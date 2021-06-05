الرباح .. السياسة والاسترزاق

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تعليقات الزوار51
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يجب فتح ساحة جامع الفنى لهاد لحلايقية، الحلقة بدات.
حنا أصحاب حوادة الشغل والا مراض المهنية ضيعونا فين الزيادة ديال 2013 لي كانت كل سنوات حتي جيتو نتوما
حزب العدالة والتنمية هو السياسة و الإسترزاق شخصيا إنتهى الكلام.
كلكم بحال بحال، انت يا الرباح خرجتي على قنيطرة، و تتهرب من التواصل مع المواطنين… الحزب اللي يحكم هو الملك فقط
والله ماعندكم علاش تحشموا
خاصكم تعتذرو للمغاربة وبلا ما توروهم وجاهكم في الانتخابات المقبلة
حزب عجيب وغريب لحصيلة عشر سنوات عجاف!!
اتعبتم الشعب بالخطابات والهراء،
عن اي حكامة تتحدثون،
اسألوا موظفي القطاعات يحكون لكم عن التجاوزات،
لقد نصبوا أطر الحزب في المسؤوليات،
و الصفقات لمكاتب الدراسات الموالية للحزب وغير. وغير،
الاقصاء والظلم في حق الكفاءات،
ناهيك عن القرارات اللاشعبية، :
الله يجعل البركة، نريد حكومة مسؤولة وقوية ومعقول، عيينا من الخطابات ااشعبوية واستغلال الدين
للأسف الشديد اصبح خطابكم في واد وسلوكاتكم في واد اخر وفقدان الثقة فيكم
اولا انا لست تابعا لاي حزب ولم يسبقني لي ان صوت على اي حزب ولكن دعمتكم في السابق عن طريق دعوة عاءلتي واصدقائي من اجل التصويت لصالح حزبك
انا مغربي مقيم في امريكا منذ عشرون سنة واقولها صراحة انكم اسوء حزب حكم المغرب قد تكونون نزهاء ولكن هدا لن يساعد الشعب في شيء قد تكونون نزهاء ولكن هدا لم يبسط الحياة اليومية للمواطن المغربي فقط انكم نزهاء هدا لا يشفع لكم انكم لا تعرفون كيف تسير الامور في الجماعات الحضرية وحتى القروية ولهذا ارجوا من الشعب المغربي ان يصوت لمن له القدرة والشجاعة على مواجهة الصعاب وله القدرة والتجربة العملية والراسمال البشري. الشعب المغربي يستحق الكتير مما قدمتم للاسف حصيلتكم جد ضعيفة في مغرب متقدم اي انكم كنتم الحلقة الاضعف من ناحية المواكبة منذ تولي الملك محمد السادس ولهذا ارجوا ان تكونوا واقعيين مع انفسكم قبل المواطن المغربي وان اختاركم الشعب المغربي فاني اتوقع السكت القلبية للاقتصاد المغربي ببساطة لن تقدروا على مواكبة التقلبات الاقتصادية العالمية
دوك شعارات الفارغة ديالكم مشات مع 2011 دبا مبقاتش تقدر تنفعكم شعب عاااااااق بكم
قل:حملتم كل شيء من أجل مصالحكم الشخصية،ولا تقل:نتحمل كل شيء من أجل البلد.غريب أمركم في البيحيدي،ماذا قدمتم للبلد منذ 2011؟الشيء الوحيد الذي تغير هو تحسن حالتكم الاجتماعية بحيث أصبحتم أصحاب فيلات وسيارات فارهة وإقامات ومشاريع وحسابات بنكية سمينة،أما البلد يا أخي،فلم تجن في مرحلتكم إلا الديبشخي ….التقاعد/التعاقد/تحرير المحروقات/قانون الإضراب…..وحدة تنسيك فالأخرى،.آخر من يمكن أن يتحدث عن البلد هو أنتم يا تجار الدين
هذا الأخ يتحدث ولا يستمع له أحد فكيف نستمع له نحن الآن تجار الانتخابات لقد ارتكبتم أخطاء فادحة لم يرتكبها أي حزب قبلكم كان المغاربة يعقدون عليه آمالا كبيرة لحل مشاكله ولكن للأسف الشديد الآن انكشفت اللعبة ولن تنطلي ألاعيبكم علينا مرة أخرى لا أنتم ولا غيركم فلتذهبوا إلى الجحيم .
“يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون “صدق الله العظيم .
