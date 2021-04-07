الرجاء يتجه إلى تجديد الثقة في المدرب سلامي بعد مواجهة حسنية أكادير

يستقبل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عصر الأربعاء، ضيفه حسنية أكادير، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري الاحترافي.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن مدرب “الفريق الأخضر” جمال سلامي من المرجح أن يغيب عن هذه المواجهة، إذ ستُناط مهمة قيادة الفريق لمساعده محمد البكاري، الذي أشرف على التداريب الجماعية في اليومين الماضيين، بمساعدة هشام أبو شروان.

ووفق المصادر نفسها فإن سلامي لم يحسم بعد في موقفه النهائي بخصوص استمراره على رأس العارضة التقنية لـ”النسور” أو تقديم استقالته التي كان من المنتظر أن تضع نقطة نهاية لمشواره مع الرجاء بعد الصافرة النهائية لمباراة بيراميدز المصري، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يُطالبه اللاعبون والرؤساء السابقون بالعدول عن قراره، وهو ما أكده المدرب عقب اللقاء، مشيرا إلى أنه سيأخذ وقتا للتفكير قبل الحسم في الموضوع.

وأكدت المصادر ذاتها أن المكتب المديري للرجاء ينوي الإبقاء على سلامي وإعلان عودته إلى مهامه بعد مواجهة الأربعاء أمام الفريق “السوسي”، كما يسعى إلى تأمين سفره مع الفريق لحضور مباراة الإياب أمام بيراميدز بالديار المصرية، غير أن هذا الطرح يجد معارضة شديدة من أغلبية المنخرطين وجل الأنصار.

وحسب ما توصلت به “الجريدة”، من مصادر عليمة، فإن المكتب المديري أكد للمنخرطين أن الظرفية لا تسمح بتغيير المدرب، كما أن تشبث اللاعبين وعدد من الرؤساء السابقين ببقائه يُعطي حافزا كبيرا لتجديد الثقة فيه؛ غير أن عددا قليلا من المنخرطين وافقوا على المقترح، في حين طالب الأغلبية بضرورة تسريح سلامي والبحث عن مدرب بديل، علماً أن هذا الملف قد يعرف مستجدات أخرى في الساعات القليلة القادمة.

وكان سلامي أخبر المكتب المسير للرجاء برحيله عن “القلعة الخضراء” مباشرة بعد المباراة التي جمعت رفاق محسن متولي بنادي بيراميدز المصري، الأحد الماضي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يتراجع عن قراره نزولا عند رغبة اللاعبين والرؤساء السابقين؛ في حين تتشبث الجماهير بمطلبها القاضي برحيل المدرب والمكتب المسير مع تشكيل لجنة مؤقتة.

يشار إلى أن “الفريق الأخضر” سيستقبل حسنية أكادير الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ11 من منافسات “البطولة برو”، بداية من الخامسة والربع عصرا. كما سيشد “النسور” الرحال صوب مصر الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة، تأهباً لمواجهة بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية.