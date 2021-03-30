الرئيس والجلاد..

تلقب موريتانيا بأنها “بلاد المليون شاعر”، لكن الأمر لا يخلو من مبالغة إعلامية، لأن هذا اللقب كان سببه تحقيق إعلامي نشر في مجلة العربي سنة 1967. وقتها لم يكن عدد جميع سكان موريتانيا يتجاوز هذا العدد تقريبا.. ورغم ذلك لا يمكن إنكار تعلق الإخوة الموريتانيين بالشعر واللغة العربية الفصيحة، كما هو الأمر بالنسبة لسكان المغرب في أقاليمه الجنوبية، ومن ثمة لا يمكن تصور العلاقات مع موريتانيا إلا في إطار تكامل مفروض. وحتى بالعودة إلى التاريخ لن يجد الباحثون أي صعوبة في إثبات العلاقات العريقة بين الموريتانيين والسلاطين المغاربة، حتى إن أول وزيرة في حكومة السلطان المغربي المولى إسماعيل كانت هي “الشنقيطية” خناثة بنت الشيخ بكار المغافري، والمعروفة بخناتة بنت بكار، التي تزوجها السلطان، وكانت لها حظوة كبيرة في مقامات العلماء، وداخل البلاط وخارجه، وهي أيضا والدة السلطان عبد الله بن إسماعيل.
وبغض النظر عن الجزئيات التاريخية فإن المغاربة لا يقبلون أي إساءة إلى هذا البلد الجار؛ لكن ما حصل مؤخرا يستحق أكثر من وقفة تأمل، لأن جهة ما أصبحت تخطط في واضحة النهار لقتل أي فرصة لتطوير العلاقات بين المغرب وموريتانيا، وإلا ما معنى أن يتورط الرئيس الموريتاني في دعم علني لمليشيات البوليساريو، عبر استقبال البشير مصطفى السيد، عضو ما تسمى “الأمانة الوطنية” للجبهة، باعتباره مبعوثا لرئيس الجمهورية الوهمية إبراهيم غالي.. بينما كان المغاربة ينتظرون ترجمة الاتصالات السابقة بين قيادات البلدين إلى مزيد من التعاون والزيارات المتبادلة.
ولأن الوهم لا حدود له، فقد خرج مبعوث الكيان الوهمي ليصرح للصحافة بأن اللقاء مع محمد ولد الغزواني كان إيجابيا وصريحا، ونسبت له الصحافة قوله: “خرجنا من اللقاء بثقة واطمئنان لمواقف إخوتنا الموريتانيين، ولمسنا في الرئيس الجدية والصدق والتقدير للأوضاع واتخاذ المواقف المسؤولة”. وقبل هذا اللقاء وهاته التصريحات لعب سفير الجزائر في موريتانيا لعبته لكي تنجح هذه المؤامرة، التي أغضبت الموريتانيين قبل أن تغضب المغاربة، فالبشير مصطفى السيد ليس سوى واحد من أشهر جلادي البوليساريو، بل إن أول ضحاياه هم الموريتانيون أنفسهم؛ ويمكن الوقوف على تفاصيل مروعة بقراءة محاضر الشكايات المرفوعة ضده أمام محاكم إسبانيا، وهي تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وجرائم أكثر خطورة مثل الإرهاب، والإبادة الجماعية والتعذيب.
هي إذن جلسة رئيس وجلاد، في مكان غير مناسب وزمن غير مناسب، ولا مجال للثقة في ما يتم ادعاؤه من حياد في التصريحات الرسمية، لأن الحياد هو عدم الاعتراف بكيان وهمي غير معترف به من لدن الأمم المتحدة. ويا لها من مفارقة، فالمغرب يتحرك دائما لدفع أي إساءة إلى موريتانيا، إلى درجة أن المغاربة عاقبوا حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، بسبب تصريح مسيء إلى هذا البلد الجار، وكانت تلك “التهمة” هي بداية مسلسل “سقوط شباط”، وفي المقابل تم التغرير ببعض الموريتانيين، في دعم الجلادين.. وحتى تكتمل المؤامرة، فقد دخل على الخط تجار “الإسلام السياسي”، ليتم استقبال الوفد المزعوم من طرف رئيس حزب الإصلاح والتنمية الموريتاني، وهو النسخة الموريتانية لحزب العدالة والتنمية المغربي، ولكن إخوان العثماني لا قيمة لهم عند إخوانهم في بلاد شنقيط.
