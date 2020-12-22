الرجاء يتعادل مع فريق تونغيت السنغالي في "العصبة"

عاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بنتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه فريق تونغيت السنغالي، في مباراة ذهاب الدور الأول من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب “لات ديور” بمدينة “تياس” السنغالية.

وبدأت العناصر “الرجاوية” مجريات اللقاء بشكل جيد من خلال السيطرة على أطوار اللعب واحتكار الكرة، غير أن ذلك لم يمكنها من فك شفرة دفاع الفريق السنغالي وخلق فرص للتهديف، التي غابت بشكل كلي عن أطوار الجولة الأولى.

ومع مرور دقائق الشوط الأول وتجاوز النصف ساعة الأولى من المواجهة، استعاد أصحاب الأرض توازنهم ليتم الضغط على نصف ملعب الرجاء، إذ تم تهديد مرمى الحارس أنس الزنيتي ببعض الكرات الثابتة، فيما ظل أبناء المدرب جمال سلامي يعولون على ثنائية عبد الإله مدكور ومحسن متولي في الجهة اليمنى لتجاوز الخط الخلفي للخصم دون نتيجة.

وخلال مجريات الشوط الثاني، تواصل غياب النجاعة الهجومية من جانب عناصر الفريق المغربي، رغم دفع جمال سلامي بورقة سفيان رحيمي؛ فيما تواصل تعويل عناصر فريق تونغيت على الكرات الثابتة لتهديد مرمى أنس الزنيتي.

وبحث مدرب الرجاء عن اقتناص هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ دفع بورقة محمود بنحليب لتعزيز الخط الأمامي بجانب مالانغو وسفيان رحيمي، غير أن ذلك لم يتحقق؛ لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي في انتظار مباراة الإياب بالدار البيضاء.