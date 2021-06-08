الرباط تنتظر "تحركا سياديا" من إسبانيا لإنهاء حالة التردد في قضية الصحراء‬

تريد الرباط القطع مع مسببات الأزمة مع مدريد بشكل نهائي، فهي تعرف أن الحكومات تتغير لكن أوراق الضغط وهامش المناورة في قصر مونكلوا لا يطالهما أي تغيير. وتشكل الأزمة الأخيرة الأخطر من نوعها منذ عام 2002؛ ذلك أن إسبانيا اختارت المساس بالمصالح العليا للمملكة، وتبقى واقعة “بن بطوش” القشة التي قصمت ظهر البعير.
وبعد أسابيع من الشد والجذب وتبادل الاتهامات، يعود الهدوء ليطبع مسارات الأزمة المشتعلة بين المغرب وإسبانيا؛ بينما لا تريد الرباط الخروج من هذا “الاشتباك الدبلوماسي” خاوية الوفاض، فهي تنتظر إشارات من الجانب الإسباني الرسمي ليتبدد الخلاف وتنتهي الأزمة، التي كان باعثها الأول قضية الصحراء.
وعلى الرغم من الهدوء الظاهر بين الطرفين فإن مسببات الأزمة ستظل دائما قائمة ما دامت مدريد مترددة في مراجعة موقفها من الصحراء، وبالنظر إلى تذبذب المزاج الإسباني ومراهنة مدريد على التأزيم لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. وقد بدا هذا جليا مع وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة، الذي تمرد على بروتوكول معروف بعدم زيارته المغرب في أول جولة رسمية يقوم بها فور تسلم السلطة.
وقد التقطت الرباط الرسالة بسرعة بعد ذلك وذهبت بعيدا في طموحها السياسي، حيث أقرت في يناير 2020 قانونين تم بموجبهما رسم الحدود البحرية للمملكة؛ وهي الخطوة التي أغضبت مدريد، لأنها “اتخذت بطريقة أحادية” من الجانب المغربي دون العودة إلى المفاوضات.
بعد هذه الخطوة المغربية السيادية، ستعمل إسبانيا على تعزيز تقاربها مع الجزائر، وبررت مدريد هذا التقارب بأن “حكومة بيدرو سانشيز تحاول موازنة تحالفاتها في المنطقة عوض التركيز على طرف واحد”؛ وهو ما ظلت تتوجس منه المملكة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها سانشيز إلى الجزائر، وهو ما أدى إلى تأجيل القمة الاستثنائية بين المغرب والرباط إلى توقيت لم يعلن عنه إلى حدود اليوم.
وفي الوقت الذي فضلت الرباط مراجعة أوراقها مع مدريد بشكل “عقلاني” اختارت مدريد أن تذهب بعيدا في مسلسل التصعيد، حيث قامت باستقبال ابراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، الذي تصنفه الرباط إرهابيا، بشكل سري من أجل تلقي العلاج؛ وهو الأمر الذي أغضب المغرب، الذي طالب بتوضيحات وتقدم بأسئلة ظلت معلقة إلى حدود اليوم.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تحركت الدبلوماسية المغربية التي طالبت بتوضيحات بشأن استقبال غالي بهوية مزورة وجواز مزيف وبدون التشاور مع المغرب، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشخص مطلوب للعدالة الإسبانية لتورطه في جرائم حرب واحتجاز واغتصاب “صحراويات” يحملن الجنسية الإسبانية.
واتهمت مدريد، في سياق أزمتها مع الرباط، السلطات المغربية باستغلال ملف الهجرة للضغط على الحكومة وأوروبا عبر فتح الحدود والمعابر في وجه المهاجرين غير النظاميين الذين تدفقوا بالآلاف إلى سبتة ومليلية المحتلتين. وتترقب إسبانيا تحركا أوروبا لإدانة المغرب بسبب توظيفه لملف الهجرة.
