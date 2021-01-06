الرجاء يتهم حكما جزائريا بالتسبب في إقصاء الفريق

حَمّل الرجاء الرياضي مسؤولية الإقصاء من دور ما قبل المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمس الثلاثاء، على يد تونغيت السنغالي، لكل من الشركة المكلفة بصيانة الملعب، نظير الحالة الكارثية التي كانت عليها أرضية ملعب محمد الخامس، والحكم الجزائري بنبراهام لحلو، الذي أصر على إكمال المواجهة رغم غياب الظروف الملائمة.
وقال سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم الرجاء الرياضي، في تصريح خص به “هسبورت”، إن عاملين أساسيين ساهما في خروج الفريق “الأخضر” من “العصبة”، أولهما “الحالة الكارثية للملعب التي بينت أن نظام صرف المياه به لم يكن يشتغل، الملعب أغلق مرارا وتكرارا ويفترض أن تكون أرضيته جاهزة لتصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس”. وثاني العاملين، “الحكم الجزائري لحلو، الذي أصر على إتمام المباراة رغم أن الظروف كانت منعدمة”.
وأبرز وهبي أن “مسؤولي الرجاء الرياضي توجهوا إلى حكم المباراة قبل انطلاقها، وطلبوا منه تأجيلها بسبب الظروف المناخية التي ألحقت ضررا كبيرا بأرضية الملعب، لكنه، وبعد إسقاطه للكرة فوق العشب ودحرجتها، قال إن وضع أرضية الملعب يتحمل إجراء المباراة وإن التأجيل غير وارد”.
وبرر محمد الجواهري، المدير العام لشركة “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات” (Casa events et animation)، الوضعية الكارثية التي كانت عليها أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، التي احتضنت مباراة الرجاء الرياضي وتونغيت السنغالي أمس الثلاثاء، بالاستغلال المتكرر للملعب من طرف أكثر من ناد في فترات متقاربة، بين مباريات وحصص تدريبية.
وقال الجواهري، في تصريح خص به “هسبورت”، إن الوضع بالنسبة إليه يبقى عاديا، قياسا بعدد المباريات والتدريبات التي تقام على أرضية الملعب، خصوصا وأن فريقي الرجاء والوداد الرياضيين ينافسان على أكثر من واجهة، ما يعني استغلالهما للملعب بشكل أكبر.
وأكد المتحدث أن الشركة قامت بالصيانة “الشتوية” لأرضية الملعب في أكتوبر الماضي، وأن عمليات أخرى كانت مبرمجة في فترة التوقف الحالي (توقف الشان)، غير أن الظروف المناخية والتساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أمس ساهمت بدورها في ظهور أرضية الملعب بذلك الشكل.
ويفترض أن يحتضن ملعب محمد الخامس، مساء اليوم الأربعاء، مباراةً ثانية بين الوداد الرياضي وضيفه ستاد مالي، لحساب دور ما قبل المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا، علما أن لجنة تقنية حلت صباحا بالملعب وفحصت أرضيته، في انتظار الحسم في مصير اللقاء قبل موعد انطلاقه في الخامسة مساء.
كون عارضو قرار الحكم و طالبو بتأجيل المباراة كيما دارت الوداد.
ماتزيدوش فيه، الحكم كان فالمستوى ولم يظلم احدا ! المشكل كان فاللعب و فارضية الملعب، غير ذلك فهو فقط تظليل. كرة القدم هي خسارة و ربح ويجب تقبل النتيجة دون اعذار و بروح رياضية.
إعتبروا من الوداد لم يجني من البكاء إلا بكاء لا ينتهي.
نقطة رجع سطر.
ههههه يجب اتهام CASA AMENAGEMENT على الفضيحة و الشوهة ديال التيران هههه برك مائية. الحكم ماعليه والو ولا حيث جزائري حقا و حقا … طاحة الصومعة علقو الحجامة…..