لا ضير أن تلعب الديبلوماسية المغربية أوراقا ترجو منها التقارب مع الجارة وعدم تركها للجارة الأخرى الجزائر لتتبنى معها أطروحتها المشروخة لكن ليس مقبولا من المغرب أن ينسى أنه دولة قوية في المنطقة وأن موريتانيا قد تحتاجه تجربته في جميع المجالات حتى السياسية منها لدا عليه التعامل بحزم مع كل الإنزلاقات الصادرة من موريتانيا
شوف ممكن نتق في الجزائريين مليون مرة من المورثانييين اكبر منافقين ودابة عل الأقل ان الجزائريين أعداء مباشريين اما المريتانيين بحال شي قنبولة موقوتة وخبيتة حنا لي سلمنا ليهم موريتانيا راه المغرب كان ممتد إلى شمال السينيگال ودروبنا اخبزنا وحتى الجزائريين نكاريين الخير وانتها
أتمنى فيك غيرتك و مصداقيتك يا ولدي . لكن أعلم أنك نعرف أن السياسة هكذا حال و أحوال لا حدود لها و لا ٱفاق محدود في كثير من الأحيان تفوق التصور و مع ذلك الله غالب على أمره.
فمزيدا من التنوير و لا عليك و شكرا لك و لزملاءك.
إلى صحراوي شرقي أو غربي أو الله أعلم** : ردٱ على ندخل سابق لك في الموضوع ودون أن أضيع معك الوقت للرد على تساؤلاتك السخيفة…. فقط على قولك أن من هم على الصورة يختلفون عن المغاربة… فهل من هم في كلميم وسيدي افني وأسا وطنطان وطرفاية والعيون والسمارة وبوجدور والداخلة وبنو عمومتهم في سيدي قاسم وتيزنيت والرحامنة وشيشاوة و كامل التراب المغربي من نفس العرق وبنفس العادات والتقاليد واللهجة ليسوا صحراويين وبنفس المميزات..؟ والله إنك ما عندك وجه علاش تحشم وأنت تستمر في بث سمومك و لإثارة الأحقاد والتفرقة بين أشقاء مسلمين تجمعهم روابط القرابة الدم والتاريخ المشترك
موريطانيا كذلك الطفل الذي تدلله زوجة أبيه،فتغدق عليه بالعطايا واللعب لكي يأنسها في وحدتها،لأنها المسكينة عاقر.لكن الطفل لن ينسى أمه التي أرضعته!
كفى من الكلام عن الأخوة و الأشقاء وووووو. اذا كنت قويا اقتصاديا و عسكريا سوف يهابك الجميع ولن يهمك الدول القزم.
الصورة تعبر عن نفسها، فإذا ما نظرنا إلى ذلك الجلاد وهو جالس في حضرة رئيس دولة و رجله اليمنى فوق اليسرى ونعله في السماء (وهذه علامة استصغار وعدم احترام عند العرب) وتقاسيم وجهه توحي بأنه لا يكترث وغير مبال وكأنه يقول لمضيفه لقد وصلتك الأوامر فاعمل بما امرت…
غريب امر هذه الشرذمة ومن يقف وراءها
المغاربة لم يفهمو و لن يفهمو شيء في اللعبة السياسية .جميع دول العالم هم دمية تحركها لوبيات في الخفاء .
و هناك شيء اسمه في السياسة تبادل الادوار مثل اليوم معك امريكا و دول اخرى و ضدك روسيا المانيا و دول اخرى في اي لحظة يتم تبادل الادوار بين الدول لانها لغة المصالح .
مشكلتنا نحن المغاربة خصوصا هي العاطفة و هذا يظهر جليا عندما اعلن التطبيع مع اسرائيل خرج المغاربة يهللون و يسبحون بحمد امريكا و اسرائيل ، و في اخر لقاء للسفير اسرائيلي في المغرب رفض الاعتراف بالصحراء المغربية و حتى الادارة الامريكية الجديدة لم تحدد موقفها و لن تحدده لان هذه هي امريكا المصلحة اولا .
جميع الدول العالم تفهم جيدا ان دول الكبرى تقوم بشيء اسمه تبادل الادوار و الدول الذكية تتعلمت كيف تستفيذ من الامر و اغلب الدول العربية تعلمت الدرس و اصبحت اكثر ذكاءا و تعلمت التكيف مع الوضع الا نحن المغاربة لا ادري لماذا.
كل ما خرج شخص و كذب علينا او جاملنا او نافقنا نصدقه لهذا لنحقق اي شيء .
