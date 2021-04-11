الرجاء يتأهل إلى ربع نهائي "كأس الكونفدرالية"

بلغ فريق الرجاء الرياضي ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف) بعد تغلبه، مساء اليوم الأحد، على مضيفه بيراميدز المصري (3-0)، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

وافتتح الكونغولي فابريس نغوما حصة التسجيل للرجاء بعد 15 دقيقة على بداية المباراة، ثم ضاعف مواطنه بين مالانغو نغيتا الغلة بهدف ثان في الدقيقة الـ42، منهيا الشوط الأول بتقدم “النسور” بهدفين للاشيء.

وتمكن ممثل كرة القدم الوطنية، في الجولة الثانية، وتحديدا في حدود الدقيقة الـ77، من توقيع الهدف الثالث، عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن تعلن صافرة الأنغولي هيليدير مارتينيز عن نهاية اللقاء بانتصار بطل المغرب (3-0).

وواصل الفريق الأخضر انفراده بصدارة المجموعة بـ12 نقطة، متقدما بـ6 نقاط عن ثنائي الوصافة بيراميدز ونكانا الزامبي، بينما تذيل نامونغو التنزاني جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.