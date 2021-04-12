الرجاء لن يدخل الحجر الصحي قبل مواجهة تطوان

عادت بعثة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى أرض الوطن، قادمة من الديار المصرية في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة؛ وذلك بعد الفوز على بيراميدز المصري بثلاثية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، لحساب رابع جولات منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن رفاق العميد محسن متولي سيُباشرون تداريبهم الجماعية بحصة مسائية يوم غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المغرب التطواني الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ12 من منافسات الدوري الاحترافي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مكونات الفريق “الأخضر” لن تدخل في الحجر الصحي، ومن المنتظر أن تخضع لفحوصات “روتينية” فقط، في إطار “البروتوكول” الصحي المعمول به للكشف عن “فيروس كورونا”، قبل استئناف التداريب الجماعية بحصة مسائية غدا الثلاثاء.

وتمكن أبناء الإطار الوطني محمد البكاري من العودة ببطاقة التأهل من هناك، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات؛ وذلك بعد أن تربع “النسور” على عرش صدارة المجموعة بـ12 نقطة من أربعة انتصارات.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي يتدارس عددا من السير الذاتية من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفا للمدرب السابق جمال سلامي، ويبقى التونسي لسعد الشابي من الأسماء الأقرب للإشراف على تدريب “النسور”، بعد أن وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة.