الرجاء يبحث عن إنجاز غائب لأكثر من 22 سنة

الرجاء يبحث عن إنجاز غائب لأكثر من 22 سنة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 10 مارس 2021 - 00:14

يستضيف فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، نامونغو التنزاني، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

ويبحث الرجاء عن تحقيق فوزه الأول في الجولة الافتتاحية لمرحلة مجموعات المسابقتين الإفريقيتين: دوري الأبطال وكأس “كاف”، الذي غاب عنه لأكثر من 22 سنة.

ويعود آخر فوز لبطل المغرب في الدور المذكور إلى غشت 1999، عندما تغلب بهدف نظيف على “هيرتس أوف أواك” الغاني، برسم أول جولة عن المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الرجاء بعدها في 6 مناسبات بمجموعات المسابقتين القاريتين، 4 منها في “الأميرة السمراء”، واثنتان في “الكونفدرالية”.

وانهزم الفريق “الأخضر” بثنائية نظيفة ضد مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى للمجموعة رقم واحد لنسخة 2002 من أبطال إفريقيا.

وعاد “النسور” في نسخة 2005 بالهزيمة بهدف واحد أمام الأهلي المصري، في مواجهة اندرجت لحساب أولى جولات المجموعة الأولى.

وتعادل الرجاء سلبا مع ضيفه القطن الكاميروني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في دوري أبطال 2011.

وخسر لاعبو “القلعة الخضراء” مباراتهم الأولى في المجموعة الرابعة للنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بهدفين دون رد، من ضيفهم الترجي التونسي.

أما في كأس الكونفدرالية، فسيطر التعادل السلبي على مباراة الرجاء وضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى لنسخة 2018.

وحسم التعادل الإيجابي (هدف في كل شبكة) الجولة الأولى للمجموعة رقم واحد، التي حل خلالها “العالمي” ضيفا على حسنية أكادير.

أبطال إفريقيا المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف) فريق الرجاء الرياضي نامونغو التنزاني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
رسالة في عيد المرأة
الأربعاء 10 مارس 2021 - 00:10

رسالة في عيد المرأة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 19:37 11

زيوت توتال كوارتز

صوت وصورة
محاكمة صاحب قناة "بلا حدود"
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 18:37 1

محاكمة صاحب قناة "بلا حدود"

صوت وصورة
تلقيح في المنازل ضواحي سلا
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 16:37 2

تلقيح في المنازل ضواحي سلا

صوت وصورة
فض وقفة الدكاترة المعطلين
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:57 9

فض وقفة الدكاترة المعطلين

صوت وصورة
مدينة المليون حفرة
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:26 14

مدينة المليون حفرة