ولا يبدو أن إسبانيا تسعى إلى حل هذا المشكل بطريقة دبلوماسية؛ فقد اختارت التصعيد مع الرباط، وأدى ذلك إلى تناثر غبار تصريحات غير مسبوقة من الجانب الرسمي الإسباني، بينما يحاول المغرب سلك الطرق الدبلوماسية للحصول على إجابات بشأن “استضافة غالي”.
المغرب من عليه التحرك و التلميح بإجراءات انتقامية كالاعتراف بكتالونيا و دعم حركات الانفصال بإسبانيا. للمغرب أوراق أخرى يجب أن يشهرها في وجه العدو الأول للمغرب باوروبا
الازمة ستتنتهي وستعود الامور الى نصابها لكن يجب ان نكون حدرين في علاقتنا بالدول الغربية التب لا تنضر المغرب كشريك بل كمستجدي يريد تن يعانق الكبار
الاساءة او عدم الاساءة كلام فارغ .قالها الحسن التاني الله يرحمو (كبرها تصغار) عطيو لاسبانيا العصير في كاس كبير طلقونا الفراجة باراكا من نحدرو راسنا ونقولو السياسة .العصا لمن يعصى ومن تعتدى الحدود ظلم نفسه
المغرب و نحن المغاربة ندفع ثمن موقعنا الجغرافي و آثار التاريخ السابق منذ القرون الوسطى حتى الآن. إسبانيا تتكئ على حلف ذي مرجعية كاثوليكية اوروبية إقتصاديا و عسكريا (الإتحاد الأوروبي و الناتو), و كم كان الحسن الثاني حكيما حين طلب الإنضنام للإتحاد الأوروبي في الثمانينيات، لأنه يعلم تمام العلم أنه لا يمكن التعويل على مجالنا الجهوي أو الإقليمي للدفاع عن مصالحنا العليا. نظام جزائري عسكري معادي،موريطانيا بالكاد تكاد تجد ما تسد به حاجياتها، تونس ديمقراطية لكن قرارها السيادي مضغوط عليه، ليبيا القذافي إنا عكسنا، عمق إفريقي غير قوي و غير مستقر على جميع الأصعدة، أما عن العرب و الأشقاء فلطالما كانت مواقفهم حبيسة تأرجح حساسيات ضيقة بيننا.
أهم شيئ الآن هو تقوية الوحدة المغربية و ذلك باستباب الديمقراطية الحقيقية و فتح مجال الحريات و العدالة الإجتماعية و استقلال القضاء لكي نكون لحمة واحدة في مواجهة ما سيأتي
لن ننسى ابدا استفزازات اسبانيا واستعراض عضلاتها في قضية جزيرة ليلى التي يجب ان تنسحب منها لتعود للسيادة الوطنية المغربية بما فيها سبتة …وباقي الجزر مع اعتراف بمغربية الصحراء
اسبانيا ليست دولة ثقة وبجب تركها جانبا وحصارها اقتصاديا وسياسيا .
تريدون ارغام اسبانيا و وسائل الضغط ترقيعية !!! من يتذكر قضية جزيرة الليلى ؟؟ كيف انتهت ؟؟ جاؤوا الاسبان بأسطولهم و طردوه 3 عساكر ولم نجد احد بجنبنا لا فرنسا لا الدول العربية و لا الدول الاسلامية بالله عليكم هل الغاء عملية مرحبا وسيلة ضغط على الاسبان؟؟ ديبلوماسيتنا ديبلوماسية منغوليا
اسبانيا عالجت زعيم البوليساريو و ارجعته للجزائر في طيارة جزائرية دون اي اعتبار للمغرب و نحن نشاهد من يقول اخبار وهمية للمغاربة يحاولون جعل سبانيا ضعيفة في اعين المغاربة حتى بالكدب و الاخبار زائفة
اسبانيا عندما ارجعت زعيم البوليساريو كان بمتابث تهديد و تحدي للمغرب
بالدارجة المغربية اسبانيا كاتقول للمغرب الا وصلتي لودين عضها
و من اسباب هدا الذل هو كل الفاسديين في السلطة من الاستقلال حتى الان
من حاربو الاستعمار همشو كالريفييين و شلوح من تحالفو مع الاستعمار ضد المغاربة ترفحو و دارو لفلوس و شادين السلطة فالمغرب بدون استتناء من الالف الى الياء
المغرب لا بجيد التحركات الديبلوماسية انه يتعامل بعاطفية ويتخد قرارات غير عقلانية لا يزنها في ميزان الربح والخسارة الا بعد فوات الأوان
كفاكم أحلاما نهاياتها صادمة.ان ماحققه المغرب مع الولايات المتحدة يصعب تحقيقه مع الدول الاوروبية لان الرأي العام فيها يتعاطف مع مسألة تقرير المصير ولا يمكن لأي حكومة من دول الاتحاد الأوروبي ان تعترف لنا بالسيادة بدون الامم المتحدة.