أكلتم البصارة أمام الشعب كأنكم فقراء وأنتم وزراء
أكلتم غلة الشعب أمام الله كأنكم خذام الشعب وأنتم تزيدون في خذلان الشعب
أكلتم أرزاق الناس في حكمكم كأنكم مصلحوا الشعب وأنتم من أرذل طبقة الشعب
أكلتم وتأكلوا وستأكلوا ونار جهنم تنتظركم لتأكل من أكل من ليس أكله
فمسؤوليتكم حسابها عسير وآخرتها جهنم خالدين فيها لا هروب من نهايتكم
فالمنتحر في عنقكم فالعاهرة في عنقكم فالفقير في عنقكم… فكيف أنتم تحبون جهنم التي هي مآلكم وبيس المصير
غيرجعو بحال نزار والملولي وندى كل واحد غيفضح لاخر وتبانو على حقيقتكم كلكم فردة وحدة دبا عاد بأن ليكم المواطن مسكين الله ياخد فيكم الحق
je veux dire a vous PJD une courte phrase ”s’il vous plait degage /degage
لا ضير فسيحبط المغاربة الإسترزاق بالدين…من سيمات المنافقين …ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا…ألا إن سلعة الله غالية … الإستوزار والمناصب العليا و الإستحواذ على الجامعات والمؤسسات و الجماعات لا تصل حتى مرتبة الرزق أو الإسترزاق لأنها مبنية على النفاق وليس الإستخقاق…وللناخبين أقول أوقفوا المتأسلمين الذين يسترزقون بإسم الدين ويقطعوا فرصا للترقي الإجتماعي أمام أبنائها و الأجيال الصاعدة غير المنتمين لحزب أو جماعة متأسلمين… وما نخشاه هوأن نقع المغرب في ظلمات غيهم و كبائر نفاقهم علما بأن مآلهم أولا و أخيرا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله.
ياخويا اش كيديرو للهضرة…. والوجه قاصح !!!!!
الندالة والتعرية
من أين لك هذا ياعزيز؟
صرح بممتلكاتك اليوم انت و زوجتاك. أما عن ممتلكاتهم قبل المسؤولية فكانت معدومة.
هادا باقي في سياسة اولا في شي منصب ؟؟؟؟؟ الله يرحمك يا بلادي
صراحة هذا الحزب نجح في تسيير بعض الجماعات المحلية لأنه قريب من المواطن أما السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووووو الكبرى فقد فشل فيها فشلا دريعا وكان منديلا لجهات عليا لهذا نترك الحكم للملك ويختار من يعمل معه أما جميع الأحزاب فهي في سلة واحدة.
plutôt vous avez tous bien profité de vos nouvelles situations ; vos photos ” pauvres et démunis avec des sandales en plastique ” circulent toujours.
نحن صوتنا عليكم للحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة ومن بينها
المقدسات فلسطين و قضيتنا الترابية ولم ننتخبكم على التطبيع مع اليهود الملاعين بحجة الدفاع عن القضية الوطنية
هدا خطأ قاتل وخيانة ما بعدها خيانة
خيانة لله ورسوله وللوطن
بنادم متيمرگش كل انتخبات نفس ديسك.
بسم الله الرحمان الرحيم والله تم و الله إن الأحزاب الإسلامية السياسية خاصة حزب الندالة و اللاتنمية أكبر منافقين على وجه الارض لأنني إشتغلة معهم عن قرب
votre partie est périmée hors service. Dégagez.
أعضاء حزب العدالة والتنمية اكبر مسترزق من السياسة باسم الدين من كبيركم بنكيران إلى صغيركم وقد استرزقتم وفزتم فعلا منذ 10 سنين نتمناها الا تتكرر وتعود هذه المرة لأنكم دهاة قادرون على اقناع واستجلاب الضعفاء والارامل والفقراء بتوزيع ما وزعتموه في العقدة السابقة
هاهوما بداو تاني والله مكايحشمو هاد ناس
سيماهم على وجوههم.الاسترزاق .كفى بهتان افقرتم المغاربة .اف لكم ولما تعملون.انتم ليست لكم خبرة في العمل السياسي .ولا تجيدون الا الاغلاق على المواطنين .حصيلتكم كارثية .اخسؤو يا بوجوهكم الكالحة .لامكان لكم بعد اليوم في العمل السياسى لانكم لا تصلحون الا للتهريج .