لي عندو عندو كفانا بكاء لبكا مورا لميت خصارة
التحكيم في محله راه السنيكال هادك ماش فرقة اخرى الملعب على الجميع مالكم جايين من المريخ العب ولو فوق الحجر تستحقون الاقصاء وبدون تعليق….انتهى الكلام الله ارحم سي بنكيران على الفاظه التاريخية….
يحكي القدماء مثالا ينطبق على خسارة الرجاء..طاحت المصنوعة علقوا الحجام
حال المنهزمين.
السبب الآخر
لماذا لم تقل ان سبب الهزيمة هو الفريق نفسه ، خطة مدرب وعقلية اللاعب المغربي..
كان حالة الملعب لم تكن في صالح الرجاء وكانت في صالح الفريق السينغالي..
استفقوا بالله عليكم
الذي يتحمل الخسارة المكتب لم يقم بالواجب بتأجيل المقابلة .٢خطة السلامي اللعب القصير في الفيضانات ٣ الحكم ٤ الجامعة الصفقات المشبوهة .٥ الرجاء ينقصها للانتدابات الضغط عل الاعبين غير مقبول
السلام عليكم.
الضايات ديال لما الحكم هو لدارهم كونو تحشمو
كرجاوي لا احمل المسؤولية للحكم بقدر ما احملها للاعبين و المدرب. المدرب علية ان يلعب على المرات الطويلة في العمق و الدفع بالاعبين طوال القامة للامام. حتى و ان لم يسجلوا الهدف. فعلى الاقل ان لا يضيعو ثلاث ركلات الجزاء بشكل غريب. باختصار لا ألوم الحكم
هل يعقل ان تتوفر الدار البيضاء على ملعب واحد؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
حتى الحكم كان السبب في ضياع ثلاث ضربات جزاء…. للأسف الرجاء فريق ضعيف
الفربق العريق وقد غاب عنه البريق و حضر الملعب الغريق، فمن يطفىء الان هذا الحريق؟!.
يااخي لاعبي الرجاء لم كن لهم الشجاعة واللياقة البدنية لماجارات المقابلة زيادة على ضعف المدرب الدي لم يلقى الحلول لانه محدود الفكر أشنو بغيتو حتى تكونو الشمس و مكاين شتى عاد تربحوا الفريق القوي هو لكيلقى الحلول كيفما كانت الضروف الحكم ممكن يخطأ ولكن انا رأيت انها ليست ضربة جزاء. الرجاء حكرات الفريق السنغالي لانه ءشارك لأول م ة في المسابقة. سبب الإقصاء هو المدرب.
الملعب الفريقين والخسارة كانت مختومة بالمستوى الهزيل للرجاء ..لاعبين عجزوا على تسجيل ضربات الجزاء لا ذخل للحكم فيها .
صافي …الى لمغرب خدا تنظيم كاس العالم خاص لمغاربة يديرو صلاة لستجفاف!!!
و نوضو ديرو ملاعب بنظام تصريف المياه و سكتونا. باراكا من الغش
جوج قطرات فرشو كولشي….واش يكولو لي عندهوم اكثر من 4000 ملم ديال الشتا فالعام؟ لاربيتر ما عليه دنب
اي حكم محترم سيرى أن أرضية الملعب لا تصلح للعب مباراة كرة قدم وانه يجب تأجيلها لكن هذا ما يحدث عندما يقوم حكم جزائري بإدارة مباراة احد طرفيها نادي مغربي
السلام عليكم
المشكل طبعا في الحكم لأن الأرضية كانت غير صالحة وبما أن القانون يخول له تأجيل المقابلة كان من الاولى التأجيل ولو بعد صافرة البداية. حالة الملعب كادت أن تؤدي إلى ضرر اللاعبين وهو مايتنافى مع الهدف من المنافسة
حالة الملعب تخص الفريقين معا. لا سبيل للبكاء و إلصاق الخسارة للملعب و الحكم الذي أصر على إجراء المقابلة. كرة القدم فيها خاسر و رابح. الرجاء تعود البكاء وراء كل فشل.