لا تحاولو ان تضغطو على اسبانيا او فرنسا فلن ننال الاعتراف قبل ان نصفي هذه المسألة المفتعلة داخل دواليب الامم المتحدة.
وفي انتظار ذلك، نركز في تنمية جميع الجهات ومنحها المزيد من الصلاحيات لتدبير مواردها.
سياستنا الخارجية غير تخربيق .اين هو الاعتراف الامريكي اولا .فما دمنا نبحث عن اعترفات سنرتكب هفوات .اسبانيا لم ولن تحرك ساكن ولا مستقبلا .براكة من الضحك على الشعب
خاص قرار رسمي باعتراف صريح لمغربية الصحراء، ولا نقطعوا العلاقات ونرتاحوا قضية صحرائا وطنية ملكا وشعبا، والحمد لله الله ينصر سيدنا محمد السادس بالأوراش الكبرى والتنمية خنق الاسبان. نقادو أمورنا معاهم وعاد نشوفو واحد الدولة وهيمة بدون تاريخ اسمها الجزائر علاش كتقلب
لقد سبق وطلبنا من مسءولنا فرض التاشيرۃ علی الاسبان حتی يعلموا حجمهم من جهۃ ولنقف الهجرۃ المضادۃ التي يقوم بها الاسبان الی المغرب كلما واجهتهم ازمۃ اقتصاديۃ
مدريد تريد علاقة وطيدة مع الجار الجنوبي الأقرب ،ولكنها لاتريد ان تخسر صوناتراك ،والحقيقة هي أن على اسبانيا أن تتخلص من رواسب الماضي وتبني علاقة متينة مع المغرب .
الله ماكيبغيش الضلم و العود لي تحتقرو يتقبليك العين
ين بطوش ، ابراهيم غالي الانفصالي …..لديه اسماء كثر اي هويات متعددة لانه جاسوس و عميل للدولة الاسبانية يعمل في منصب الخائن/العميل مع المخابرات الاسبانية منذ تاسيس مليشيا جبهة الانفصال.
المغرب بلد أعطاه الله كل خير ولكن جاء سياسيون وسرقو ونهبو كل هده الخيرات وأخبرو المواطن أننا بلد فقير وليس لدينا ترواث
دوما مثل هذه الحكومات الاشتراكية اليسارية تخلق مشاكل – مثلا كيف يعقل ان تكون مثل هذه الاحزاب هي المسببة في الاستعمار و العنصرية عكس ما تعلنه غالبا- انها مفارقة حقا…ثم كيف بالحكومة الاسبانية تقع في فخ العصابات الجزائرية كيف؟ هذا غير مفهوم حقا…ان توقع الجزائر اسبانيا في الفخ فهذا معناه ان الدولة الاسبانية ضعيفة و لا تقدر او تعتبر كافة العوامل المحيطة باي قرار…شخصيا احبذ ان تكون علاقة بلادي مع اسبانيا قوية و اخوية و صافية و متعاونة و متضامنة بالنظر للتاريخ و روابط الدم و الثقافة و الجوار… لا بد ان تقوم اسبانيا بمجهود فكري نحو المغاربة من اجل التقارب و التضامن و العطف اذ قليل ما نجد مثقفين او فنانين اسبان يعطفون على المغرب اللهم خوان غويتيسيلو و اما الاخرين فبقوا حبيسي النظرة التاريخية المبنية على التردد بل الكره او نظرة دونية ناتجة عن اسبانيا اي ان الاسبان ينظرون الى اوربا الشمالية و يبخسون الجنوب المتوسطي…و هذا عيب ينبغي تجاوزه..في فرنسا مثلا نجد تعاطفا كبيرا مع المغرب في كافة القطاعات بخلاف اسبانيا و اهل فرنسا يحبون المغرب بلا عقدة و يتعاطفون غالبا رغم ما يقال….
