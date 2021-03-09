الرجاء يبحث عن إنجاز غائب لأكثر من 22 سنة

يستضيف فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، نامونغو التنزاني، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

ويبحث الرجاء عن تحقيق فوزه الأول في الجولة الافتتاحية لمرحلة مجموعات المسابقتين الإفريقيتين: دوري الأبطال وكأس “كاف”، الذي غاب عنه لأكثر من 22 سنة.

ويعود آخر فوز لبطل المغرب في الدور المذكور إلى غشت 1999، عندما تغلب بهدف نظيف على “هيرتس أوف أواك” الغاني، برسم أول جولة عن المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الرجاء بعدها في 6 مناسبات بمجموعات المسابقتين القاريتين، 4 منها في “الأميرة السمراء”، واثنتان في “الكونفدرالية”.

وانهزم الفريق “الأخضر” بثنائية نظيفة ضد مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى للمجموعة رقم واحد لنسخة 2002 من أبطال إفريقيا.

وعاد “النسور” في نسخة 2005 بالهزيمة بهدف واحد أمام الأهلي المصري، في مواجهة اندرجت لحساب أولى جولات المجموعة الأولى.

وتعادل الرجاء سلبا مع ضيفه القطن الكاميروني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في دوري أبطال 2011.

وخسر لاعبو “القلعة الخضراء” مباراتهم الأولى في المجموعة الرابعة للنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بهدفين دون رد، من ضيفهم الترجي التونسي.

أما في كأس الكونفدرالية، فسيطر التعادل السلبي على مباراة الرجاء وضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى لنسخة 2018.

وحسم التعادل الإيجابي (هدف في كل شبكة) الجولة الأولى للمجموعة رقم واحد، التي حل خلالها “العالمي” ضيفا على حسنية أكادير.