الرجاء والوداد يتردّدان في رفض برمجة المؤجلات

أثار برنامج المباريات المؤجلة عن منافسات القسم الاحترافي الأول، والذي كشفت عنه لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أمس الاثنين، ردود أفعال قوية، خصوصا من أنصار الرجاء والوداد الرياضيين، ونهضة بركان بدرجة أقل، بما أن مبارياتهم المؤجلة برمجت في فترة التوقف الدولي ما بين 31 ماي الجاري و15 يونيو المقبل، والذي ستحرم خلاله الأندية المذكورة من لاعبيها الدوليين.

وعلمت “هسبورت” أن الرجاء والوداد الرياضيين مترددان في استعمال ورقة القانون المنظم للمسابقات في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لطلب تأجيل مبارياتهما لما بعد فترة التوقف الدولي، للاستفادة من حظوظهما كاملة في المنافسة بعد استعادة لاعبيهما الدوليين.

وحسب مصادر “هسبورت”، فإن الأندية المذكورة تواجه ضغوطات بداعي ضرورة امتثالهما للبرمجة المتاحة حاليا بما أن الجامعة والعصبة توجدان في موقف صعب بسبب ازدحام “أجندة” الدوري والتزامات نهائي كأس العرش، ثم المشاركات القارية للفريقين البيضاويين، في وقت يضغط فيه الأنصار لرفض برنامج المؤجلات الذي يحرم الأندية المذكورة من لاعبيها الدوليين، في مرحلة مهمة من المنافسة على الدوري بين الوداد الرياضي المتصدر والرجاء الرياضي المطارد.

وتنتظر إدارتا الناديين اللائحة النهائية التي سيعلن عنها وحيد خاليلوزيتش، الخميس، ثم مدربي منتخبات اللاعبين الأجانب، للحسم في موقفهما، علما أن المادة الثانية من قانون المسابقات تمنح للأندية حق طلب تأجيل مبارياتها في حال تم استدعاء أكثر من لاعبين دوليين اثنين للمشاركة مع منتخباتهما تزامنا مع موعد المباريات المعنية.

وجاء برنامج المباريات المؤجلة الذي أعلنت عنه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أمس، كالآتي:

ـ يوم الخميس 03 يونيو 2021:

* الدورة الـ17: نادي سريع واد زم – نادي الرجاء الرياضي

*الدورة الـ20: نادي النهضة البركانية – نادي المولودية الوجدية

*الدورة الـ16: نادي يوسفية برشيد – نادي الوداد الرياضي

-يوم الأربعاء 09 يونيو 2021:

* الدورة الـ17: نادي الوداد الرياضي – الدفاع الحسني الجديدي

*الدورة الـ21: نادي النهضة البركانية – نادي يوسفية برشيد

– يوم الأحد 13 يونيو 2021:

*الدورة الـ19: نادي حسنية أكادير – نادي الوداد الرياضي

* الدورة الـ19: نادي الرجاء الرياضي – نادي النهضة البركانية.