Push Spain more hard in politics economic till they change herpolitic about morocco it’s a great time to make the respect Morocco land and territory’s of Kingdom viva usa Uk Brazil holanda Ireland Korea
“” لا تريد المملكة الخروج من هاته الاومة خالية الوفاض “” لالا راها خرجة خالية ال فاص و لاباس و معاها شوهة استخدام القصر و تحذير اوروبي و هاذي كامل من السياسات الرشيدة لسي بوريطة
المغرب ينتظر الباكورة لتطيب وتسقط حان الوقت للضغط على الجارة بكل الاوراق والمقاييس فهي تلعب على الجبلين ودائما هي المستفيدة متعودددددة المغرب خلاص اخذ الصحراء والنصر قريب بحول الله جارتي السوء واحدة تأخذ الغاز والثانية ربحت من خلقوا رأسه وصبغوه ونزعوا لحيته برهوم الرخيص
هاد الهيلالة كلها
واش رجعتوا اطلبو السلة بلا عنب
الحل الوحيد ان تعترف إسبانيا. بمغربية الصحراء وفتحها لقنصلية في الصحراء المغربية.
مغرب اليوم قوي. الله الوطن الملك
هذا يعني …أن المغرب يريد الإستسلام لإستفزازات إسبانيا ؟؟ أشياء تدور خلف الكواليس ،،كم قبض المغرب من الإتحاد الاوروبي مقابل أن يصبح دركي أوروبا ؟ شوهتونا بلا فائدة
السلام عليكم ..لم يبقى للمغرب الفرصة للنقاش او التساؤلات فيما وقع بينه وبين اسبانيا . الحل الوحيد هو أنه على اسبانيا توضيح نيتها اتجاه ملف الصحراء المغربية موضحة بذلك الاستمرار في القطيعة او تسوية هاته الخلافات …
كبرها تصغار. التنسيق بين العدوة الشرقية الجزائر و الشمالية إسبانيا أزاح الستار عن الحقد الظاهر ليس الدفين للجارتين. اضربوا بقوة يا مسؤولينا و نحن معكم في كل خطوة تبين الحجم الحقيقي للدولة المغربية. عاش المغرب قويا شجاعا.
اذا كانت قشتالة معبرا للمغرب إلى أوروبا..فالامبراطورية المغرب باب قشتالة إلى أفريقيا…هي المتضرر الأكبر. فطريقها عبر البحر اطول… لتبقى الحدود مغلقة مع العدوين
Les Espagnols sont libres chez eux,ils ont droit d’invité ce qu’ils veulent
“الدخول في الصحة هذي”
من انتم لتقرروا من هو. مسموح له أو غير مسموح له للدخول لاسبانيا “الشبوقات هذي”
العالم كله يرى بشاعة قراراتكم المتعجرفة بحرمان صلة الرحم فانتظروا غضب الواحد الديان لأن “دعوة المظلوم لا ترد”
عن اي اجابات تتحدثون؟؟ لنكن عقلانيين.. هم في بلدهم يستقبلون من شاؤوا وارادوا فهي فإسبانيا دولة سيادية، ف مثلا موريتانيا تستقبل وفودا رسميا من البوليزاريو وما رأينا المغرب يطلب توضيحا من موريتانيا ثانبا انفصاليو كاتالونيا يعيشون في بلجيكا ومطالبون الي العدالة فمت رأينا اسبانيا توترت علاقتها ب بلجيكا ولا استدعت السفير.. لماذا هءا الضجيج والقيل والقال على المجرم غالي حتى اصبح معروفا عند كل من كان لا يعرفه..