فاتكم القطار. بديتي مزيان وحسنا بكم الظن وفرحنا والله. ولكن خيبتمونا ومرضتونا وخرجتو علينا ومن سمحوش لكم. الله بخد فيكم الحق.
faites votre bilan de dix ans et montrez aux citoyens ce que vous avez réalisé vous et votre bande dans toutes les villes que vous avez géré.
presque rien sauf que vous vous êtes enrichis sur les dos de ceux qui vous ont élus et vous ont fait confiance.
سيدي الوزير!!!! كلا حزب البيجيدي غير مبادءه ومواقفه والشاهد على ما اقول هو كثرة محاكمة الفاسدين المنتمين اليكم من طرف القظاء المغربي…. لقد استفحل الفساد في عهدكم… وغلاء المعيشة والرشوة والزبونية ….. بالله عليكم ماذا فعلتم للمواطن منذ 11 سنة من حكمكم !!!! لاشيء!!!! هناك مبادرات من جلالة الملك حفظه الله الذي بفظله يصدر أوامره السامية لكي تنفدوا!!!! اما حزبكم فلم ينتبه البثة للطبقات الفقيرة والمتوسطة الفقيرة والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة زالمتقاعدين والاجراء والعاملين وذوي الشهادات العليا وووووو!!!!! ڤي هذه اللحظة بالذات بدأتم في الاستيقاظ.من سلامتكم العميق جدا وتتهمون البعظ بتبخيس كل ( ما انجزتموه؟) لكن الواقع يؤكد انكم كنتم غافلين اومتغافلين على حقوق المواطن ايام فترة حكمكم …… انتم الذين جمدتم معاش المتقاعد برفع المرسوم 77 من الدستور…. ابخس حزب في عهد الحكومات السابقة بشهادة الجميع …. اما من يصفق لكم فهم من اصحابكم الذين وفرتم لهم اعلى المناصب ….. لنا موعد مع الانتخابات وسترى موقعكم اين وصل!!!! هناك عزوف من طرف المواطن حتى باث لا يثق فيكم وفي كلامكم !!!!!!
عشر سنوات ولايتين قوموا انجاجاتتكم قل هاتوا برهانكم…والسلام.
ماذا فعلتم بالمواطنين الزيادة في المحروقات المواد الاساسية الزيوت الماء والكهرباء التقاعد ووو من الأفضل ان تغادروا الساحة لم يعد اي احد يرغب فيكم افقرتم المواطنين لمدة 10 سنوات
يكفي انكم ذخلتم مريدين وستخرحون اغنياء بتقاعد مريح رغم انكم لم تساهموا في صندوق التقاعد مع اقامات فخمة وسيارات فارهة
طفرتيه حتال مدينتك عاد بغي تخدم مصالح البلاد سيرو عطيونا التساع
انسحبوا من الساحة، ان ظهوركم يستفز المغاربة….. كلامنجية
حزب لن يحظى بالثقة مستقبلا خدعنا فيه .
وعود كاذبة
لا شجاعة .
تصلون على اكتاف الطبقة الاجتماعية الشعبية والمسحوقة خصوصا عن طريق ما سيمى بالأعمال الاجتماعية.
مازال عندكم الوجه كن تحشم راكم اصبحتم مصدر الاشمئزاز للمغاربة
بركة عليك برلمان وزير و عمدة بركا عليك خمرت ومادرت والو جمع راسك ان لم تستحيي فقل ما شءت دوختنا بفضح لاءحت لكرمات ودربت الطم خوفوك؟؟؟؟؟؟
أسوأ حكومة في تاريخ المغرب المستقل. أسوأ حكومة قضت على الطبقة المتوسطة،أسوأ حكومة أغرقت البلاد في الديون.أسوأ حكومة عنفت رجال التعليم وفرضت التعاقد المشؤوم. حزب العدالة والتنمية عرف المغاربة انتهازيته،يأكل الغلة ويسب الملة. حزب التجمع الوطني للأحرار جاء رجاله واطره أغنياء من عصمان المؤسس إلى عزيز أخنوش المنظم والمهيكل للتنظيم ببرامج واقعية ملموسة تستحق التأييد والتنفيذ. إنتهى الكلام.،
المسترزق الوحيد هو البيجيدي الذ يعمل ليل نهار على تفقير الشعب واغناء الاخوان المسلمين والتنمية مجرد وهم اسلاموي تلعب به ليس لكم تاريخ بل تاريخكم السطو على الخيرات وليس لكم خبرة حزب بدون هوية .