المشكل ق الركابي خاويين الله ايعفو
لماذا لم تنظروا الى قساوة الحكم الجزائري بحرمان فريق الرجاء البيضاوي من ظربة جزاء لا غبار عليها ؟؟؟؟ اين هو الفار هنا لظحظ هذا الحكم الظالم؟؟؟؟؟ سؤال موجه إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم!!!! يجب رفع دعوى الى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لإعادة النظر الى مستوى هذا الحكم الذي لا يستحق هذا التشريف!!!!! وانزاله الى مربع ومستوى الهواة !!!!
L état du terrain présentait les mêmes conditions pour les deux équipes, tout ce jouait sur les penalties mals gérés par les rajaoui. Il ne faut que féliciter les vanceurs.
على الكاف إنصاف لاعبي الرجاء على هذا الخطأ الظالم للجهودات جبارة. Beautiful raja Dima Raja RESPECTE✌<3
لم اسمع في حياتي ان فريقا من اوروبا برر خسارته في الحكم ا و الطقس او شيء ما
فريق ريال مدريد العملاق يلعب مبارياته الرسمية في ملعب التداريب و ملعب الفريق الثاني الفريدو دي استيفانو.
لا اعلم سبب اصرار مسؤولي فريقي الوداد و الرجاء على لعب مبارياتهم في ملعب محمد الخامس رغم عدم صلاحية ارضيته…
اليس هناك في الدار البيضاء كلها ملعب آخر غير ملعب دونور..؟؟
اعود و اقول ما قلته بالأمس…
ديرو النفس و ابنيوا الملاعب الخاصة بكم و كفى من التشكي و رمي اخفاقاتكم و سوء تدبيركم و بخلكم على المطر و الحكام…
اليس فيكم مسؤول له غيرة حقيقية على الفريق ام انكم تتقلدون المسؤلية فقط للظهور في التلفاز و الصحافة و اكتساب الشنعة في المدينة الغول.
من العار ان يكون عملاقا الكرة المغربية بدون ملاعب خاصة بهم بل و يتسولون الملاعب مدلولين و محتقرين من اجل اللعب…معرضين الجماهير لشتى انواع السخرية و الاذلال…
الكرة ربح وخسارة ولكن يجب تحديد المسؤوليات فعلا هناك الحكم كان متحيزا شيئا ما للسنيغاليين وكذلك اللاعبين والمدرب الرجاويين يتحملون شيئا من مسؤولية الاقصاء إلا أن 80 %من الاقصاء يتحملون مسؤوليتها الشركة المكلفة بالصيانة وكذلك مجلس مدينة البيضاء والولاية والجامعة ووزارة الرياضة لأن ليست هناك مراقبة ولا متابعة ولا محاسبة لان المركب اغلق كم من مرة ولشهور لاجل إصلاح الملعب خاصة الارضية وصرفت عليه اكثر من 20 مليار سنتيم أين ذهبت هذه الاموال الطاءلة يجب محاسبتهم جميعا ويجب على الداخلية البرلمان أن ينشؤوا لجنة تحقيق في هذه الكارثة لأن ليس المشكل في الاقصاء ولكن المشكل الكبير في صورة المغرب وطموحاته الرياضية التي شوهت عالميا وخاصة من الاعداء الذين تشفوا فينا إذن يجب محاسبة ومعاقبة المسؤولين على هذه الكارثة التي تكررت مرارا وتكرارا .
