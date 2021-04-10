الرجاء يتفاوض مع المدرب البلجيكي هوغو بروس

عقد رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح الجمعة، اجتماعا عبر تقنية “الفيديو” مع المدرب البلجيكي هوغو بروس، ووكيل أعماله، من أجل تقريب وجهات النظر بخصوص العقد الذي سيجمع الطرفين في حال وافق البلجيكي على تدريب “النسور” خلال الفترة المقبلة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المفاوضات استؤنفت من جديدة بين الطرفين بعدما توقفت قبل ساعات، بسبب عدم موافقة المدرب السابق لمنتخب “الأسود غير المروضة” على العرض المقدم له من طرف إدارة “الفريق الأخضر”.

وحسب المصادر ذاتها فإن المفاوضات خصت الجانب المادي ومدة العقد، وفي حال وافق المدرب البلجيكي على العرض فسيخلف الإطار الوطني جمال سلامي المستقيل من منصبه على رأس العارضة التقنية لـ”الخضر”.

ووفق المصادر نفسها فإن المفاوضات الجديدة بين الأندلسي وهوغو بروس تسير في الاتجاه الصحيح، في انتظار ما ستجود به الساعات القليلة القادمة بخصوص مصير المفاوضات بين الطرفين.

وكانت مصادر عليمة أكدت لـ”هسبورت” أن النقطة التي اختلف فيها الطرفان من قبل متعلقة بمدة العقد، إذ تشبث مسؤولو الرجاء الرياضي بالارتباط بالمدرب الجديد حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد العقد، فيما اعتبر المدرب البلجيكي أنه لن يستطيع تنزيل مشروعه داخل الفريق في مدة تقل عن موسم ونصف، قبل أن يتجدد التفاوض بينهما.

يُشار إلى أن بروس، صاحب الـ69 عاما، سبق له خوض مجموعة من التجارب داخل “القارة السمراء” رفقة كل من شبيبة القبائل ونصر حسين داي الجزائريين، إضافة إلى قيادته المنتخب الكاميروني إلى التتويج بلقب “الكان” سنة 2017.