لإرجاع الأطفال القاصرين يجب أولا إنشاء وزارة تهتم بالشباب وطموح الشباب الدين يعيشون في المغرب وزارة تتوفر على ميزانية ضخمة ومن إختصاصين ومربيين نفسيين أكفاء همهم الوحيد هو الأطفال وتربيتهم تربية صالحة كل هذا لأنه ليس من المعقول أن نطلب من أطفال بريئة الرجوع إلى بلد أطفاله يتسكعون (déjà) في الشوراع فقراء لا يهتم بهم أحد فهذا يخيفهم ويفزعهم ولأنه في الواقع الآباء كذالك يشجعون أبنائهم على الهجرة إلى الخارج كل ما كان في سن مبكر فهو أحسن.
اوا الله يجعل البركة درتي لباس والله استجاب لدعاءك في السجود اوا سير اعطي لراسك الراحة وتبرع اترك او اتركوا المناصب لغيركم بالصحة والراحة.
منذ أن بلغتم سدة التسيير والبلاد وراء وراء. قهرتم الشعب المغربي بقراراتكم الجائر الظالمة. السياسة غرزتم اخر مسمار في نعشها. كنتم بمثابة صخر حطه السيل من عل. فلا غرابة في ذلك مادامت ايدي خارجية مساهمة في هذه المسرحية الساخرة الرديئة الاخراج. الإسلام السياسي حقل المنافقين والمرتزقة بما تحمله الكلمة من معنى. أين تلقيتم مبادئ السياسة؟!
ليكون المغرب احسن يجب ربط المسؤليه بالمحاسبه وليس عفا الله عما سلف. أما القنيطرة دمرتيه لا حافلات لا طبيعه مكاين غا الضس
اريد ان استمع للمحاضرة من اولها لكي اقول راي فيه من معي ومن ضدي
لو كنت عندك غير شوية ديال المعقول ماتكولش هاذ الهدرة الخاوية ولو ان كلش الاحزاب فاسدة لكن يبقى من احتقر المغاربة واصبح جلهم يشتكي من الفقر وحتى الجوع ما لم تجرؤ اي حكومة القيام به قد قمتم به انتم ..التفكير والاجهاز على المكتسبات على كل مستوى .اتعتقد ان بالصراخ سيصدقك الناس ههههههه سير اولدي دير الحلقة اما تسيير الدول عندو ماليه
تصريحات امام عدسات كاميرات المنابر الاعلامية موجهة لغير المغاربة…اما المغاربة فانهم اصبحوا يدركون قيمة كل حزب سياسي….اما ان يقال بان حزبا من الاحزاب يتحمل كل شيء من اجل البلد فحالة البلاد وما آلت اليه لا تدل على ذلك. مقالات كثيرة ورد فيها ان المغرب لم يعرف التدهور الذي وصل اليه في العشر سنوات الاخيرة..بل مؤسسات غير مغربية قالت بان مؤشر الفساد الذي يعرفه المغرب لم يسبق له مثيل.وزاد ت قائلة = حتى نية محاربة الفساد غير واردة….وتصريحات بعض المسؤولين في هذا الحزب تتعارض كثيرا مع تصورات المواطنين…على كل حال الانتخابات على الابواب والنتائج هي الحد الفاصل .
الرباح رئيس بلدية قنيطرة:
مدينة بدون حافلات
بناء قنطرة صغيرة عامين و مازال
مدينة بدون جرادي
مدينة كلها حفاريحفاري
بطالة فقر
إرحل إرحل بلا ماتصل
اقتربت الإنتخابات وبدأت طكوك الطهرانية وخطابات المظلومية نسمعها من جديد من أفواه كوادر حزب العدالة و التنمية الرباح يقول لم نأت لنسرق المال العام وأقول له ومعاشاتكم وتعدد رواتبكم ومهامكم ودفاعكم عن سياسة الريع
أليس كل هذا سرقة للمال العام ؟
النيفو طايح مابايناش عليك خريج المدارس الكندية، مرة مرة طلق شي قناة سياسية اوروبية الرباح باش تستافد ليك شوية وباركا من الحلقة
– تحسنت آوضاعكم اكثيراوعلى جميع الآصعدة
– إستبدلتم نساءكم بأخريات صغيرات السن
– تزوجتم الثانية والثالثة
– التقاعد و…. لن يتسع المجال للحديث هنا