صدعتونا بهذ الموضوع . علينا الاهتمام بالتنمية الشاملة ومحاربة البطالة وتوظيف الشباب والصحة والتعليم ومحاربة الفساد وتقسيم الثروة بالعدل وتوفير العدالة وحقوق الانسان انذاك سوف تحترمنا الدول والشعوب وستضرب لنا الف حساب .عدا ذلك فهو مضيعة للوقت والهاء للمواطن المقهور واغناء الفاسدين على حساب المواطنين العاديين
بعض المعلقين أغبياء، المغرب لا يحتاج إسبانيا نهائيا بل العكس هي من يحتاجنا، فيمكننا ببساطة طرد الشركات الاسبانية وتبديلها بشركات من دول أخرى تنتظر الفرصة
يجب على المغرب ان يتعامل فقط مع الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وتحترم سيادتنا، غير ذلك يجب قطع العلاقات معها، المغرب مطالب بتقوية علاقاته الاقتصادية مع امريكا اسرائيل بريطانيا الخليج الاردن السنغال وكل الدول التي في صف المغرب، اسبانيا هي الخاسر الوحيد من قطع العلاقات وهي تعرف ذلك جيدا، فالجيش المغربي لا يهاب أحد
نستطيع محاربة العالم بأسره من أجل أرضنا ولن يخيفنا بورقعة بل قادرين على تحويل الجنوب الاسباني للرماد اذا لم تسلمنا اسبانيا جزرنا المحتلة، الواحد كموت على ولادو ولا على بلادو
انا كل المقومات للضغط على اسبانيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هي الشريك التجاري الاول للمغرب لنا جالية مهمة هناك بهاتين الورقتين نضغط عليها سياسيا وسوف ترضخ عاجلا ام اجلا ًبافتعال قلاقل اجتماعية واقتصادية والاتحاد الاوروبي لن يبالي بها كما حصل معا ومع ايطاليا في محنتهما مع كوفيد اوربا تخلت عنهما لان لهم مشاغل ومشاكل داخلية
فرنسا واسبانيا هما أكبر مستفيد من مغربية الصحراء…
وهما كذلك أكبر متضرر من تضرر مصالح المغرب الاقتصادية…
موقف اسبانيا لا يخدم مصالحها الاقتصادية وإنما نابع من تخوفها من المغرب حال انتهى مشكل الصحراء…
وكذلك الجزائر…
هي كذلك متأكدة أنه إذا انتصر المغرب وأغلق باب انفصال المناطق الجنوبية فسيصبح قوة يصعب معها الحفاظ على الصحراء الشرقية وقد تثور هاته المناطق وتطالب بالعودة الى الوطن الأم…
اسبانيا ستعيش أزمة داخلية كبيرة بسبب المغرب…
فالمال والأعمال يقول لابد من الوقوف مع المغرب…
والسياسة والتاريخ يقول حذاري ثم حذاري…
إذا أراد المغرب أن يكون قويا و محاورا يحسب له الف حساب يجب أن يتصالح اولا مع مواطنيه في الداخل …..
و ان يقطع مع سياسة الأحزاب المنافقة و المتملقة …..
فكثير من النواب حاليا لا يهمهم ما يجري في الساحة سوى تأمين مقاعدهم و كذا الظفر بتقاعد مريح ……
فلننظر كيف يغلي برلمان اسبانيا غليانا في هذه الظروف …
اعتبر هذا تملقا لاسبانيا من المغرب ،،فاين تلك التهديدات والوعيدات وتخراج العوينات ؟
الان عرفتم بانكم لا تستطيعون الوقوف في وجه اسبانيا ،،وللحقيقة اقول انني كنت متأكدا بان المغرب ليس في امكانه فعل شيئ من يوم ما قرأت وسمعت من المحللين المغاربة بان الاقتصاد الالماني سوف يفلس بعد رفض المغرب التعاون مع ألمانيا ،،
على بالكم باللي راسي حبس وخاصة بعد شاهدت فيديو لمنار السليمي على اليوتيوب والذي يعتبرونه في المغرب من اكبر المحللين الاستراتيجيين ،،عندهاقلت بان هؤلاء يدفعون بالمغرب الى الهاوية وهو ما حدث مع اسبانيا وخاصة بعد نزوح شعبي كبير نحو سبتة ،،وهنا لا اخفي عليكم لقد شعرت بالخجل ،،اليوم نحاول ترقيع ا كسرناه وهو امر يستحيل في هذا الظرف لان الامر ليس كما يريد المغرب ،،خاصمني وصالحني حبة ،،،لقد اهلكها بوريطة تحت نشوة المحللين ،،ويوم الخميس سوف يظهر ما يتخذه البرلمان الاوروبي بشأن قضية القصر ،،فالادانة معناها العودة الى نقطة الصفر
مجرد تساؤل.
