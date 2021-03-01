الرباط تحسم كواليس الجمع الانتخابي لـ"الكاف"

حسمت العاصمة المغربية الرباط، بشكل شبه رسمي، جل كواليس الجمع العام الانتخابي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المرتقب يوم 12 مارس الحالي، بعد احتضانها نهاية الأسبوع المنصرم اجتماعا بين المرشحين الأربعة لرئاسة “الكاف” وممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم اللذين قاما بنقل توصيات جياني إنفانتينو، رئيس “الفيفا”، إلى الفعاليات التي حضرت الاجتماع.
وكشفت مصادر داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حديثها مع “هسبورت”، أن مبعوثي جياني إنفانتينو إلى الرباط، وبتنسيق مؤثر لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بين كل الأطراف المتداخلة، وضعا سيناريو الجمع العام لـ”الكاف” المقرر في العاصمة المغربية، والذي ستكون أهم مشاهده انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلفا لأحمد أحمد.
وحسب الخطة الموضوعة من طرف “الفيفا”، والتي تم اقتراحها على المرشحين الآخرين للرئاسة، من أجل إخلاء الطريق أمام الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، للفوز، فسيتم تنصيب كل من السنغالي أوغستين سانغور والموريتاني أحمد ولد يحيى نائبين أول وثانيا للرئيس على التوالي، على أن يتم منح المرشح الثالث الإيفواري جاك أنوما منصب المستشار.
ومن جهة ثانية، وحسب المصادر نفسها، فإن فوزي لقجع، النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيضمن لنفسه مقعدا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسب التصور الذي وُضع في اجتماع الرباط، نهاية الأسبوع المنقضي.
صافي مشا فيها المغرب الفريق الوطني و الفرق المغربية ستعاني من ويلات هدا المسؤول الجنوب إفريقي . ستضيع كرة القدم المغربية كما ضاعت من قبل سابقا مع الكامروني عيسى حياتو الدي كان يكن الحقد للأندية المغربية .
غريب امر هاد الانفانتينو انتخابات الفيفا وانتخابات الاتحاد الاوروبي تدور في جو ديمقراطي اما قارتنا فتشجعونها على تخلفها بتكريس لعبة الكواليس واقتسام الكعكة بالتراضي لعبة مفضوحة
من جهة اخرى هل ستسمح السلطات بدخول ممثل جنوب افريقيا بعدما منعت دخول الفريق جنوب افريقي كايزر شيفس كاجراء احترازي ؟
لاحول ولا قوة إلا بالله التخلويض و التخربيق و التسمسير فكلشي، و الطامة الكبرى أن هادشي يتم الحديث عنه في الصحافة كما لو كان حدثا وقع بالأمس. إليكم يا ناس لمحة عن كيف تدار الانتخابات و توزيع المناصب و و و …
ان طريقة توزيع المناصب في الكاف بهدا الشكل الانتخابي غير المباشر قد يؤدي إلى الى موجة غضب وانتعاض في بعض دول أعضاء الكونفيدرالية لكرة القدم وقد تتدخل بعض الدول الوازنة كنجيريا وتونس ومصر التي تحتضن مقر الكونفيدرالية؛ ؛؛؛لدا للخروج من هده الإشكالية يبقى الاقتراع العام المباشر الوسيلة السفافة والنزيهة لكل مرشح يتقدم للكونفيديرالية أو الفيفا
كل شئ مخدوم .المصالح هي وحدها من تتكلم . اعطيني نعطيك . هاك ورى. واللي تفرش وبان مزيان هو التدخل ديال الفيفا باش السويسري يبقى ديما على رأسها سنين مؤيدة.
يصدعونا الرأس بالجموع العامة والانتخابات وووووو .
ماكاين والو غير لعبة الدادوس الحاضي يحضي اللاص.