الربط بالماء الشروب يقلق جمعويين بأولاد النمة

سجلت فعاليات جمعوية بسبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح بطئا كبيرا في عملية ربط حوالي 1600 أسرة في سبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح بشبكة الماء الشروب، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والمجلس الجماعي لسبت أولاد النمة.

وقال ربيع مجيد، فاعل جمعوي من حي الرجاء بسبت أولاد النمة، “إننا لا نفهم سبب هذا البطء، الذي طال عمليات ربط المئات من المنازل بهذه المادة الحيوية؛ ما يجعلنا نطرح تساؤلا عميقا حول الأسباب الحقيقية التي وراء هذا التعثر شبه المقصود، بعد أزيد من سنة ونصف السنة على إعطاء انطلاقة المشروع”.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته قائلا: “من حقنا اليوم- كمجتمع مدني ترافع بتنسيق مع السلطات الإقليمية من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود-، أن نوجه أصابع الاتهام إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بسوق السبت حول تعمدها غير المبرر على عرقلة هذا المشروع، الذي يحظى بعناية خاصة من طرف عامل الإقليم والسلطات المحلية. كما من حقنا أن نحمل المسؤولية كذلك للمجلس الجماعي للمدينة الذي يعجز لحد الساعة عن التدخل لتهيئة بعض الأحياء المستهدفة التي لم يتم إدراجها ضمن تصميم التهيئة الأخير والذي بات عائقا حقيقيا من أجل تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب”.

وذكر مجيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جمعية حي الرجاء سبق لها أن دعت الوكالة الجماعية لتوزيع الماء إلى الانكباب السريع لمعالجة ملفات مواطني الحي الذين ضاقوا ذرعا من الوعود الفارغة التي لم تلتزم بها الوكالة.

ومن جانبه، طالب نور الدين الخياري، مستشار جماعي وناشط جمعوي من حي النخلة، السلطات الإقليمية والجهوية بالتدخل من أجل الإسراع بعمليات الربط، مشيرا إلى أن هناك من سدد واجبات الاستفادة منذ حوالي سنة ولم يستفد إلى حد الساعة من هذه المادة الحيوية.

ولفت الخياري إلى أن من بين الإكراهات التي تعترض الفئات المستهدفة غياب مخاطب رسمي بإدارة الوكالة المستقلة بسوق السبت أولاد النمة وضعف الموارد البشرية؛ ما يستدعي-حسبه- تعزيز الوكالة بالموارد البشرية وتعيين مسؤول قار عنها، منوها بتدخلات عامل الإقليم ودعمه للفئات المستهدفة.

وتستهدف هذه المبادرة، التي تستأثر بمتابعة السلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء ببني ملال، العشرات من الأسر ذات الدخل المحدود بعدد من الأحياء الهشة بالمدينة؛ ضمنها أحياء الياسمين والنخلة والعلاوة والنهضة والإنارة.

وفي تعليقه عن الموضوع، أوضح مصدر مسؤول بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلا أن عمليات الربط بالشبكة بسبت أولاد النمة، كما بالعديد من الجماعات الترابية الأخرى، تجري إلى حد الآن في ظروف جيدة، مشيرا أن ما يعتري العملية من إكراهات يبقى عاديا، وأن الأهم هو أن الربط سيشمل كافة المستفيدين في القريب العاجل.

وعزا المصدر ذاته التأخر الحاصل في إيصالات الربط إلى إكراهات لدى المقاولة النائلة للصفقة، مشددا على أن الأمر جرى تداركه، حيث تمت إضافة عدد من العمال بغية الإسراع بعمليات الربط التي سيتم تسريع وتيرتها ابتداء من اليوم.

وكشف المسؤول ذاته أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلا أعلنت عن صفقة جديدة خلال مارس الجاري، من أجل تفويت إيصالات الربط إلى مقاولة جديدة قصد تجويد الخدمات والإسراع بها، استجابة لتطلعات الفئات المستهدفة.