ آخر فهي حرة والمغرب يقرر حسب ما يجب أن يكون أتمنى أن تتحرر بعض العقول

    0
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  • قدور
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:42

    لم يسبق في تاريخ البشرية ان عرفت مثل هذه الامور مما يدل على خطة مبرمجة متفق عليها من طرف سحرة فرعون .ولكن الزمن كشاف كما يقولون

    0
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  • حفيظ فرنسا
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:42

    لم يفرض الحجر الصحي الشامل بل تم تعميم بعض الإجراءات لتشمل كامل التراب الفرنسي بعدما كانت محصورة في بعض الجهات، وهي حظر التحول بعد السابعة مساء وعدم التنقل لأكثر من 10 كيلومتر من المنزل الا للضرورة القصوى

    0
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  • عبد الرحيم
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:43

    لا يمكن ان يكون هذا الذي يحدث ويسمى كورونا بالشيء الطبعيعي؟ هذا الفعل مدبر والسؤال من وراءه؟ جاءت سلالة والان سلالة ثانية ؟ وربنا الثالثة مع الوقت،؟ وفي هذه السلالات موجات؟ ههه. الموجة الأولى والثانية والثالثة وتاتي الرابعة والخامسة. ثم اءا اغلقت فرنسا وغيرها من الدول المتقدمة فالمواطن ياخذ حقه زيادة يعاني فقط من الملل والروندتين،؟ نحن نرى الجوع ومع كل سلالة جديدة جوعى اكثر….

    0
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  • متعجب
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:47

    قرأت خبر عاجل فرنسا تعلن الحجر الصحي الشامل ، حسيت راسي ساكن فمارسيل ولا نانت ولا ضواحي باريس ( براكا من التبعية حتى فالتدابير الوقائية نتبعو فرنسا و لا بزاف ).

    1
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  • Rifi
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 19:51

    هذه ليست إلا مؤامرة من عدو الإسلام ماكرون لإغلاق المساجد في المغرب
    لا للحجر الصحي عمرو بيوت الله
    أكثروا من الدعاء في هذا الشهر المبارك

    -1
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