حقيقة أم اتهام !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“واتهمت مدريد، في سياق أزمتها مع الرباط، السلطات المغربية باستغلال ملف الهجرة” انتهى الاقتباس.
وبالأمس فقط عبر السيد المالكي رئيس مجلس النواب عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية”
الأستاذ الكاتب الصحفي استعمل عبارة ” اتهام ” والسيد المحترم رئيس مجلس النواب المغربي واستعمل عبارة “مزعوم ” كأن توظيف القصر والرضع لم يقع.
هؤلاء هم ساسة المغرب وإعلاميوه ينكرون الحقيقة التي يراها كل العالم ويرونها بعكس ما يراها العالم، لذلك لم يجدوا أحدا ليقف لجانبهم.
وفي السياق ذاته، جاء عنوان المقال. كأن ما قام به رئيس الحكومة بعد لقائه ملك أسبانيا وما قمت به وزيرة الخارجية والقضاء الأسباني ليس تحركا سياديا أو كأني بهم يمثلون دوله أخرى.
على اوروبا ان تشرع القرار البرلمان الاروبي حول الرئيس المزعوم الغالي الدي دخل اوربا بجواز السفر المزور ٫ كيف تسمح اروبا التي تدعي احترام حقوق الا نسان ونزاهه القضاء ان يدخل الزعيم البوليزاريوا ارض اوروبا الدي اغتصب النساء وارتكب الجرائم ٫ قالك اروبا تصدر القرار ضدد المغرب توضيف المزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربيه ٫ يحسبوننا كالعبيد ٫
أمريكا العظمى وٱستراتيجتها مع المملكة هي المعول عليها . تدخلت في حادتة ليلة . والٱن تقول المشكل ثنائي . أروبا ننتظر توضيح موقفها الملتبس. ولا مناص من الند بالند بينما الدفاع المتقدم هو الهجوم .كما السيد المحترم رئيس الدبلوماسية .مغرب اليوم ليس مغرب الأمس.
إذا إتبعت أوروبا إسبانيا و قامت بإدانة المغرب، فعلى هذا الأخير التخلي نهائيا عن كل الاتفاقيات المتعلقة بحراسة إسبانيا من الهجرة. و يطلق عليهم كل المهاجرين الأفارقة.. عندها ستتحول إسبانيا الى بلد إفريقي بامتياز. و ستعرف معنى أن تحتل مدنا إفريقية..
أعتقد أن المغرب سيكون الخاسر الأكبر من هذا التهور والتسرع والنتيجة أن مشروع قانون ضد المغرب بفتح المجال لأطفال صغار للدخول بحرا إلى سبتة على طاولة الإتحاد الاوروبي ، كما أن الديبلوماسية المغربية كانت فاشلة على جميع الواجهات ! هذه هي الحقيقة . يجب إستشارة الشعب المغربي وعدم أخذ المبادرة وحيدا في القرارات الحاسمة .
يجب على المغرب ان يستمر في التصعيد حتى تغير اسبانيا مواقفها اتجاه الوحدة الترابية وتغير الدولة الاسبانية سلوكها وابتزازها للمغرب والشعب المغربي. اسبانيا دولة ضعيفة وليس لها دور دولي واقتصادها يعتمد على السياحة والمعونات من الاتحاد الاوروبي وبدون سيادة من خلال اقتحامها الاتحاد ضد المغرب في قضية الهجرة والامن.