سنبقى في نفس الداومة طوال حياتنا
بخصوص المليون شاعر واللغة العربية نتذكر الكاتب والصحفي حنفي ولد دهاه حين منع من دخول لبنان والسبب لا يحمل التأشيرة والسؤال كان هل موريطانيا دولة عربية وبعد الاستشارات منع من الدخول لانهم لايعرفون هل موريطاني تتكلم عربي
لماذا دائما اسم الموريطاني يتبعه ولد فلان هل ضروري حضور الوالد حتى يلتزم بما يفعله الولذ
البوليزاريو ثلاثة
البوليزاريو الممول الحقيقي
البوليزاريو الخدام طالب معاشو المرتزق
البوليزاريو المستفيد من الطرفين
بينما بوريطة كلامه واضح
خرجو من الروندا ديالكم فاما مع او ضد ما ضحكوش علينا
يقول الحكماء، النجاح له أعداء، وستزيد حدة هدا العداء كلما تقدم المغرب خطوة الي الأمام با علي الصعيد الداخلي او الخارجي، هدا قدرنا، محاطون من كل جانب ببلدان ليست مرتاحة لما يقوم به اامغرب من انجازات، يجب ان نعي جيدا هدا الامر لكي نتمكن من التعامل مع كل جار حسب عقليته ومزاجه، فالمغرب يعي جيدا ما تنتظره من تحديات اتجاه هدا الوضع الإقليمي، كما اننا واثقون من جدية الحنكة والدبلوماسية المغربية بكل تقة وهدوء ولا نطبل ونهلهل كما يفعل الجار الشرقي عبر اعلامه الرسمي، قوتنا في سكوتنا وصمتنا، نتمني كمغاربة ان نعزز قواتنا الداخلية بقطع الطريق امام بعض السلوكات الخاطئة وان تعطي الاولية للفيات الهشة والضعيقة حتي نقلص من الفوارق الشاسعة التي تري بأم العين في مجتمعنا، عدا ذلك فنحن في الطريق الصحيح وهدا ما يغضب كما قلت جيراننا….
أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ المغربي هي الدولة المرابطين العظيمة. . وأبطالها واحفادها من موريتانية واتخذوا مراكش عاصمة لوحدتهم وسادوا العالم باسره وحققوا إنجازات باهرة من أعماق الصحراء إلى أوروبا… لكن في زمن النفاق واﻻسﻻم السياسي المغشوش ؟! تسمع طعنات هنا وهناك حتى من فصيلة الدم الواحدة !، نعم انهم إخوان … وﻻ يغرننا اسماؤهم وايديولوجياتهم. .. كما سحقوا في مصر وهزموا في تونس وضيعوا اﻻمانة في المغرب هاهم في موريتانيا يخونون العهد غير مبالين بحزب إخوانهم في المغرب… ﻻنهم من طينة واحدة النفاق السياسي والتقية ..والطيور على أشكالها تقع.
على موريتانيا ان كانت فعلا دولة تحترم نفسها و ارادت ان تبني علاقات مع المغرب في شتى المجالات والتعاون من اجل علاقة رابح رابح ان نكون واقعية مع نفسها وصريحة مع المغرب هل عي هي مع دولة عريقة او مع مرتزقة وعصابات لا مجال لازدواجية الخطاب معي او ضدي ومريضنة معندو باس .
بلاد ترزح تحت الجهل والتخلف ، كان الافضل لها ان تكسب المغرب المتقدمة والمتحضرة ، وان تدعمها في مشاريعها ونهضتها التنموية وتنقذ بذلك شعبها وبلادها ، على الموريتانيين ان لا يسامحوا الحسن الثاني رحمة الله عليه لتفريطه في موريتانيا التي كانت جزء من المغرب
اضن أن هناك أمور خفية كثيرة بين المغرب و موريتانيا لمجابهة الجزائر فالامن القومي والمخابرات ضعيفة في موريتانيا لهذا يستقبلون البوليخاريو ليتقو شر المخابرات الجزائرية
سبق للقدافي ان افتتح ابناكا بموريطانيا و بعد مدة افلست لانها كانت تعطي القروض و بما ان اسماءهم متشابهة فعندما يستدعون زبونا يقول لهم
انا ماني ولد السالك محمد
انا ولد السالك محمد ولد بيه
و كدلك سمعت في احصاء سكاني سابق بان الجميع تم تسجيلهم مزدادين في فاتح يناير
باختصار الجزاءر تتعامل مع عشرين موريطاني فهم الدين يسيطرون على البلاد اما اغلبية الزنوج مهمشين كثيرا و مصنفة الاولى في العبودية