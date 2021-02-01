الرجاء البيضاوي يقترب من جلب مدافع بوركينابي

بات نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم قريبا من التعاقد مع المدافع البوركينابي سومايلا واتارا، بعد أن وصلت المفاوضات بين إدارة “الفريق الأخضر” ووكيل أعمال اللاعب إلى مرحلة متقدمة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أنه لم يعد يفصل إدارة الرجاء سوى جزيئات بسيطة من أجل حسم صفقة سومايلا واتارا من فريق راحيمو البوركينابي، حيث تواجد اللاعب ضمن تشكيلة “منتخب الخيول” خلال نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها الكاميرون، وقدم أداء جيدا ضمنها.

ووفق المصادر نفسها فإن اللاعب تجاوب بشكل سريع مع عرض الرجاء، معربا عن رغبته في الانتقال إلى “النادي البيضاوي”، كما تحدثت عن ذلك عبر وسائل إعلام بوركينابية.

ولعب واتارا، الذي يشغل مركز مدافع أوسط، ثلاث مباريات في “الشان” الحالي رفقة منتخب بلاده الذي ودع المنافسات من الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء الرياضي قد سرح لاعبه الكاميروني فابريس نغاه إلى فريق سيراميكا كليوباترا المصري، بعد أن بات خارج حسابات المدرب جمال سلامي، ويسعى إلى التعاقد مع سفيان البوفتيني من حسنية أكادير وآدم النفاتي من مولودية وجدة.