الرجاء يتصدر أفضل دفاعات "مجموعات الكاف"

يتصدر فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم قائمة أفضل خطوط الدفاع في مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية للعبة ذاتها “كاف” مناصفة مع بيراميدز المصري، إذ لم يستقبلا أي هدف بعد مرور جولتين من التباري.

ويأتي خلف الرجاء وبيراميدز السداسي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري والقطن الكاميروني، بالإضافة إلى ممثلي تونس الصفاقسي ونجم الساحل، ثم ساليتاس البوركينابي، حيث اهتزت شباك كل فريق بهدف واحد.

واهتزت شباك نهضة بركان في مناسبتين، ليدخل القائمة ثالثا، مناصفة مع شبيبة القبائل الجزائري والأهلي بنغازي الليبي؛ بينما يعتبر الخط الخلفي لنكانا الزامبي الأضعف، باستقباله خمسة أهداف.

أما هجوميا، فيحتل بيراميدز الصدارة بتوقيعه خمسة أهداف، متقدما بهدفين عن الرجاء الذي يتقاسم مركز الوصافة مع إنييمبا النيجيري وشبيبة القبائل.

وجاء فريق النهضة البركانية ثالثا، أيضا، في لائحة أقوى هجوم، بتسجيله هدفين، بالتساوي مع القطن ونابسا ستارز الزامبي وأورلاندو بيراتس والأهلي بنغازي، ثم الصفاقسي والنجم.

وفشل نامونغو التنزاني ونكانا في تسجيل أي هدف، ليتذيلا قائمة أقوى الخطوط الأمامية في مجموعات الكونفدرالية.