انا كمشجع ودادي اتهم حكم المرتزقة باقصاء الرجاء بعدم الرجوع للفار لتاكد من لقطة الاعب الخلوق رحيمي و بهذا يكون قد اقصى الفريق الذي يمثل بلد الشرفاء و المقاومة المغرب
للاسف كل المسوؤلية بسبب الفضيحة التي عرفها ( مسبح ) محمد الخامس تقع على عاتق المسوولين على الاشراف على اعادة تهييء الملعب والملايير التي تم( صرفها) ولكن هذا الشي ولفناه ومازال غادي نشوفو العجب ماحد مازال حتى واحد ما دخل الحبس و يتسيزا ليه الثروات لي دار على ضهر الشعب باش يكون عبرة حسبنا الله ونعم الكيل
البكا مور الميت خصارا
لا داعي البكاء على الاطلال ما يجب فعله هو التفكير والتعويض
هذا الأمر كان سيقع للفريق الخصم لو أقصي…باراكا من البكا…ما درتو والو
بكل موضوعية.. الحكم الجزائري كان في المستوى.. اما قول حالة الملعب هي السبب في اقصاء الرجاء في استغباء واستخفاف بذكاء الجمهور.. الفريق السينغالي الذي فاز على الرجاء – وهو يستحق الفوز – لعب في نفس الملعب وفي نفس الوقت وفي نفي الظروف..
الرجاء هزمت لأنها لم توفق في تسجيل ضربات الجزاء
نعم الملعب لم يتحمل كثرة المباريات عليه ولكن ما هو مشكل نظام صرف المياه الذي كان خارج العمل. هل حقا الملعب يتوفر على هذه التقنية ؟
هههه كم تضحكني هذه الفرق بلاعبيهم كل ما خسروا أما يتهمون الحكام أنهم ظلموهم أو يتهمون الدول التي لعبوا فيها أو يتهمون الفار.المهم يجب أن يتهموا أي شيء عوض انتقاذ الذات ومراجعتها لي يعرفوا أين هو المشكل الحقيقي لي يصلحوه ينتقذون أي كان حتى لو وصل بهم الامر لانتقاذ المريخ اللذي لم يسبق لهم اللعب فيه
حسب مايبدو ، ومن خلال الصور والفيديوهات التي شاهدتها ، وبحكم اني مختص في مجال العشب الطبيعي الرياضي ، ارى ان ماحدث ليس بسبب كثرة المباريات ، لإن كثرة استعمال الملعب تظهر آثاره على حالة العشب ، عكس ما رأيناه ، فالعشب في حالة جيدة ، ولكن المشكل في نظام تصريف المياه système de drainage الذي لم يكن يعمل بطريقة جيدة ، بالأضافة الى التربة substrat التي اراها طينية اكثر منها رملية ، في حين ان العشب الرياضي يتطلب تربة رملية ,شيئ أخر جدير بالملاحظة هو ضعف جدور العشب enracinement faible ( دائما حسب الصور والفيديو ) ، وكأني بعشب هذا الملعب كان يصان بطريقة الحدائق وليس بطريقة العشب الرياضي.
تالعبو الكرة أدراري….واش بغيتو الحكم إماركي فبلاصتكوم
مستواكم ضعيف وهزيل ولاعبين نتاع سناب شات مشي الملاعب يضيع ضربة الجزاء وينضر للملعب والكاميرا زعا هما السبب وعلاش السينيغاليين سجلو خهههههه
الرجاء دون مستوى، أظن انها نسيت انها كانت تلعب ضد فريق سينغالي، و نفس الشيء يطبق عليه. لم يشتكو من ارضية الملعب ولا من الحكم. اقبلوا الهزيمة فهي ما تستحقونه بهذا المستوى.
عند قراءة التعاليق ال20 الكل ركز على اللاعبين والتحكم والملعب ولم يشر أحد لكلمة السيد الجوهري الذي يعتبر المسؤول الوحيد على أرضية الملعب تشوهنا في العالم ما الفرق بين هذه الفضيحة وفضيحة ملعب الرباط 2012 وبالأحرى نقطة التشابه بينهما إنه مسيري الشأن المحلي من جماعة ووزارة ابتلانا الله بهذه شركات التنمية في المدن الكبرى التي يتم تعيين مسؤوليها لا يفقهون شيء سوى أنه إبن فلان براتب شهري سمين وامتيازات كبرى ولعل إسم الجوهري يوحي لكم بشيء هل هو مهندس مختص في المنشآت الرياضية؟ عندما تعرفون الجواب تعرفون السبب