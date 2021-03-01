الرباط تحسم كواليس الجمع الانتخابي لـ"الكاف"

حسمت العاصمة المغربية الرباط، بشكل شبه رسمي، جل كواليس الجمع العام الانتخابي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المرتقب يوم 12 مارس الحالي، بعد احتضانها نهاية الأسبوع المنصرم اجتماعا بين المرشحين الأربعة لرئاسة “الكاف” وممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم اللذين قاما بنقل توصيات جياني إنفانتينو، رئيس “الفيفا”، إلى الفعاليات التي حضرت الاجتماع.

وكشفت مصادر داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حديثها مع “هسبورت”، أن مبعوثي جياني إنفانتينو إلى الرباط، وبتنسيق مؤثر لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بين كل الأطراف المتداخلة، وضعا سيناريو الجمع العام لـ”الكاف” المقرر في العاصمة المغربية، والذي ستكون أهم مشاهده انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلفا لأحمد أحمد.

وحسب الخطة الموضوعة من طرف “الفيفا”، والتي تم اقتراحها على المرشحين الآخرين للرئاسة، من أجل إخلاء الطريق أمام الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، للفوز، فسيتم تنصيب كل من السنغالي أوغستين سانغور والموريتاني أحمد ولد يحيى نائبين أول وثانيا للرئيس على التوالي، على أن يتم منح المرشح الثالث الإيفواري جاك أنوما منصب المستشار.

ومن جهة ثانية، وحسب المصادر نفسها، فإن فوزي لقجع، النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيضمن لنفسه مقعدا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسب التصور الذي وُضع في اجتماع الرباط، نهاية الأسبوع المنقضي.