هذه نتائج عنترية بوريطة الذي لم يقدر العواقب وراح يستعمل التصعيد بطرق غير مدروسة منتشيا باطراء الاعلام المغربي الذي لعب دورا كبيرا في هجرة القصر الى سبتة حيث كنا نقرأ باستمرار في العديد من المواقع والمنابر الاعلامية والقنوات التليفيزيونية على المغرب ،،ان يطلق عليهم المهاجرين ،،والمغرب ليس دركي يحمي اسبانيا ،،في حين انه دركي ومخازني وشرطي وقايد ومقدم ليحمي حدود اسبانيا والا فما الذي اجبره على توقيع اتفاق يتقاضى بموجبه ٣٠٠مليون اورو
اليوم لم نرى للخارجية المغربية اي ردفعل او تعليق بعد خروج (وليس هروب) ابراهيم غالي من اسبانيا بعدما تم تبريره من التهم الموجهة اليه والتي اعتبرها القضاء الاسباني كيدية لعدم وجود ادلة دامغة ،،هذا الصمت. البوريطي ربما يكون ناتج عن توبيخ الملك له واتخاذ قرار باعادة كل القاصرين في اوروبا في خطوة اولى للتهدئه والمفروض ان يكون هذا القرار صادر عن الخارجية وليس القصر باعتباره امرا ثانويا للازمة
اذا ما نجح الاسبان في استصدار ادانة للمغرب فانه من المؤكد ان تغيير رئيس الديبلوماسية المغربية يصبح امرا حتميا لا مفر منه ..
الأفارقة الموجودين على الثراب المغربي ينتظرون الفرصة. وان استمرت اسبانيا في تعنتها، فالمغرب ليس دركيا أو بوابا لأحد. نحن مع ملكنا وشعبنا في وحدة ثرابنا.
مجرد تساؤل.
من الذي ينتظر !!!؟؟؟
أظن هذه المرة أن إسبايا والعالم معها وأيديهم على قلوبهم هم من ينتظر تهديد المغرب لإسبنايا بعدما خرج بن بطوش بالطريقة التي دخل بها إلى اسبانيا.
العالم كله حبس أنفاسه عندما صرح بوريطة قائلا:
“إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة”. انتهى الاقتباس.
اولا يلاحظ أن وجهة نظر خصوم بلادنا حول الصحراء هي السائدة خصوصا في المجتمع المدني باسبانيا وهي نتيجة لعمل على مدى سنين وأيضا بسبب غياب النشاط المدني والحزبي المغربي بإسبانيا وإبراز وجهة نظرنا .الآن هناك واقع حزبي جديدة وبروز قوى حزبية جديدة فعلى الأحزاب المغربية ان تبادر بربط لقاءات مع هذه الأحزاب وشبابها لتوضيح وجهة نظر بلادنا يجب علينا أن ننتبه إلى أن اسبانيا لها علاقات ومصالح مع الطرفين المغربي والجزاءري ولا تريد خسارة اي طرف وأكثر ما يمكن أن تفعله اسبانيا هو الحياد الايجابي وإسبانيا غير مهيأة حاليا لاتخاد موقف لصالحنا ويجب أن نعمل على ذلك و نصبر وكما يقول المثل بشوية بشوية يتكال بودنجال
Le Maroc veut noyer le poisson a tout prix. Les espagnols ne sont pas dupes. A force de piétiner la volonté nationale des Marocains, les autorités marocaines sont en train d’aliéner le peuple marocain et elles vont finir par perdre le soutien pour ce qu’on appelle la cause nationale. Personnellement, je suis pour le droit des peuples à l’autodétermination. Cette question on devrait aussi la poser au peuple marocain aussi. Veut-il une vraie démocratie ou alors une monarchie absolue. Vous avez beau acheter quelques dignitaires au Sahara, je doute fort que les Sahraoui veulent vraiment être sous le joug du MEKHZEN.
يجب إقصاء الشركات و المقاولات الإسبانية من صفقات المشاريع في المغرب