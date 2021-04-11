الرجاء يتأهل إلى ربع نهائي "كأس الكونفدرالية"

الرجاء يتأهل إلى ربع نهائي "كأس الكونفدرالية"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 11 أبريل 2021 - 21:19

بلغ فريق الرجاء الرياضي ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف) بعد تغلبه، مساء اليوم الأحد، على مضيفه بيراميدز المصري (3-0)، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

وافتتح الكونغولي فابريس نغوما حصة التسجيل للرجاء بعد 15 دقيقة على بداية المباراة، ثم ضاعف مواطنه بين مالانغو نغيتا الغلة بهدف ثان في الدقيقة الـ42، منهيا الشوط الأول بتقدم “النسور” بهدفين للاشيء.

وتمكن ممثل كرة القدم الوطنية، في الجولة الثانية، وتحديدا في حدود الدقيقة الـ77، من توقيع الهدف الثالث، عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن تعلن صافرة الأنغولي هيليدير مارتينيز عن نهاية اللقاء بانتصار بطل المغرب (3-0).

وواصل الفريق الأخضر انفراده بصدارة المجموعة بـ12 نقطة، متقدما بـ6 نقاط عن ثنائي الوصافة بيراميدز ونكانا الزامبي، بينما تذيل نامونغو التنزاني جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

الرجاء الرياضي انتصار بيراميدز المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية

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‫تعليقات الزوار

7
  • الواقعي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:04

    فوز جيد لكن المفترض ان يلعب الرجاء في دوري ابطال افريقيا و العبرة امام الفرق الكبيرة ذات الحجم الافريقي كالاهلي والزمالك الذي انهزم منهم الرجاء والوداد ذهابا وايابا بدوري ابطال افريقيا البطولة الماضية فالرجاء والوداد كبار الاندية المغربية وتلعب مع كبار الاندية المصرية هنا يحسب المستوي والقوة

    -36
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  • mak
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:18

    الله يعطيهم الصحة فرحنا مزيان نتمناو الكاءس

    17
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  • جمال
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:21

    تحية كبيرة للمدرب الكبير جمال السلامي الذي كان له دور بارز في هذا الترتيب.

    14
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  • ص
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:23

    اظن ان رحيل المدرب حرر الفريق. اشراك نغوما الذي همشه السلامي. مطالبي الانتدابات .ماذا قدم المكعازي نوح بلهرود صومايلا الغربي. ليتهم يعينوا بوشروان مدربا.

    -11
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  • تحية للسلامي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:24

    تحية خاصة لجمال السلامي الذي ترك فريقا قويا سينافس على جميع البطولات .
    لن ننسى ما قدمته لفريق أيها الرجل الطيب الشهم المتواضع الغيور على فريقه .
    أما ما يسمى بالجمهور المكلخ الذي تظاهر ضدك فلقد سمعت المدعو الحداوي كيف حرد على ذلك .
    تحية لجمال ستبقى في قلب الرجاويين العقلاء.

    24
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  • رجاوي حتى النخاع
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:43

    مبروك للرجاء العالمي و مبروك لجميع الرجاويين.
    أنا الحاجة الوحيدة اللي فرحت لبها في الراجا هاد العام، هو كثرة أبناء الفريق، و الله لا تهمني النتائج أكثر من التشكيل ( الهدهودي، مذكور، سوكحال، سوبول، بوطيب، العرجون، زريدة، الحافيظي، متولي، بنحليب، رحيمي)؛ بعض الفرق يشترون 18 لاعب و يفتخرون.

    5
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  • yahyaaziz
    الأحد 11 أبريل 2021 - 22:57

    الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت.
    تحية طيبة للرجاء وهنيءا بهدا الانتصار المستحق.الفرق الكبيرة تحتاج الدعم والمساندة من الجميع.
    ديما وداد وحض سعيد للرجاء البيضاوي.

    5
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